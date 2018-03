Revista de la Semana

La noche del jueves 15, para celebrar el día del Amor y la Amistad y dentro del programa general de la Feria Iguala 2018, tuvo lugar el Concierto Especial de música que el Grupo PODERYO había preparado y que fue el segundo de los eventos del 2018 de esa larga serie de presentaciones que ellos se proponen dar este año, tanto para establecer definitivamente el gusto por el arte musical y poético, como para habituar a la sociedad a la música auténtica que hasta ahora ha sido punto menos que desdeñada, tanto por el público moderno, como por los jóvenes que prefieren los sonidos estridentes.

En el amplio patio del histórico Museo de la Bandera se habían dispuesto 20 mesas agradablemente adornadas por las manos expertas de nuestra amiga Silvia Huicochea, las cuales se encontraban todas ocupadas por lo selecto de la sociedad igualteca que llegó puntualmente, pues, a las 7 dela noche que inició la velada se cerraron las puertas del edificio.

La concurrencia, si bien en su mayoría era modesta, sobresalían personajes distinguidos. Podría decirse que todo Iguala se hallaba representada. Hombres de la política con los príncipes de la música, las reinas de la hermosura y de la juventud, compositores, oradores, profesionistas, empresarios y no se diga maestros; todos estaban allí regocijados, satisfechos, alegres, porque la fiesta que se celebraba, era la apoteosis del talento igualteco, era la consagración de Rocío Maricela Delgado Velázquez y Yovanni Catalán Vázquez.

En abono a lo dicho, debo comentar que la eminente cantante Rocío se ha presentado en escenarios de Europa, Cuba y, desde luego, México. Los elogios que de su talento artístico se han hecho no han sido exagerados; antes, en nuestro concepto, han quedado inferiores a la verdad. Rocío es una cantante en toda la extensión de la palabra, tiene una voz privilegiada, posee inmensas facultades artísticas, domina los tonos y cautiva a su auditorio.

Por su parte, Yovanni , se ha presentado en más de 20 países, es una de las voces más apreciables, distinguido y modesto, como tenor ha participado con la Sinfónica de Acapulco, , triunfador de 4 premios internacionales y que añade a estas cualidades la muy importante para nosotros de ser siempre uno de los pocos artistas que aman sinceramente a Iguala.

Abrió el programa la maestra Guadalupe Delgado Velázquez, quien dio la bienvenida a los asistentes y como lo hace siempre maravillosamente presentó a los artistas.

El evento, finalmente, se dividió en dos partes: en la primera, los dos cantantes acompañados del mariachi Nuevo Tepecoacuilco alternaron 20 canciones, algunas de ellas a dúo, durante hora y media que era el tiempo convenido por el mariachi. La segunda parte, se extendió otro tanto, para dejar complacida a la concurrencia, pues bien valía la pena el motivo de la velada.

Hay que reconocerlo, el joven Quetzalcóatl Miranda Medina, es un ejecutante notable en el piano y que honra el arte musical en Iguala; dio brillo a las dos partes del concierto, por lo que recibió el aplauso del respetable.

A las diez y cuarto de la noche concluyó ese espléndido concierto que preparó con mucho entusiasmo el director artístico del Grupo Juan Ocampo Mastache.

¡Qué diversidad de sensaciones, de recuerdos y de sana alegría en tres horas y cuarto! ¡Qué derroche de arte musical! ¡Qué fraternidad y sincero cariño en todos! Confesamos, a fuer de veraces narradores, que pocas veces hemos visto esto y nuestra alma se impresionó profundamente con semejante velada, constatando que esta gran familia artística es un foco de amor, entusiasmo y alegría, y un modelo grandioso que nuestro pueblo sería muy feliz en imitar.

Al día siguiente, viernes 16, el Grupo Poderyo que no descansa un día en sus útiles tareas, organizó y tuvo una de sus más alegres y brillantes presentaciones en el mismo Museo de la Bandera, a las 123 del mediodía, durante la inauguración de la Exposición del periódico cartel Así somos.

Antes de la inauguración, en un programa sencillo, donde el Grupo Poderyo musical hizo gala de arte, el editor del periódico maestro Juan Sánchez Andraca, dijo que, el 16 de enero de 1991 apareció por primera vez el Cartel. El propósito fue rescatar la historia de pueblos y ciudades del estado de Guerrero para que los habitantes adquieran conciencia de pertenencia a una familia… no podemos amar lo que no conocemos. Precisó que, después de 27 años de existencia han aparecido más de 500 números que son el resultado del trabajo en grupo. Un equipo que desde hace 15 años lo conforman Dora, Rubén, Lupita, Ángel, Maricel, Namtan y Miriam.

En seguida, a la entrada de la Sala de Exposiciones del Museo, el editor, la directora del Museo y las tres madrinas de la Exposición: Elvira Durán de Gutiérrez, Delia Mata de Santana y Marlenis Ocampo Nogueda, cortaron el listón, con lo que auguran el mejor de los éxitos de la Exposición. Antes de concluir, a la maestra Ninfa Mendoza de Albarrán le expresamos la renovada gratitud por su benemérita hospitalidad.

¡Sagrados y hermosos días éstos, en que Iguala no tiene más culto que el del patriotismo, no tiene más devoción que el de gozar su Feria, no tiene más fervor que el de la sana alegría y en los que el Grupo Poderyo pone su granito de arte para lograr que los lazos de la hermandad unan a todos los igualtecos en derredor de la bandera nacional, que aquí nació!