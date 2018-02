Frank en su tinta

LOS MEXICANOS se “volcaron” nuevamente en las redes sociales en contra del gobierno federal por la pifia cometida por el Ejército Mexicano en pleno Día de la Bandera. El hecho ocurrió en el Campo (militar) Marte de la Ciudad de México. Al momento que el presidente Enrique Peña Nieto apretó el botón del motor del asta que eleva la Bandera, ésta subió pero con el escudo nacional de cabeza. Durante el acto la Bandera fue bajada, algo que no está en ningún protocolo de los Símbolos Patrios. El Presidente de la República aclaró que “la bandera monumental fue mal colocada, mal izada, pero, a final de cuentas, estamos hoy aquí, en este espléndido escenario, con muchas banderas, en este símbolo que nos da sentido de identidad. Y no importa si está al revés o al derecho, hacia atrás o hacia adelante, el lábaro patrio es el símbolo que nos da sentido de identidad, de pertenencia, de orgullo de ser mexicanos”. Claro que importa, porque se trata de una falta de respeto al máximo símbolo de los mexicanos. Lo menos que se comentó en redes sociales fue que la Bandera fue subida así porque es el reflejo de cómo está el país: de cabeza…….. POR CIERTO, en ese mismo lugar, el año pasado, la Bandera sufrió desgarres notables cuando al elevarse en el asta se atoró de una torre metálica donde se sostenía un conjunto de bocinas que darían realce al acto. La estructura metálica se derrumbó y la bandera ondeó con dos grandes orificios en medio……. LOS PRIISTAS de Guerrero no le dan importancia al tercer lugar de su candidato presidencial en las encuestas. ¿El motivo? Confían en su gran estructura electoral nacional, lo que, efectivamente, no tiene ningún otro partido político. El secretario de Organización del comité estatal del PRI, Ernesto Sandoval Cervantes, reconoció que siguen abajo en las preferencias para la elección federal, pero confió en su “ejército” electoral. Pidió a sus compañeros de partido que “las encuestas no nos engañen, que las encuestas no nos desorienten, que las encuestas nos motiven. Hay gente (López Obrador) que tiene 18 años haciendo campaña, lógico que lo conocen, hay gente que tiene meses haciendo campaña (Ricardo Anaya), nuestro candidato tiene apenas unas semanas”. Y reiteró: “José Antonio Meade tiene al PRI que lo acompaña y que lo va hacer ganar, porque ningún otro partido tiene la estructura que tenemos nosotros”. En efecto, el partido tricolor con toda su funcional estructura electoral es el mejor aliado de Meade, sin embargo, el candidato lleva a cuestas los errores del gobierno de Enrique Peña Nieto. Es decir, los leales priistas de abajo tratarán de enmendar ante el electorado los actos de los corruptos priistas de arriba para hacer ganar a Pepe Meade…….. LA SEMANA pasada integrantes del Frente Nacional por la Liberación de los Pueblos tomaron la caseta de cobro de Palo Blanco, en la Autopista del Sol, donde pidieron a los automovilistas 50 pesos de cooperación para gastos de organización de los actos que en Guerrero realizará María de Jesús Patricio Martínez, “Marichuy”, fallida precandidata independiente a la Presidencia de la República. Antes han hecho lo mismo los normalistas de Ayotzinapa, los maestros de la CETEG, indígenas, campesinos y otros grupos sociales. Todos se llevan su “cochinito” y nadie les dice nada. Esto ha originado comentarios entre la ciudadanía con la sugerencia: “¿Nosotros cuándo vamos? También nos falta el dinero”……. SIMPLE pregunta: ¿Ocurre algo en el Ejército Mexicano, o es simple mala racha? Porque primero se cae un helicóptero en Oaxaca y mata a damnificados por el sismo y nueve días después el caso del escudo de la Bandera al revés……. PUNTO.