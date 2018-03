Averígüelo Vargas

Supuestamente la campaña electoral se encuentra en una etapa de suspensión de promociones, de cero llamado al voto y de proselitismo político, pero eso no parece estar ocurriendo, porque el ambiente político electoral se mantiene en un nivel muy elevado, con la presencia de los aspirantes o candidatos en una forma destacada en los medios de comunicación y especialmente en las redes sociales, que de hecho mantiene la misma dinámica de la precampaña y adelanta los tiempos de las campañas.

No se diga “el Peje”, porque ese aspirante está en movimiento desde hace 15 años, y en ningún momento se ha retirado del ambiente público, sino que siempre busca la manera de estar en los medios, en las redes y en las calles, sin que nunca la autoridad electoral lo haya frenado o le aplique la reglamentación electoral correspondiente, por realizar acciones de campaña adelantada y permanente, desde que al dejar la Jefatura del gobierno del DF, se dedicó a hacer campaña anticipada para lograr la candidatura del PRD, lo que hizo en dos ocasiones, sólo para sufrir sendas derrotas.

Ricardo Anaya, por su parte también se mantiene una presencia pública constante, pero en menor medida que López Obrador, porque éste debe acumular cientos de miles de minutos de promoción y publicidad, que por alguna razón no son advertidos por los integrantes del INE ni del Tribunal Electoral Federal.

El priista externo José Antonio Meade se la ha pasado viendo la forma de integrar el mejor equipo de campaña y por la información que se ha dado al respecto, todo indica que ya lo tienen, con priistas, esos sí de larga trayectoria y mucha experiencia, cuya presencia debe notarse claramente al arrancar la campaña a principios de abril, cuando debe verse que todo el conocimiento político del nuevo equipo de campaña se refleje con claridad en una mayor penetración del candidato entre todos los diferentes grupos sociales.

El lunes pasado se dio a conocer el equipo que se hará cargo de desarrollar una campaña más efectiva, la que coordinará Aurelio Nuño Mayer y entre los participantes se cuentan Eruviel Ávila, ex gobernador del Edomex; Humberto Roque Villanueva, ex coordinador de los diputados priistas en una de las épocas más complicadas; Claudia Ruiz Massieu, de origen guerrerense, lo mismo que René Juárez Cisneros que cubrirá la parte sur del país; el ex panista Javier Lozano, así Heriberto Galindo, que va como asesor, quien junto con Enrique Jackson y Augusto Gómez Villanueva, son gente que están en la estructura priista desde hace más de 30 años.

En mi larga experiencia periodística, recuerdo a Gómez Villanueva, cuando tenía buenas relaciones con la gente del campo y sus organizaciones, en los tiempos del entonces presidente Luis Echeverría Álvarez, mientras que Heriberto iniciaba sus tiempos políticos en el Instituto Nacional de la Juventud, que tenía o tiene sus oficinas en la calle de Serapio Rendón, en la colonia San Rafael, a medio cuadra de las oficinas centrales de la OEM, que edita los periódicos El Sol de México y el deportivo Esto, de larga historia.

TROPEZÓN DE ANAYA, POR LAVADO DE DINERO PUEDE COSTARLE MUY CARO. —En estos momentos, el candidato panista Ricardo Anaya Cortés busca la manera de zafarse de la acusación de lavado de dinero que se dio por la venta de una bodega en un precio muy elevado y que triangularon a través de varios países para que no se advirtiera su procedencia y que finalmente quedaron a disposición del candidato, para el manejo de su campaña.

Es un asunto poco claro, que habría sido operado por su amigo Manuel Piñeiro Castañeda, que actuaba con una empresa fantasma y cuyas maniobras le han pegado de lleno al panista, que enfrenta el peor golpe que recibe hasta ahora, porque lo muestra como deshonesto, mañoso y poco confiable.

IMPULSA EL PROGRAMA DE VIVIENDA JESÚS TEJEDA VARGAS, PARA REDUCIR DÉFICIT. —Chilpancingo es uno de los municipios que muestra un mayor rezago en vivienda, por hacinamiento y falta de servicios, por lo que está en marcha el Programa de Autoconstrucción Social de Vivienda, por medio del cual a quienes cuentan con un terreno escriturado, se les apoya con materiales a bajo costo y asesoría suficiente para levantar una vivienda de cerca de 100metros cuadrados en dos plantas.

El programa lo impulsa el alcalde capitalino Tejeda Vargas, a través del Instituto de la Vivienda de Chilpancingo (Invich), que dirige el arquitecto Rodolfo Ruiz Carrera.

En la actualidad fueron terminadas las obras de 150 viviendas, que ya habitan sus propietarios y se tienen otras 350 en construcción en las colonias de la periferia de la ciudad.

Al terminar estas 500 casas, Chilpancingo quedará fuera de los cinco municipios que son señalados por el déficit que mantienen en materia de vivienda popular, con problemas de hacinamiento y falta de servicios.

De esta manera, la capital del estado avanza en la solución de los problemas que se habían manifestado anteriormente, como era la recolección de la basura y su depósito final, que se ha logrado buscando entendimientos con los municipios vecinos y con la gran ayuda del gobernador Héctor Astudillo, que ha facilitado que se logren los acuerdos necesarios.

Sólo subsiste el problema de que en Tixtla haya regresado el pésimo alcalde Hossein Nabor, quien en nada ayuda y en cambio ha dificultado la solución de problemas comunes entre los municipios, pero esa actitud negativa ya se le revirtió porque su partido le canceló las posibilidades por las que buscaba darle continuidad a su carrera política, ya que nada le dejaron, ni reelección, que estaba en chino por su mal desempeño, ni candidatura a la diputación, por lo que todo el problema que provocó con la basura de Chilpancingo, porque ahora se le revirtieron esas toneladas de desechos malolientes, le cayeron encima y quedó apestado.