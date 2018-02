De adicto a Adicto

Caras vemos, emociones no sabemos

A mí me costó mucho trabajo aceptar mi realidad, reconocer mi enfermedad y tener la humildad de derrotarme ante ella, ofrecí una seria dificultad como el hecho de que soy alcohólico compulsivo, me daba vergüenza presentarme y decir.- Hola soy Ernesto, alcohólico, aceptar que mi vida se había vuelto ingobernable debido al abuso en mi manera de beber alcohol, no vi mi realidad, que me convertí en un drogadicto, adicto compulsivo a la cocaína, a la morfina, al cigarro y a los fármacos, por supuesto que mi soberbia no me dejaba ver, a pesar de los fondos emociones, fondos profundos y obscuros como un abismo en el Universo, decir, soy drogadicto, adicto, neurótico, maniaco depresivo, celoso empedernido, mas alcohólico, mas irritable, violentó y un gran cumulo de defectos de carácter, allá en San Agustín, en Polanco CDMX, se burlaban de mí, cuando tomaba la tribuna y decía.- Buen día, soy Ernesto, un enfermo emocional alcohólico y adictos y después de muchos años, lo acepte y comencé a trabajar en ello y sigo luchando contra el cavernícola que habita dentro de mí, sigo, como el primer día, después de casi 19 años de haber iniciado este proceso, esta oportunidad de vida, que hoy me permite sentirme, feliz y en paz, en armonía y con mucha energía, al menos, solo por hoy, GAD. Sigo en pie de lucha.

Yo no lo entendí

No sabía de la complejidad de mi enfermedad, ni me imaginaba que se trataba de un problema mental, de una mente enferma, con mucho ruido, secuestrada por la loca de la azotea, como yo le llamo al pensamiento obsesivo que tiene un alcohólico como yo, no pensaba cuánto daño me hacía por mi neurosis extrema, por mis actitudes explosivas, mi sentido crítico, mi afán de ofender, humillar, denigrar, desintegrar, hacer trizas con mi lengua, como si mi lengua, fuera un bisturí, no, no veía mis niveles de ansiedad, cobardemente decía, con soberbia sobrada, si me voy a morir de algo, que sepa de qué y me chutaba hasta tres cajetillas de cigarros al día, mi enfermedad es física, me cuerpo me pedía meterme sustancias toxicas, tampoco veía mis actitudes en la calle, mal y de malas, echándole bronca a cualquiera, criticando, mentando madres a medio mundo, intimidando, no veía, que mi problema no solo era una adicción brutal al alcohol y a las drogas, es, lo veo, lo sé, mucho más complejo que ello, por supuesto que por un tiempo, solo tape la botella y viví en borrachera seca, me ha costado mucho trabajo, mi recuperación, física, mental, emocional y espiritual, este espacio, el oficio periodístico, el hablare de mí, cachando mi mente, ha sido una gran herramienta, no pretendo se blanco y puro como la nieve, pero si quiero vivir mi vida en liberad con amor y alegría. He estado en grupos de AA, de Cuarto y Quinto paso, en experiencias espirituales, y sé que, estoy empezando.

No hay peor ciego, que el que no quiere ver

Muchos jóvenes, toman suficiente, viernes sábado y domingo, se ponen hasta las chanclas.- Solo alcohol.- Me dicen, como si el alcohol no fuera una droga. También, una droga peligrosa, son, muchos de ellos, perezosos.- Huevones.- Les grita la mama, por supuesto, apáticos, soberbios, indiferentes e indecisos, viven aislados, refugiados en sus cuartos, raros, austeros de comunicación, no conviven y les da por postergar, no cierran círculos y como yo, no aceptan tener un problema con sus patrones de conductas, no reconocen su dependencia a las sustancias toxicas, ni tampoco saben ni papa de su enfermedad, creen que están sanos, que no corren peligro de tocar fondos, de tener consecuencias, tanto con la sociedad como con ellos mismos, son ignorantes, apáticos e indiferentes, ofrecen resistencia al cambio, viven relaciones de pareja, enfermizas, toxicas, tienen problemas de comunicación con sus padres y el tiempo pasa y entre más pasa, la enfermedad emocional crece, claro, se complica cuando aparecen otro tipo de sustancias, aparte del alcohol los fines de semana y de ahí, comienzan a vivir un verdadero infierno, del que difícilmente habrán de encontrar la salida, la mamá, desperrada, enfermotota de sus emociones, busca ayuda y quiere una solución rápida, efectiva, instantánea, como si fuera el Nescafe o la sopa Maruchan, ve, la espiga en el ojo de su hijo, pero no ve la viga en su propio ojo, hay todo un panorama de lo que está por venir, nadie, casi nadie, quiere ver que esta es una seria amenaza de vida o muerte.- Crisis, creces.- y todos los enfermos emocionales, negados o no, como son: los ludópatas, adictos al juego, las víctimas de los trastornos alimenticios, bulimia, anorexia, obesidad, a la vigorexia, adicción al gimnasio, los maniaco depresivos, los neuróticos, los celos, los adictos compulsivos a la crítica, a meterse sistemáticamente a meterse en lo que no te importa, en fin, todos los adictos, tenemos que tocar fondos para emprender una recuperación, pero, hay quien nace para maceta y del corredor no pasa.-

El autoengaño

Hay, quienes hacen su experiencia de Cuarto y Quinto paso, quienes viven un despertar espiritual y un encuentro consigo mismo, los hay también, quienes se convierten en valientes servidores de estos grupos de autoayuda y en muchos casos, salvo sus honrosas excepciones, muchos de ellos, fuman como chacuacos, se sienten los dueños del grupo, gerentes o algo parecido, son, padrinos de padrinos, defiende su versad, como la única, ofrecen un gran vacío de humildad y de honestidad, lanzan su lujuria a las doceavas, sean chiquitas, medianas o grandes, pretenden hacerle el cuarto y el quinto paso en la cama, viven en conflicto con sus parejas o separados y divorciados, no predican con el ejemplo, caminan como pavorreales destilando soberbia hasta por los poros, son neuróticos empedernidos, celos patológicos, inseguros, llenos de miedos, traumas y frustraciones, ha pero eso sí, han hecho más de 10 escrituras y juntas y juntas y que juntan? y en sus casas les dan las gracias en la hora qué se van las juntas.- Hechos son amores y no buenas razones. Muchos otros, merecen todo mi respeto, porque son ejemplos a seguir, su recuperación se nota en la manera en que viven en sus hogares, en su relación de pareja, con sus hijos, en su estabilidad laboral, en su relación en el mismo grupo, hay un buen nivel en el sobriometro, las acritudes de una persona en proceso de recuperación, se palpan en los hechos, no en la tribuna, ni en aparentar ser lo que no se es.- De lengua, me como un taco. Los grupos de autoayuda, están vacíos, en crisis y la razón es el autoengaño de los que se sienten los padrinos de padrinos.

Muy recuperadito?