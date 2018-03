Dimite jefa de Comunicación de la Casa Blanca

Hope Hicks, una de las asesoras más antiguas y cercanas del presidente Donald Trump, dimitirá de su cargo como jefa de comunicación de la Casa Blanca. La noticia llega un día después de que la consejera admitiera ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de EE.UU. haber dicho “mentiras piadosas” en favor del presidente. Pero la Administración Trump asegura que ello no tiene nada que ver con su decisión.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo a los periodistas que la fecha límite para la partida de Hicks no estaba clara, aunque el diario The New York Times informó que será la semana próxima.

Sanders quiso desvincular la salida de la consejera con el testimonio del martes el comité del Congreso que investiga la intromisión rusa en las elecciones presidenciales de 2016. Hicks, en una comparecencia de nueve horas a puerta cerrada, reconoció haber dicho ocasionalmente “mentiras piadosas” en favor de Trump, pero precisó que nunca mintió en nada relevante relacionado con la investigación rusa.

Hicks, quien se unió a la campaña presidencial de Trump en 2016 sin ninguna experiencia previa en política, ha sido una de las personas que más tiempo ha permanecido en el equipo cercano al magnate desde que comenzó su andadura hacia la Casa Blanca. En una declaración, Trump elogió hoy a Hicks por su trabajo durante los últimos tres años y dijo: “echaré de menos tenerla a mi lado”.