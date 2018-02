Zona Sísmica

Mientras ha transcurrido casi el primer bimestre de 2018, la sociedad mexicana se apresta a entrar en los cuatro meses decisivos que definirán el rumbo político de la nación y en el ambiente prevalecen algunos aspectos relevantes que vale la pena analizar:

El primero: La amplia ventaja de AMLO en las encuestas.- Los sondeos mejor acreditados dan una amplia ventaja porcentual de Andrés Manuel López Obrador de MORENA, respecto a su más cercano competidor, el panista Ricardo Anaya de la Coalición Por México al Frente, de entre 7 y 10 puntos en promedio y de entre 15 y 17 puntos porcentuales respecto al aspirante de la Coalición Todos por México, José Antonio Meade. No obstante el factor a considerar es que las campañas aún no inician y el supuesto de que ésta ventaja daría el triunfo a AMLO, si las elecciones fueran el día de hoy. Sin embargo, la elección será el domingo 1 de julio y las elecciones se ganan en las urnas, no en los sondeos previos.

El segundo: Se prepara un mega fraude electoral contra López Obrador.- La parte más competida de la ruta crítica hacia la elección de julio apenas está por iniciar, pero los agoreros del desastre se han encargado de difundir a través de las redes sociales que ya se prepara un gran fraude que impediría que AMLO salga victorioso en los comicios de julio y que con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, el estado ha asegurado los elementos para reprimir las protestas que generará la imposición del candidato “oficial”.

El tercero: En el afán de impedir que López Obrador sea presidente, Anaya y su Coalición trabarán una alianza subterránea para llevar al poder a Meade.- Los que suponen que acceder a prebendas o a espacios políticos de alto nivel, a cambio de echar a tierra un amplio trabajo político y de concertación, desdeñan los alcances que la Coalición al Frente por México ha logrado por sí misma. Además estos futurólogos están dejando de lado el alto nivel de protagonismo de Ricardo Anaya y amén de su amor por los reflectores, el expresidente del PAN echó toda su carne al asador, fraguando acuerdos bajo el agua, traiciones y arreglos en lo oscurito para deshacerse de Margarita Zavala y los vestigios del calderonismo.

El Cuarto.- Que la de julio será una elección de Estado, apoyada por Estados Unidos.- Poco más de cuatro meses antes de que se realicen las elecciones, estos videntes de la política aseguran que el aparato estatal, con el apoyo de operadores de los Estados Unidos, echaron a andar ya la maquinaria para que José Antonio Meade sea el sucesor de Enrique Peña Nieto y que, en el peor de los casos, la alternancia favorezca a Ricardo Anaya, pero nunca al candidato de MORENA. Quienes anticipan este escenario, parecen desconocer el hecho de que las de julio, serán las elecciones más vigiladas de la historia y que incluso, la más sofisticada ingeniería electoral quedaría en evidencia si se optara por inducir el triunfo del priismo.

Los war rooms de todos los aspirantes han realizado amplios estudios de estos escenarios, de tal suerte que en los 120 días por venir echarán mano de sus mejores armas para inducir a su favor, más que la intención del voto, el voto mismo.

Serán 120 días intensos en los que veremos recrudecerse las patadas bajo la mesa, la guerra de lodo y sobre todo, días en que seguirán apareciendo nuevas y sorprendentes revelaciones sobre la vida y obra de los candidatos.

Pero serán también días en los que la premisa será participar y hacerlo en forma consciente, por convicción y sin regateos.

Para todos, el fantasma a vencer, no son sus propias limitaciones ni las ventajas del rival, sino el del abstencionismo que, digan lo que digan, sigue siendo superior al 57 por ciento, es decir, que a casi la mitad de los electores mexicanos, “les vale” lo que ocurra con el destino del país.

