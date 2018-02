Ropavejero y nuevo jefe de la mafia

Personajes de procedencia política diversa han pasado a la trinchera de AMLO. ¿Sería vil oportunismo? ¿Puro y avieso interés personal? Hace un año la opinión era que la elección de gobernador en el estado de México definiría la presidencial. Pues la ganó el PRI. En consecuencia, en la lógica de acomodo por motivaciones personales ¿Por qué irse a fortalecer el proyecto Juntos Haremos Historia? ¿Tan atractivo e infalible resulta ahora el dirigente de Morena? ¿Por qué militantes de otros partidos, sobre todo ciudadanos apartidistas, no emigran al PRI para darle fuerza al candidato ciudadano Pepe Meade?

Andrés Manuel López Obrador, consta a la opinión pública, dada su participación, persistencia, confrontación sin miramientos contra la “mafia del poder” y ruptura con el PRD, ha sido objeto de ataques de toda índole. Incluso, de que no trabaja y amenazas simbólicas. A veces se refieren a él hasta con sorna. Admirablemente ha resistido y continúa capoteando al golpeteo. En cambio, sus contrincantes apenas expuestos al escrutinio durante la precampaña están siendo zarandeados. Uno, Ricardo Anaya, político con carrera meteórica cuyos fans consideran “joven maravilla” y muy inteligente, está enredado en un lío por negocios de dudosa transparencia que apuntan a lavado de dinero; y lo defienden argumentado de que la embestida proviene del PRI-gobierno debido NADA MÁS a que es quien puede ganar la presidencia.

El otro, José Antonio Meade, el experto en finanzas, Luis Videgaray en el pre destape que hizo lo destacó como funcionario eficiente, honesto y con gran amor a México. Sin embargo, todavía le falta convencer que tiene esas virtudes aclarando, con el garbo de “Yo mero”, que nada tuvo que ver con los gasolinazos y asuntos en los que debió actuar el área de Inteligencia Financiera cuando estuvo en la SHCP. Además, por el supuesto amor a los mexicanos o en solidaridad con su ex compañera de gabinete Rosario Robles, debiera contribuir haciendo uso de la súper información que dispone, si la Auditoría Superior de la Federación miente al configurar posible desvío de fondos millonarios perpetrado por Rosario. Haría bien y despejaría dudas de presunta complicidad. En calidad de mientras, sugerirle explique al público en general, con buen español, qué significa “hacer un gobierno a la medida de cada quien y convertir el país en la capital del talento”. Quizás el priismo no necesita pero la gente común no sabe exactamente qué es eso e imagina o indebidamente podría pensar que, el candidato del PRI, intenta favorecer a unos cuantos; a los mismos de siempre.

López Obrador, sin duda es quien mejor ha interpretado las causas de la inconformidad social. Justificarla y compartirla, sirvió para que sus malquerientes le otorgaran el “deshonroso” título de populista. Paradójicamente, a pesar de ese galardón ha estado convenciendo y atrayendo a empresarios, intelectuales, académicos, estudiantes, activistas sociales, dirigentes campesinos y sindicales, comunicadores, jubilados y pensionados, etc. Así mismo personalidades políticas y militantes de partidos políticos con trayectoria y actitudes adversas han terminado por desistir y continuar participando en sus partidos de origen y sumarse al proyecto que encabeza quien ahora no ven ya como un peligro para México. Sin duda, la propuesta alternativa para transformar la vida pública del país que ha dado a conocer y la confianza que inspira como la persona con más atributos para combatir corrupción e impunidad, han permitido que sume adeptos y perfilarse como el idóneo para ganar la elección presidencial.

Desde luego, existen variables que pueden jugar en contra suya y frustrar el tercer intento. La verdadera campaña ocurrirá de abril a junio y será de cinco contra uno. Ricardo Anaya, José Antonio Meade y los independientes Margarita Zavala, Jaime Rodríguez, El Bronco y Rios Píter. El tiempo de inter campaña, seguramente están utilizándolo para afinar estrategias y preparar los artefactos que lanzarán al “enemigo a vencer”. Cuestión de ver. El neolonés gobernador con licencia, fue claro y llamó a AMLO “el nuevo jefe de la mafia”. En tanto, la esposa de quien está más interesado en que triunfe el candidato de la coalición Todos por México, viendo que el connotado panista Germán Martínez Cázares, después de tres décadas de militancia en el PAN se ha ido a apoyar el proyecto del archienemigo de Felpe Calderón, despectivamente ha bautizado a Obrador de “ropavejero”. Expresiones de una y otro dan idea de lo que está por venir.

De cualquiera manera, la victoria de AMLO a pesar de sus detractores no puede descartarse. Las condiciones del 2018 son diferentes a las que existían en el 2006 y el 2012. La aceptación e inclusión increíble hace poco, abonan la expectativa. Brincos darían los adversarios que los ex perrerdistas no hubieran abandonado el PRD y votaran unidos por Anaya; que todos los panistas emularan a Diego Fernández de Cevallos o de perdida, a Vicente Fox; y, los priistas que “ya no aprietan”, según “el gran dirigente” Enrique Ochoa, pues se disciplinaran y siguieran en el PRI aunque “no aprieten”. Ciertamente la posibilidad de la alternancia es real. No otra vez del PRI al PAN. Le tacaba al PRD, pero éste pareció dispuesto a renunciar al derecho y probablemente el beneficiario será Morena. Dice mi compañera, ojalá Dios quiera.