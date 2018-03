Averígüelo Vargas

La violencia y la inseguridad es un grave problema que se ha extendido en el país y ante el desarrollo de las campañas electorales, se hace necesario buscar los mecanismos y las acciones que permitan que se asegure un mayor clima de seguridad para el buen desarrollo de la jornada electoral, en la que ya se reportaron varios de asesinatos de precandidatos a puestos de elección popular.

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, se reunió con 11 gobernadores, con quienes analizó la actual situación de la seguridad y la gobernabilidad en el país y en especial en esas entidades federativas que sufren un embate directo de la delincuencia.

Entre los mandatarios participantes en esa sesión de análisis de los problemas que genera la delincuencia organizada estuvo el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, a quien, de la misma manera que a sus compañeros, el titular de la Segob les aseguró que el gobierno de la República seguirá coadyuvando con los gobiernos estatales, para crear condiciones de tranquilidad, paz y bienestar para los ciudadanos en esta epata de actividades electorales.

En Guerrero han sido asesinados precandidatos del PRI y del PRD, dos de ellas, en Chilapa, además de que de la misma manera fueron sacrificados un primo y los padres de la aspirante priista, Dulce Nayeli Rebaja Pedro, además de que días antes fue muerta a balazos la aspirante del PRD a la alcaldía de Chilapa, Antonia Jaimes Moctezuma.

Resulta indispensable, por los hechos delincuenciales ocurridos, que se fortalezca esa colaboración entre las fuerzas estatales y las federales, para mejorar el ambiente de seguridad y confianza en el estado, porque de otra manera, el actual proceso electoral puede resultar afectado en mayor medida de lo que se tiene pensado, según la situación que prevalece en Guerrero.

BEATRIZ MOJICA, ÚLTIMA EN LAS PREFERENCIAS AL SENADO, SE LANZA CONTRA EL GOBIERNO. —Según las últimas mediciones, surgidas de encuestas confiables, la candidata del PRD al Senado, Beatriz Mojica Morga, se encuentra en el tercer lugar, bastante alejada de las primeras posiciones que ocupan las Fórmulas del PRI y de Morena, por lo que desesperada ante lo que se presenta como una repetición del fracaso electoral que sufrió hace 3 años, busca de dónde agarrarse para llamar la atención y presentarse como una dura defensora de los intereses de la gente y para eso lanza acusaciones contra el gobierno del estado, al que acusa de haber desviado 3 mil millones de pesos.

Lo cierto es que se trata de los gastos del 2017 que están todavía en solventación y de ninguna manera representa que alguien se los hay llevado a su cuenta personal, porque así se manejan las revisiones presupuestales por parte de la Auditoría Superior de la Federación, pero de ninguna manera se refieren a hechos o abusos del gobierno del estado.

Pero está claro que la Bety Mojica nada más no levanta ni levantará, porque no tiene la imagen ni la presencia adecuada ni siquiera entre los perredistas a los que se supone que dirige, por lo que busca flotadores que eviten que se hunda aún más en sus aspiraciones políticas.

Lo único que efectivamente nunca fue solventado ni aclarado son las cuentas que ella dejó en la Secretaría de Desarrollo Social, donde era titular en el gobierno de Ángel Aguirre, porque gracias a la acción de un grupo de vándalos, fueron quemados todos los expedientes con los que debería comprobar el gasto de miles de millones de pesos, pero ya no tuvo que hacerlo por ese sospechoso incendio.

Lo único que se advierte como seguro y definitivo es que la Bety Mojica va a quedar arrumbada en la elección venidera, hasta un tercer lugar de la votación y no queda más lejos porque no hay más contendientes, pero ya puede decirle adiós a una posición en el Senado, porque sólo entran dos, la fórmula ganadora y la del segundo lugar, donde llega el de la primera posición, pero la tercera no le queda otra que irse a su casa.

BETY VÉLEZ RECUPERA 9.7 MILLONES DE PESOS PARA REHABILITAR LA AVENIDA ÁLVAREZ. —Desde el año pasado la diputada federal por el PRI, que representa a los municipios de la región Centro del Estado, con cabecera en Chilpancingo, Bety Vélez Núñez, gestionó ante el gobierno federal una partida de 9.7 millones de pesos para modernizar la avenida Álvarez, una de las principales que recorre la zona centro de la ciudad y que por los movimientos que hubo en la alcaldía capitalina, se suspendieron los trámites y las gestiones para hacer los trabajos.

Afortunadamente no se ha vencido el plazo que el gobierno otorga para que se ejerzan los recursos aprobados, por lo que ahora, antes de que venza la etapa correspondiente, Bety Vélez se reunió con los habitantes y los comerciantes de esa avenida, para programar la obra y evitarles las molestias que eso representa.

Inicialmente al trabajo se iba a hacer con el alcalde Marco Antonio Leyva Mena, pero ante la proximidad de las fiestas de fin de año, los comerciantes se opusieron porque señalaban que era la mejor temporada de ventas del año y que a obra en proceso les representaría un daño importante.

Ahora, la diputada federal dialogó con quienes habitan en esa calle o tienen ahí sus negocios y logró un acuerdo generalizado que permitirá remodelar la avenida Álvarez.

Los trabajos se harán ahora en colaboración con el alcalde en funciones, Jesús Tejeda Vargas.

Hay que hacer notar que Bety Vélez es la única diputada federal que ha gestionado recursos en el gobierno federal para realizar diversas obras en Chilpancingo y otras comunidades, ya que anteriormente lo hizo con la construcción del Centro de Salud de la comunidad de Julián Blanco y la pavimentación de la calle que lleva al hospital de El Ocotito, lo que representó una inversión conjunta de casi 5 millones de pesos, más los 9.7 que ahora se invertirán en la avenida Juan Álvarez.

Eso muestra una legisladora preocupada por su municipio y por su gente.