Protestan padres de familias del internado de San Gabrielito, cerca de Casa Guerrero

Chilpancingo, Gro., Marzo 1.- Una veintena de padres de familia del internado escolar “Ignacio Manuel Altamirano” que se ubica en la cabecera municipal de Tepecoacuilco, bloquearon una hora la avenida de El Sol, a unos metros de Casa Guerrero, para exigir la salida del director de esa institución, Rafael Patricio Flores, al que acusan de diversas irregularidades.

Los padres de familia de este internado que alberga a 129 niños que cursan sus estudios de primaria en ese internado conocido como “San Gabrielito”, llegaron a la Dirección del Departamento de Educación Indígena que se encuentra en la avenida del Sol, a unos metros de Casa Guerrero en esta capital y la bloquearon.

Dieron a conocer que en ese internado viven y estudian niños de escasos recursos de comunidades de Tepecoacuilco, como San Miguel, San Juan, Tierra Colorada, La Monera, pero también de Iguala y Taxco, quienes de acuerdo a los denunciantes sufren de violencia por parte de los maestros e inclusive acusaron que el director permitió un abuso sexual en ese internado.

Señalaron que ese internado recibe una mensualidad para la alimentación y el sostenimiento de los 129 niños, pero quienes reciben una mala alimentación y comen en un patio a cielo abierto.

Denunciaron que esas anomalías las han denunciado directamente con el subsecretario de Educación Básica, Emiliano Díaz Román, y el director de Educación Indígena, Silvio Joel Molina Ruiz, pero no han hecho nada por atender su demanda de remoción del director de ese internado.

Dieron a conocer que por esa situación desde hace un mes no hay clases de manera regular y los niños han dejado de asistir al internado y cursar sus estudios de primaria.

Los padres de familia colocaron pancartas en el acceso a esta oficina de Educación Indígena y como no los atendían decidieron bloquear esa avenida del Sol en los dos sentidos, lo que obligó a personal de la Secretaría de Gobierno estatal a pedirles que se retiraran a cambio de que los recibirían en una audiencia para atender su petición.

Ante el ofrecimiento de la audiencia en la Secretaría General de Gobierno, el bloqueo fue retirado.