Muere una de las colombianas en accidente del Ferrari en la del Sol

Chilpancingo, Gro., Marzo 1.- Una joven mujer de origen colombiano murió la madrugada de este miércoles en el Hospital General "Raymundo Abarca Alarcón" de esta capital, a consecuencia de las lesiones y quemaduras que sufrió al chocar de frente contra un autobús e incendiarse el auto Ferrari en el que viajaba el lunes por la noche en la Autopista del Sol.

La mujer que murió fue identificada con el nombre de Zaira Tatiana García Guzmán, de 29 años de edad y aún permanece hospitalizada la otra joven de nombre de Dayana Sánchez García, de 22 años, también de origen colombiano, de la que su estado de salud es reportado como grave y de pronóstico reservado.

Las dos chicas son originarias de Medellín, Colombia y tras el accidente sufrieron quemaduras en el 90 por ciento de sus cuerpos.

El accidente se registró la noche del lunes pasado sobre la Autopista del Sol, tramo Chilpancingo-Paso Morelos, a la altura del kilómetro 222, pasando el puente Mezcala.

Ahí, un vehículo Ferrari 458 Spider, convertible, color rojo, año 2015, placas PYU5755 del estado de Morelos que circulaba con dirección a México, conducido a exceso de velocidad se estrelló contra un autobús Costaline número económico 2114, placas de circulación 224-HY-9 que se dirigía al puerto de Acapulco.

El choque fue de frente debido a que había una reparación en la Autopista del Sol donde los trabajadores habilitaron sólo dos carriles para la circulación de norte a sur y de sur a norte, divididos únicamente con conos color naranja.

Tras el impacto, el Ferrari se incendió y quedó reducido a cenizas, por lo que dos de sus ocupantes resultaron gravemente heridas y fueron auxiliadas por paramédicos de la Cruz Roja y trasladadas en la ambulancia 033 al hospital general Raymundo Abarca Alarcón, donde la madrugada de este miércoles, una de ellas murió.

Versiones policiacas indican que el conductor del Ferrari fue auxiliado, sacado por sus escoltas, subido a un auto BMW y se lo llevaron del lugar.

REPATRIARÁN A MEDELLÍN CUERPO DE COLOMBIANA QUE MURIÓ TRAS ACCIDENTE

El secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, informó que se brindarán todas las facilidades para la repatriación del cuerpo de la joven Zaira Tatiana García Guzmán, quien tenía 29 años de edad y era originaria de Medellín, Colombia, quien murió la madrugada de este miércoles en el hospital general “Raymundo Abarca Alarcón” de Chilpancingo, tras el accidente automovilístico que sufrió la noche del lunes en la autopista del Sol.

En entrevista el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar, informó que las dos jóvenes de origen colombiano ingresaron a México legalmente como turistas.

Indicó que la Embajada de Colombia en México fue notificada del caso y se están coordinando para facilitar la repatriación del cuerpo de la joven fallecida a Colombia.

Estimó que el traslado del cadáver a Colombia será en tres días, máximo, después de que las autoridades del Servicio Médico Forense (Semefo) realicen la autopsia y la familia de la joven solicite legalmente su repatriación.

BUSCA FGE AL CONDUCTOR DEL FERRARI POR EL DELITO DE HOMICIDIO CULPOSO

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Xavier Oléa Peláez confirmó que la policía bajo su mando busca al conductor del Ferrari que se incendió en la Autopista del Sol por el delito de homicidio culposo, ya que propició la muerte de una de sus acompañantes colombianas mientras que otra permanece grave, confirmó que hay un segundo vehículo involucrado en los hechos.

En la residencia oficial Casa Guerrero, el titular de la FGE confirmó que de manera inicial se abrió una carpeta de investigación, primero en función del accidente que se registró la noche del lunes 26 de febrero, cuando el auto Ferrari Spider se incendió luego de volcarse sobre la Autopista del Sol, cerca del puente Mezcala.

“Hay un conductor que no sabemos quien es, también hay un carro de escoltas que venía atrás”, aseguró.

Agregó que para enriquecer la investigación se ha solicitado que Caminos y Puentes Federales (Capufe) aporte las imágenes captadas en sus casetas de cobro.

Explicó que se investiga en primer lugar si el BMW que fungía como escolta del Ferrari recogió al conductor, lo puso a salvo y se lo llevó.

En segundo lugar, se indaga la razón por la que dejaron a las mujeres lesionadas, abandonadas a su suerte.

En tercer lugar, se pretende tener la certeza del lugar al que llegó el BMW; a Cuernavaca o la Ciudad de México.

Admitió: “Nosotros no sabemos quien conducía, no sabemos si era el famoso Lord Ferrari (Alberto Sentíes Palacio), lo que tenemos claro es que se trata de un Ferrari”.

El hecho de que se acredite la propiedad a Sentíes Palacio dijo que no lo involucra de manera directa y contundente con el percance; “pues tú me puedes prestar tu vehículo y yo puedo tener un accidente”.

Por esa razón, dijo que la FGE tiene en un supuesto el nombre del propietario del vehículo, pero destacó que lo importante es saber quien era el conductor.

Agregó que los familiares de Tatiana Guzmán García, la joven que murió la madrugada del miércoles ya están por llegar al país, pero no se tiene la certeza de si llegarán a la Ciudad de México o directamente a Guerrero.