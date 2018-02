Patrulla de papel

Entre aquellos que viven en el micro universo de los números existe un dicho -todo es medible, y lo que no...hay que hacerlo-. Tomando entonces ese patrón me daré a la tarea de explicar los datos que el Consejo Nacional de Seguridad (CNS). De entrada el CNS nos dice que la Policía Estatal Preventiva debería de contar con 12 mil efectivos, distribuidos en las 7 zonas económicas, ... sólo hay 3600, y en gran porcentaje están comisionados (?) como “escoltas” de gente afín al Gobierno Estatal. En otro dato dado por el mismo Consejo (Nacional de Seguridad) leemos que -36 mandos policiales municipales aprobaron el más reciente test de “confianza” y que 26 mandos municipales resultaron reprobados; acá lo interesante es que dentro de los “no aprobados” está el aún Secretario de Seguridad Pública Municipal de Acapulco; Es decir. Una vez más el Alcalde del Puerto se verá en la necesidad de relevar al funcionario municipal al frente de la administración del aparato policial preventivo. En otros Ayuntamientos tendrá que aplicarse el mismo criterio. Luego entonces, el Consejo Nacional de Seguridad, que es el órgano más importante del Sistema Policial en México, encontró inconsistencias en la actividad de Seguridad Pública en Guerrero, a quien toca corregir tales yerros? la respuesta correcta es, -a las instituciones- sin embargo, en esta entidad esas están más débiles que el proyecto que tengo yo de reconciliarme con mi mujer (sic). Tendrá que ser entonces el Gobernador Héctor Astudillo el que opere para que aquellos alcaldes con altos mandos policiales reprobados y fuera del perfil los releven ipso facto, pues de no ser así, el CNS cortará líneas de financiamiento. A tiro de piedra veremos que la administración estatal (Guerrero) le apostará a la alta eficiencia del General Pedro Almazán, el Secretario de Seguridad Pública ha funcionado aceptablemente no obstante la falta de “efectivos” y a pesar también de no tener bajo su mando (qué debería) el Consejo Estatal de Seguridad). ¿Escenarios? El de base muestra una intensa actividad político/electoral que ya hace metástasis en los otros teatros. Prospectiva? fatal para el Estado de Guerrero, crisis en la praxis política que obligará al relevo de la clase dominante.

Último patrullaje.- Muy interesante el proceso que hará de la SEMAR un poderoso sistema de Seguridad Marítima. Control total de Puertos, control en Costas (Guarda Costas). Eficiencia absoluta en tácticas de la Infantería de Marina y un Cuerpo General con altos niveles de administración. The mexican homeland in the road?

Balazo al aire.- Dos más dos...son cuatro.

Gregueria.- Si bajamos las velas, podemos subir los candiles?

Oximoron.- Pisando el cielo.

Hayku.- Tu promesa de verme, es mi nave cruzando la tormenta.