Monitoreo político

Estimados lectores los saludo con gran gusto, en estos últimos días del mes más corto del año como es febrero, les comento que ya arrancó el Abierto Mexicano de Tenis en el cual al bellísimo puerto de Acapulco le irá muy bien ya que ha iniciado el evento deportivo de Tenis, un evento muy importante en Latinoamérica con una gran afluencia de público en el mundo, habrá una importante asistencia de turistas que podrán disfrutar de este destino turístico como lo es Acapulco en el cual vendrán turistas de muchas partes de la República y de otras partes del mundo; un dato importante a resaltar es que el estadio en donde se lleva a cabo este gran evento aumento su capacidad en un 20% por lo que habrá más gente en comparación al año pasado los boletos ya están vendidos en su totalidad es un evento que tiene una gran expectativa porque vienen siete deportistas de los mejores del mundo y esto será un atractivo más para el turismo deportivo y esperamos que le vaya muy bien a Acapulco que le vaya muy bien a Guerrero será un evento muy exitoso en donde todos están interesados que los visitantes la pasen de maravilla y haya resultados positivos para nuestra tierra guerrerense..!!

En otro tema les comento que muy unidos y optimistas se encuentran los priistas del municipio de Ixcateopan en torno a la candidatura de unidad por parte del joven político Juan Carlos Rodríguez en donde coincidieron que ha sido la mejor propuesta del PRI para competir por la alcaldía de esta localidad y están listos para la contienda que se avecina que sin duda tienen la confianza de que su candidato salga triunfador con el apoyo de la ciudadanía. Es un proyecto joven, nuevo y renovado encabezado por un joven profesionista, dinámico, entusiasta, inquieto que sabe gestionar apoyos y que sin duda logrará que la gente de su municipio obtenga más beneficios para el campo, para la educación para la salud y para las familias.

Con este proyecto político la gente de las comunidades y de la cabecera municipal se ha dado cuenta que el Partido Revolucionario Institucional está impulsando y dando oportunidad a los jóvenes porque lo que la sociedad desea en estos tiempos es ver caras nuevas y manos limpias. Los priistas de Ixcateopan tienen fe y optimismo en que Juan Carlos Rodríguez ganará la elección porque es un candidato que llevará propuestas a la gente un candidato que va para adelante un candidato con un proyecto serio, responsable cercano a la gente que ha trabajado fuertemente para lograr que se cristalice su proyecto político siempre en busca del Bien Común.!!

Por otro lado estimados lectores les comento que por tercer año consecutivo se dio cumplimiento en tiempo y forma a lo que establece la ley de informar sobre el manejo financiero en el Congreso de Guerrero, de esta manera se coadyuba en los procesos de transparencia; en relación a la situación financiera que guarda el Congreso local la Dra. Flor Añorve Ocampo informó que hay finanzas sanas y que se ha corroborado porque de las distintas instituciones se ha obtenido el primer lugar en transparencia y eso habla del ejercicio transparente que se realiza en el Congreso del Estado.

Dada esta esta situación el Auditor Superior del Estado Alfonso Damián Peralta reconoció a la Dra. Flor Añorve Ocampo por su trabajo realizado al frente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local para dar cumplimiento en tiempo y forma a la obligación de la rendición de cuenta dando resultados satisfactorios..!!

Pasando a otro tema desde ahora podemos decir que es muy importante analizar la medida que toma la Policía Federal para llevar a diferentes municipios del país a elementos de las siete divisiones de la Policía Federal creo que la medida es una medida necesaria es una medida correcta sin embargo valdría la pena preguntar si los municipios lo han pedido, no la sociedad no quien vive en esos municipios porque insisto sigue siendo la seguridad la principal demanda ciudadana y este es el punto importante a destacar e insisto en la buena medida que toma Policía Federal al desplegar coordinadamente a sus siete divisiones en los municipios que más lo necesitan en este momento en el país, sin embargo con que se puede topar la Policía Federal con que los municipios no lo hayan pedido estimados lectores y aquí destaca mucho la necesidad entonces de la aplicación de la Ley de Seguridad Interior.

Esta Ley como algunos lo han querido expresar se piensa que es una Ley que está diseñada para las Fuerzas Armadas y NO, la Ley de Seguridad Interior es una ley que también va a acotar la participación de Fuerzas Armadas pero también de las Fuerzas Federales es decir aquellas que la Federación ocupa cuando Instituciones municipales o estatales se ven rebasadas como es el caso de algunos municipios de nuestro país en donde tendrá presencia ya la Policía Federal de una manera más radical y con una mayor presencia, sin embargo insisto si el municipio en este caso pongo el ejemplo de los Cabos no lo solicito se van a encontrar con un vacío legal los elementos de la Policía Federal en donde no podrán hacer nada.

Creo importante entonces insistir mucho en que esta Ley de Seguridad Interior debe de ser una realidad aún y a pesar de que existen grupos pequeños, muy pocos grupos que insisten uno que es inconstitucional, dos que es una “patente de curso” para las Fuerzas Armadas y tres que con esto habrá una discrecionalidad abierta en la información, no para nada amables lectores debemos de leer esta Ley de Seguridad Interior que cuenta con treinta y ocho artículos no se llevan más de diez minutos en hacerlo para que se entienda perfectamente bien cual es el objeto de esta ley más que el de cuidar y proteger a los ciudadanos y esto es por el bien de todos..!! Nos leemos hasta la próxima..!!.. Salud y Bienestar, Camarada..!! Ánimooooooooo..!!