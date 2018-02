Pide Salud extremar precauciones ante llegada de temporada de calor

El Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 02, Felipe Gaspar Aguilar, dijo que quienes consumen alimentos expuestos al aire libre, corren más riesgos de enfermarse, por lo que llamó a ser cuidadosos a la hora de elegir dónde comer

Iguala, Gro., Febrero 27.- Ante la llegada de la temporada de calor, el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 02 Norte, Felipe Gaspar Aguilar, recomendó a la población tomar precauciones para evitar adquirir enfermedades gastrointestinales propias de la temporada, las cuales tienden aumentar en esta época sobre todo en niños y adultos mayores principalmente.

En entrevista Gaspar Aguilar detalló que según informes oficiales durante esta época de calor las temperaturas aumentarán un poco más que el año pasado, por ello la ciudadanía tendrá que tener mayor precaución para evitar contraer este tipo de enfermedades gastrointestinales que se dan sobre todo por comer alimentos en descomposición y algunos que no son preparados con la higiene y los cuidados necesarios los cuales se venden sobre todo, en la vía pública.

Detalló que durante esta temporada además del aumento de enfermedades gastrointestinales también aumentan las deshidrataciones e insolaciones, así como las enfermedades virales y conjuntivitis.

Dijo que quienes van a la Feria de la Bandera, tienen que ser muy cuidadosos y si consumen alimentos es bajo su propio riesgo. “El área de salud está pidiendo condiciones de higiene mínimas. La gente debe saber que no es una alimentación adecuada y siempre va a estar expuesta a contraer algún padecimiento diarreico”.

Aseguró que quienes consumen alimentos al aire libre corren más riesgos y hasta cierto punto es un “rifon” por andar comiendo alimentos expuestos al aire libre o que no estén bien preparados. “Todos debemos cuidar nuestra alimentación, buscar que los alimentos se hagan con agua limpia, que estén alimentos bien preparados y no confiarnos de nada”.

“El cuidado de la salud y del consumo de los alimentos debe hacerse todo el tiempo y de esta fecha hasta el mes de julio, será una tónica normal, donde habrán de prevalecer enfermedades diarreicas”, indicó.

Dijo que la población debe de tener mucho cuidado en no ingerir alimentos de dudosa procedencia, agua contaminada, exponerse al sol y sobre todo los padres de familia y los maestros verificar si los alumnos presentan enfermedades exantemáticas como sarampión, rubeola, varicela, hepatitis, etc, para que de manera inmediata aislen al enfermo y este no contagie al demás alumnado y acudir de manera inmediata a los distintos centros de salud para poder llevar un control adecuado y evitar los contagios.

Recomendó que la ciudadanía no debe exponerse a los rayos de sol prolongadamente, hidratarse constantemente pero sobre todo tener mucho cuidado en los alimentos y agua que consumen en la calle, porque los padecimientos diarreicos germinan muy rápido y será el problema de salud constante que se tendrá en esta temporada de calor.

Finalmente el jefe jurisdiccional recomendó a la población mantener la comida bajo temperaturas frías, especialmente pescados y mariscos, así como los productos lácteos, lavarse las manos de manera adecuada antes de comer y después de ir al baño, lavar con agua y jabón o desinfectar las frutas y verduras y consumir alimentos bien cocidos.