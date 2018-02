Sofía Niño de Rivera revela acoso que sufrió por Ricardo Rocha

La comediante de standup Sofía Niño de Rivera reveló que fue acosada por el periodista Ricardo Rocha.

Al igual que Karla Souza, Sofía habló con Carmen Aristegui sobre el episodio que vivió durante en piloto para un programa con Rocha.

“Está en YouTube el video... se nota mi incomodidad en la entrevista, porque hago el stand up y de pronto Ricardo se acerca conmigo para seguir platicando... de repente me agarraba el brazo, me agarraba la espalda. A mí me incomodaba muchísimo”, narró.

Ante esta revelación, el propio Rocha respondió durante la transmisión. “Revisé con mi equipo detenidamente la entrevista con la señorita Niño de Rivera y francamente no encontramos ni un segundo que se asemeje”.

Sofía publicó esta mañana una carta en Instagram:

“Fue un orgullo contar algunas de mis historias y pensamientos, aunque hayan pasado incompletos, al lado de mujeres que tuvieron el valor de mostrarse vulnerable y ser las primeras en empezar el movimiento. Quien se quiera unir siempre será bienvenido/a porque esto solo es el principio.

Cualquier movimiento que trate de destapar un hábito social que tiene que cambiar por el bien de todos, es un movimiento al que me voy a unir. Y como dijo Goethe:

Mas siempre atrás nos ladran,

Ladran con fuera…

Pero sus estridentes ladridos

solo son señales de que cabalgamos”

La comediante se une así a la lista de actrices nacionales que han alzado la voz en contra del abuso sexual.