Frank en su tinta

ERNESTO Zedillo Ponce de León (como presidente de México), Ángel Aguirre Rivero (como gobernador de Guerrero) y Lázaro Mazón Alonso (como alcalde de Iguala) inauguraron el Asta Bandera Monumental (en aquel entonces) más grande de Latinoamérica el 24 de febrero de 1998. Es decir, el Asta cumplió 20 años el sábado pasado. Se levantó en lo alto del cerro del Tehuehue, de difícil acceso, arriba de las colonias CNOP, 24 de Febrero y El Capire. Fue un proyecto solicitado por el entonces alcalde Lázaro Mazón al gobernador Ángel Aguirre y al presidente Zedillo, durante una visita de éste a Iguala en 1997. Zedillo lo aprobó y un año después se inauguró la magna obra……. ZEDILLO sí le cumplió a Iguala. Peña Nieto no le cumplió a Guerrero… ni a Iguala. De los compromisos que hizo el todavía inquilino de Los Pinos con los guerrerenses destacan: Construir una súper-carretera en La Montaña, resolver el problema del agua en Chilpancingo, y rescatar socialmente a Iguala. Ninguno de los tres cumplió Enrique Peña Nieto (y es difícil que los cumpla en lo que resta del sexenio). El rescate de Iguala se anunció con bombo y platillo luego de los hechos de los normalistas de Ayotzinapa, que provocó que muchos proveedores y visitantes dejaran de venir. “Así como se rescató a Ciudad Juárez, se rescatará a Iguala”, se dijo en aquel entonces. La emoción fue grande, porque la ciudad chihuahuense fue prácticamente cambiada en todos los aspectos: Infraestructura urbana, reactivación de la economía, fortalecimiento del tejido social, etcétera. El anuncio lo vino a hacer a Iguala el 28 de octubre de 2015 el entonces subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Arturo Escobar y Vega. Sin embargo, todo quedó en anuncio, porque un mes después Arturo Escobar renunció al cargo para enfrentar una denuncia penal por delito electoral, cometido como integrante del Partido Verde. A dos años con 4 meses (que se cumplen exactamente) Iguala sigue sin ser rescatada y los únicos que vienen cada mes son algunos padres de los 43 normalistas desaparecidos y estudiantes de Ayotzinapa (como ocurrió este martes) a depositar ofrendas florales…….. ZULMA Carvajal Salgado es una mujer (igualteca) bien intencionada, pero sin la experiencia para enfrentar a los monstruos líderes de las tribus del PRD. Como era de esperarse, el Tribunal Electoral del Estado declaró infundado el juicio ciudadano interpuesto por la ex precandidata a la alcaldía de Iguala, quien denunció al PRD por violencia política de género luego de que no la designó candidata. El TEE resolvió que antes de que la denunciante recurriera a tribunales debió agotar el procedimiento en los órganos internos de su partido, por lo que ordenó el reencauzamiento del juicio electoral ciudadano a la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD. A pesar de que los “Chuchos” desde el PRD nacional andan queriendo volver a hace de las suyas en Iguala, Oscar Díaz Bello y Lázaro Mazón Alonso siguen firmes como candidatos a presidente municipal y a diputado local por el Distrito 22, respectivamente…….. SIMPLE pregunta: ¿Cuándo van a entender que una candidatura y una elección no se ganan en encuestas, mucho menos en redes sociales? La verdadera encuesta es cuando los ciudadanos acuden a depositar su voto a la urna……. SIMPLES felicitaciones (para los Gaby’s): Gabriel Vital, entusiasta educador de Tuxpan, y Gabriela Pedrote, joven trabajadora (igualteca) del Congreso del Estado……. PUNTO.