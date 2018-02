El acoso se previene desde casa y con educación: Leticia Perdigón

La actriz mexicana Leticia Perdigón considera que el acoso sexual se previene desde casa y en el seno familiar, a través de la educación, la comunicación y los valores a niños y niñas, no con acusaciones.

Comentó que ella inició muy chica en el ambiente artístico y sabía cuando un acercamiento iba con buenas o malas intenciones.

“De hecho, me pasó cuando tenía 14 años en el rodaje de una película y el productor Ramiro Meléndez me abrazó de una manera que no me gustó y me apoyé en Éric del Castillo, le comenté, él me protegió y jamás tuve problemas”.

Puntualizó que las actrices tienen muchos apoyos a la hora de rodar una película o programa de televisión, porque comentar entre compañeros sirve para inhibir esas actitudes de acoso sexual.

“A menos que te pongan una pistola en la cabeza, y aun así, la mejor arma es el hablar y el decir no, jamás quedarse callada o callado, especialmente cuando tienes familiares y amigos”.

La actriz de la película “Lagunilla mi barrio” y “El rey de la vecindad”, subrayó que no tiene sentido alguno esperar tanto tiempo para hablar de lo que le pasó a uno, en alusión a lo revelado la semana pasada por la actriz Karla Souza, quien aseguró que había sido violada por un cineasta.