Y en otro tenor, llama la atención que en días pasados, previo a la toma de protesta de José Antonio Meade, como aspirante de la Coalición Todos por México, en el Foro Sol, el pasado 18 de febrero, se hablaba del relevo de Enrique Ochoa Reza como presidente del Partido Revolucionario Institucional y se adelantaba el arribo del exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira.

De todos son conocidas las limitaciones de Ochoa Reza, sin embargo, el rumor coincide con la presentación del equipo de campaña de José Antonio Meade. En ambos casos, destacan las inconsistencias en momentos en que el priismo debía echar mano de sus verdaderas “cartas fuertes”.

Las omisiones, designaciones fallidas y el acercamiento al primer círculo de falsos operadores o de colaboradores que nada aportarán a la causa de Meade Kuribreña, parecieran anticipar una derrota anunciada y asumida por una dirigencia gris y falta de oficio del Revolucionario Institucional, a la que, el arribo de otro personaje gris y sin trayectoria como Moreira, daría la puntilla.

Los ortodoxos del priismo están moviendo las aguas para ser tomados en cuenta y escuchados para que se integre una fórmula ganadora en su dirigencia nacional. Estos inconformes claman porque Emilio Gamboa Patrón, actual coordinador de los senadores del tricolor, se haga cargo del PRI y de la campaña de Meade para llevarlo al triunfo. Ellos aseguran también que mejor apoyo en la Secretaría General del partido en la persona de Claudia Ruiz Massieu.

La mancuerna, a decir de los miembros de la vieja guardia priista, conjuga la experiencia, carácter, capacidad operativa y liderazgo para proyectar a José Antonio Meade a una auténtica carrera parejera contra Andrés Manuel López Obrador y ¿por qué no? hasta dar una sorpresa. ¿Usted qué opina, amable lector?

Movimientos telúricos…Lo que le faltaba al PRI: el influyente periódico The New York Times, documentó un presunto desvió de millones de dólares en fondos públicos para financiar las campañas políticas de 2016, y según testigos, el artífice de esa maquinación fue el entonces presidente del tricolor Manlio Fabio Beltrones…¿será el fin del político sonorense?….Desde hace tiempo era un secreto a voces que la "humilde" titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Rosario Robles, poseía un departamento en la avenida más exclusiva de la Ciudad de México: el Paseo de la Reforma…ahora todo parece indicar que era cierto, ya que vieron a la ex de Carlos Ahumada, salir del exclusivo Centro Comercial que se ubica en la avenida que originalmente se llamó Paseo de la Emperatriz o Paseo del Emperador, ya que fue Maximiliano I quien mando a hacer el trazo de ese bulevar, pero no precisamente iba de compras, sino que salió recién bañadita y arregladita…lo que no sabemos si Ahumada sigue siendo su emperador o ya se enamoró de algún priista que le compró ese departamento o le paga la renta…el dilema de esta novela es que Robles fue la encargada de los programas de la pobreza cuando estuvo en Sedesol y ahora lo es de los proyectos de desarrollo agrario en la Sedatu, por lo que es inexplicable de donde ha acumulado tanta fortuna o donde la guarda, ya que es su tres de tres asegura ser ahora una humilde campesina que no tiene ni siquiera parcela...entonces nos preguntamos: ¿de qué vive Rosario Robles y porque viste con prendas tan exclusivas?...La guerrerense Beatriz Mojica Morga, candidata al Senado de la República por el PRD, señaló sobre este caso que "al eludir actuar ante constantes señalamientos a Rosario Robles por presuntos actos de corrupción, el gobierno de Enrique Peña Nieto confirma que es parte del problema; y luego dice que no entiende el enojo social. La sociedad mexicana ya está harta de impunidad"…de paso, Mojica no quiso pasar por alto el incidente del 24 de febrero cuando se hizo la bandera de México y afirmó: "el 24 de febrero Enrique Peña Nieto fue testigo de que se izó nuestra bandera, tal y como ha colocado al país con su mala gestión, de cabeza. Tal vez, agregó, el ejército le quiso mostrar su repudio"…