Ayer se publicó en diversos medios impresos, una fotografía del Fiscal General del Estado, Xavier Oléa Peláez, quien de acuerdo al pie de foto, lamenta que no se perciba el trabajo de su oficina para investigar los crímenes y que mucha gente piensa que la Fiscalía no trabaja.

El Fiscal añade que esta percepción se tiene porque la instancia investigadora debe guardar extrema secrecía en la primera etapa de la investigación, porque lo exige el Código de Procedimientos Penales. Lamentablemente Para Olea Peláez, prácticamente el cien por ciento de los crímenes se quedan en la primera etapa de la investigación y desde que ocupa la fiscalía general, ningún homicidio ha sido aclarado por esa instancia.

El Fiscal asegura que los crímenes de las dos mujeres de Chilapa, Antonia Jaimes Moctezuma y Dulce Nayeli Rebaja, no quedarán impunes; pero todo indica que, de acuerdo a los resultados que hasta ahora rinde la FGE, jamás sabremos quién o quienes asesinaron a esta valiosas damas guerrerenses. En un acto de autocrítica, el Fiscal General Xavier Oléa debería de renunciar al cargo, para que otro abogado con experiencia y mayor capacidad, asuma la fiscalía y le ayude al Gobernador con un trabajo que realmente combata a la impunidad.

AYOTZINAPA; LA VERDAD.

Nuevamente los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa se encuentran movilizados, tras 41 meses de lo ocurrido en Iguala. Aunque en un número reducido porque la matrícula se les ha caído severamente, ya que los padres de familia no quieren inscribir a sus hijos en esa institución por el peligro que implica, los estudiantes toman casetas de la autopista para recaudar fondos y continuar con sus movilizaciones.

El pasado lunes se realizó una marcha en la ciudad de México donde un grupo de madres, padres y otros familiares, se manifestaron para exigir al gobierno que se los devuelvan con vida y que se investiguen las cuatro líneas que estableció el Grupo Internacional de Expertos Independientes. Sin embargo, y seguramente influenciados por sus asesores de Tlachinollan y voceros, se hacen los occisos con la principal línea del GIEI y nada dicen de esto: El Quinto Autobús.

Los observadores internacionales concluyeron que en aquella noche, los jóvenes y sus mandos secuestraron de la central camionera de Iguala, un autobús cargado con goma de opio que se dirigía a Chicago; la droga era propiedad del grupo delincuencial Guerreros Unidos.

Cuando se dieron cuenta del robo, los sicarios de esta organización criminal y la policía preventiva de Iguala, que estaba coludida por completo con los Guerreros Unidos, capturaron a los 43 jóvenes, asesinaron de inmediato a su líder principal y se los llevaron al basurero de Cocula para desaparecerlos. Siendo un grupo con alto grado de violencia, cumplieron al pie de la letra con la orden de asesinarlos.

El Gobernador Ángel Aguirre envió esa noche un numeroso grupo de la Fuerza Estatal, cuyos miembros lograron capturar a más de 120 policías preventivos y sicarios, así como a importantes líderes de Guerreros Unidos, que en su gran mayoría continúan en la cárcel, casi todos convictos y confesos.

Lamentablemente, el Procurador General de la República se precipitó al anunciar la causa y el procedimiento, así como el móvil de los hechos, por lo que nadie creyó en lo que es llamada con sorna “La verdad histórica”. Pero esa es precisamente la verdad de los hechos. Los sicarios quemaron los 43 cuerpos durante toda la noche. Especialistas afirmaron que no pudieron incinerarlos y en efecto, no lo hicieron.

Simplemente los quemaron para poder romper los cuerpos y echarlos en bolsas y tirarlas en el río, donde, luego de que los sicarios mostraron el sitio donde cometieron el multicrimen, buzos de La Marina encontraron dos bolsas atoradas en arbustos. Se enviaron muestras a la Universidad de Insbrook en Austria, donde los especialistas identificaron a dos estudiantes. A todos nos gustaría que esto no fuera cierto, pero lamentablemente esos jóvenes ya no volverán con vida. Los únicos que se han beneficiado en gran medida con esta movilización son los abogados de Tlachinollan, quienes han obtenido millonarios recursos internacionales y del gobierno, movilizando a los padres de familia; pero también los engañan y les hacen cultivar falsas expetativas. Debido a la exigencia de que aparezcan con vida y la negativa de reconocer la verdad, los culpables de este repudiable multicrimen podrían recuperar su libertad incluyendo al ex Alcalde de Iguala y su esposa. Atención.

OPERATIVO ESPECIAL.

Luego de la gran violencia que se produce en el municipio de Chilapa y la parte baja de La Montaña, el Gobernador del Estado Héctor Astudillo Flores, anunció que solicitará al gobierno de la república, la realización de un operativo especial. También comentó que se hace necesario reimpulsar el pacto por la seguridad, el cual quedó con un avance del 70 por ciento. La delincuencia organizada, que es la que opera en Chilapa, constituye un delito del fuero federal. Corresponde al gobierno de la república el combatirlo y castigar a quienes cometen este tipo de delitos. Lamentablemente la violencia criminal es un problema que existe en la mayor parte del país y resulta difícil movilizar a la suficiente fuerza policiaca para combatirlo con eficacia.

Tan solo ayer apareció en un periódico de Acapulco el siguiente recuento: “Hallan el cuerpo calcinado de un hombre en Puebla”; “Abandonan restos humanos con narcomensaje en la capital oaxaqueña”; “Ejecutan a seis en Chihuahua”; “En Veracruz, policías de Duarte aventaban cuerpos desde aeronaves oficiales, revelan testimonios”; “El cártel de Tláhuac distribuye la droga que circula en la UNAM, dice Sales Heredia”, Etc. Etc. Es necesario que el gobierno federal atienda la solicitud del gobernador Astudillo Flores, para que instrumente un operativo especial, de amplio alcance, que permita devolverle la tranquilidad a nuestros paisanos de esa sufrida región.