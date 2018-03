El Secretario de Finanzas del gobierno estatal, Héctor Apreza Patrón, hizo entrega del segundo informe semestral de la Cuenta Pública 2017. Recibió el Documento el Auditor Superior del Estado, Alfonso Damián Peralta, quien reconoció a la administración del Gobernador Héctor Astudillo Flores, por la entrega en tiempo y forma, de la cuenta pública estatal.

También el Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, asistió al edificio de la Auditoría Superior del Estado para hacer la entrega del su informe financiero, correspondiente al 2017. El Doctor Saldaña Almazán recibió de parte del Auditor Superior, Alfonso Damián, el acta correspondiente, que certifica la entrega en tiempo y forma, de la cuenta pública universitaria.

Mucho trabajo realiza durante la presente semana el Maestro en Derecho Alfonso Damián Peralta, quien personalmente atiende a los Presidentes municipales, y a los directores de todas las dependencias que tienen la obligación de entregar sus cuentas públicas como corresponde legalmente hacerlo.

ACTITUDES PREPOTENTES.

Tan solo porque tomó algunas fotografías durante la audiencia realizada en el Juzgado Segundo Civil de la Ciudad Judicial en Chilpancingo, el Magistrado del Tribunal Estatal Electoral, Emiliano Lozano Cruz, agredió verbalmente y retó a golpes al director de la Agencia de Noticias Guerrero, José Nava Mosso, quien respondió que no le temía al atacante solo por ser magistrado.

“ No vengo ahora como Magistrado electoral sino como ciudadano, así que te puedo romper tu ma… ahora”, dijo el Magistrado. Esta loca actitud de Lozano Cruz estuvo a punto de provocar una riña, de no ser por la intervención de la Secretaria de Acuerdos, que puso en orden al beligerante acusador.

Lozano Cruz mantiene una demanda contra el periodista Nava Mosso, por supuesto daño moral y exige una indemnización de 16 millones de pesos. Todo surgió porque el 21 de mayo de 2016, el funcionario fue sorprendido por la policía municipal orinando en la vía pública. Al ser requerido, Lozano Cruz respondió en forma prepotente a los policías, argumentando que no le podían hacer nada porque era alto funcionario y conocía sus derechos.

Una mujer policía filmó los hechos y fue agredida verbalmente por el magistrado. Dicho video fue publicado posteriormente en Facebok por diversas agencias de noticias y José Nava Mosso lo retomó, por eso Emiliano Lozano, quien fue bautizado por la raza como “Lord Mión”, interpuso la demanda judicial contra Nava Mosso.

Hasta el momento el Magistrado no presenta pruebas contundentes contra el periodista, por lo que es muy seguro que pierda el juicio y por esa misma causa el anda desvariando. El mismo acusador le retiró la culpa a quien tiene demandado, durante una entrevista que le hizo el subdirector de la revista “99 Grados”, Juan Campuzano Marquina. En una parte, Lozano Cruz afirma: “¡Ni siquiera fue Mosso éh! Pero el Chocorrol perversamente utilizó a la agencia y lo tengo perfectamente acreditado que fue él quien lo reventó”.

Sin embargo, cuando Campuzano Marquina le preguntó: ¿Por qué no lo demandó? Emiliano responde: “No tengo pruebas, si Mosso no lo señala a él, yo no lo puedo inculpar”. Este es el brillante Magistrado que se luce como Doctor en Derecho, quien acusa por una enfermiza obsesión, buscando seguramente lavar su honra. Si se hubiera quedado callado, ya nadie se acordaría de aquel suceso.

¿VIOLENCIA ELECTORAL?

El proditorio asesinato de dos conocidas mujeres de Chilapa, que hicieron de la política su vocación y trabajo: Antonia Jaimes Moctezuma (PRD) y Dulce Rebaja Pedro (PRI), ha generado un enorme pánico en el medio de la actividad electoral y política. En diversas instancias como el INE, sus Consejeros locales demandan a los gobiernos que garanticen la seguridad en el proceso electoral.

El hecho de que las dos damas que fueron ultimadas, fungían como aspirantes y precandidatas a la diputación local por el 25 distrito, hace que la opinión pública califique esto como homicidios políticos. Sin embargo, tanto Antonia Jaimes como Dulce Rebaja habían subido a sus páginas de redes sociales, que sus partidos no les favorecieron con la candidatura y dieron las gracias a sus correligionarios.

En el atentado contra Dulce Nayely Rebaja fueron asesinadas cuatro personas de la misma familia. Si las cosas hubieran ido contra la dama en cuestión, solo ella hubiese sido la víctima. El móvil podría ser una venganza familiar, o una agresión contra otro de los cuatro ultimados. En el caso de la señora Antonia Jaimes, el móvil del crimen pudiera ser la extorsión que realiza la delincuencia organizada, y haberse negado al pago de esta.

Aunque el móvil de estos crímenes no tuviera un origen político electoral, es necesario que las autoridades investiguen los hechos a fondo y capturen a los responsables, para evitar que sigan dañando a la sociedad. Las dos mujeres de Chilapa que fueron privadas de la vida, eran gente de honestidad probada, de grandes principios y con un gran reconocimiento entre la sociedad, que conocía sus actividades. Sus muertes no deben quedar impunes.