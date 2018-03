Presencias y Evocaciones

El tercer personaje que desfila en el mitológico cortejo, yérguese altivo sobre un carro dorado, arrastrado por dos caballos llamados el terror y la fuga. Su aspecto es el de un guerrero temible, de porte arrogante y majestuoso; su diestra empuña poderosa lanza y mientras con el brazo izquierdo sostiene alzado su luciente escudo, levanta la cabeza tan alta, que los relámpagos juguetean su bruñido casco. Es Marte el dios de la guerra. Los romanos lo consideraban además un dios omnipotente a causa de su gran poderío y fortaleza. Le pedían la lluvia para los campos y le consultaban en asuntos privados, sacrificando sobre su ara, ya un caballo, una oveja, un lobo, o bien un buitre.

Salían los soldados a la guerra y llevaban consigo una jaula con polluelos consagrados a Marte; antes de entrar en combate daban trigo a estas sagradas aves, observando atentamente si se lo comían o lo rehusaban. Por medio de tales prácticas creían adivinar si los tiempos eran favorables a Marte. O si por el contrario, había augurios de situaciones difíciles y de dudoso éxito. Consideraban también en el trueno y en el relámpago, señales del poder e indignación de su dios, que ha dado su nombre al tercer mes del año.

Algunas Efemérides: Marzo 1° de 1815. Reinado de los Cien Días de Napoleón Bonaparte. Desterrado en la isla de Elba, estaba al corriente del descontento general que prevalecía en Francia, en donde el Conde de Provenza, hermano de Luis XVl, había sido reconocido como rey, con el nombre de Luis XVIII. Escapando de la vigilancia de la flota inglesa, el 1° de marzo desembarcó en las Costas de Provenza con un millar de soldados veteranos y el 20 del mismo mes estaba en las Tullerías. Su marcha fue un paseo triunfal.

Las tropas enviadas para arrestarlo se habían unido a su pequeño ejército, locas de entusiasmo. Ya en el Palacio de las Tullerías, Napoleón fue pasado de mano en mano hasta los salones del primer piso. Un testigo ocular expresó: “creí asistir a la Resurrección de Cristo”. Este reinado duró solo cien días, hasta el 22 de junio.

Marzo 1° de 1938. Muere el gran poeta, guerrero y escritor italiano Gabriel d’ Annunzio, en su residencia de Villa Vittoriale. Recibió en vida los más altos honores que alguien pueda acceder en la tierra, un artista de la literatura. Sus éxitos en el teatro fueron ruidosos, comparables sólo a los que obtuvo Víctor Hugo. El gobierno le concedió el título de Príncipe de Montevenoso.

Noticia de Víctor María Hugo. Este gran novelista, dramaturgo y poeta francés nació en Besancón. Fue el más vigoroso y diverso de los poetas franceses del siglo XIX. Siguió a su padre, uno de los generales de Napoleón, de una ciudad a otra de Europa, estudiando privadamente o en escuelas locales. A los once años, empezó su producción literaria. Toda la poesía contemporánea de Francia se deriva de él. Admirable creador de mitos, no tuvo rival en la pintura del mundo sensible. Su maravillosa objetividad le permitió penetrar la naturaleza, el hombre, la historia y el universo entero.

Su primer libro se tituló “Odas”. Más tarde escribió su drama “Cronwell”; después Lucrecia Borgia, María Tudor, Nuestra Señora de París, Torquemada, Los Miserables, (muy popular por su tendencia social); Los Trabajadores del Mar, etc. Víctor Hugo es tal vez el poeta lírico que ha alcanzado mayor popularidad mundial. Su vida política empezó en 1848. Fue desterrado por Luis Napoleón; pero volvió después a París y fue nombrado Senador. Murió el 22 de mayo 1885.

Recado al maestro: Tres cosas hay que admirar: la inteligencia, la dignidad y la gracia./ Tres cosas hay que odiar: la crueldad, la arrogancia y la ingratitud./ Tres cosas que estimar: la cordialidad, el buen humor y el espíritu tranquilo./ Tres cosas de que apartarse: la pereza, la locuacidad y las bromas de mal gusto./ Tres cosas que cultivar: buenos libros, buenos amigos y buenos gustos./ Tres cosas que gobernar: el genio, la lengua y la conducta./ Tres cosas que nutrir: la virtud, la bondad y la sabiduría.

Feliz mes de marzo.