Frank en su tinta

LOS INDEPENDIENTES también son tramposos. El reporte del Instituto Nacional Electoral señala que el expriista Jaime Rodríguez Calderón (alias el Bronco), la expanista) Margarita Zavala de Calderón y el experredista) Armando Ríos Piter, aspirantes “independientes” a conseguir una candidatura para contender por la presidencia de la República, registraron (ante INE) cientos de miles de firmas que no fueron encontradas en la lista nominal de electores. Ninguno de los tres será oficialmente candidato hasta que concluya el proceso de verificación de las firmas recabadas coincidentes con la lista nominal para acreditar la validez, a cargo del INE, así como la acreditación por parte de esa dependencia a los aspirantes en materia de fiscalización de ingresos y gasto en su campaña para conseguir el apoyo ciudadano. Sin embargo, de entrada, el INE ya les detectó “cientos de miles de firmas falsas”. Muy, muy “independientes”, pero lo tramposo ya lo traen en los genes……… POR CIERTO, los ciudadanos mexicanos nacidos en los meses de febrero y marzo y cuyos apellidos inicien con la letra F, son los que durante las próximas semanas serán visitados por personal del Instituto Nacional Electoral e invitados a capacitarse para ser funcionarios de casilla el 1 de julio próximo. Con esos datos, mes de nacimiento y letra inicial del apellido, se determinará quiénes serán el millón 400 mil ciudadanos que serán visitados por el INE para invitarlos a capacitación y a participar en todas las mesas directivas de casilla del país. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, recordó que nadie sabe quiénes son los que serán funcionarios de mesas de casilla, y el hecho de que se definan por azar es una fórmula de combate a la desconfianza y blinda al proceso de probables intromisiones indebidas. Dijo que esa incertidumbre, a cuatro meses de la jornada electoral, “constituye la mejor garantía de que los votos serán contados y serán contados bien”……. EL PRESIDENTE del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero, Nazarín Vargas Armenta, informó que los plazos para el registro de candidatos a diputados locales de mayoría relativa y ayuntamientos será del 21 de marzo al 5 de abril; y por la vía de representación proporcional a diputados, del 3 al 17 de abril. Indicó que en estos momentos no hay ningún candidato registrado y que tendrán ese carácter cuando hagan la solicitud de registro y sea aprobado por el consejo general. Hay que recordar que en Guerrero existen 9 partidos con registro nacional y 5 con registro estatal. Los nacionales son: PRI, PAN, PRD, Morena, PT, PES, MC, PVEM y Nueva Alianza. Y los partidos estatales son: Impulso Humanista de Guerrero, Partido Socialista de Guerrero, Coincidencia Guerrerense, Partido del Pueblo de Guerrero (o del gallo rojo) y Partido Socialista de México. ¡Además de los candidatos independientes!........ EL PRI cumplirá 89 años el próximo domingo. Fue creado el 4 de marzo de 1929 como Partido Nacional Revolucionario por el entonces presidente de México, Plutarco Elías Calles. El PNR surgió en como un partido de corrientes, de fuerzas políticas distintas pero afines, provenientes del movimiento de 1910. Sin embargo, en 1938, luego de la ruptura entre Plutarco Elías Calles y el entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río, se realizó un cambio en las directivas del partido a nivel nacional, y en sus filas se incluyó a varias centrales obreras del país que hasta entonces estaban oficialmente fuera y se cambió el nombre a Partido de la Revolución Mexicana. Y en 1946 adopta finalmente el nombre que tiene hasta hoy: Partido Revolucionario Institucional. En 1988 la corriente democrática del PRI, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, renunció al partido y posteriormente crearon el Partido de la Revolución Democrática. En el año 2000 el PRI perdió por primera vez en su historia la Presidencia de la República. A sus 89 años el ex partido oficial, el ex aplanadora, el ex de los “carros completos”, corre nuevamente el riesgo de salir de Los Pinos……. SIMPLE dato: La conmemoración por los 89 años del PRI en Iguala se realizará el próximo domingo a las 8:30 de la mañana en el Monumento a la Bandera……. PUNTO.