Estado de los ESTADOS

“Todo hombre encontrará su Waterloo algún día”: Wendell Phillips

México resiente un “sexenio perdido” bajo la gestión de Enrique Peña Nieto. El país “es un cementerio de norte a sur” y las autoridades federales y estatales son omisas para corregir esta situación. La crisis de derechos humanos es persistente, la violencia es una constante y ante el acelerado incremento de ilícitos la impunidad es la regla general. Pero el gobierno mexicano no reconoce la gravedad de la situación. Se empantana y hunde en un mar de corrupción, abierta, descarada, documentada y, una vez más, impune. Le apuesta a la publicidad, despilfarra los recursos del erario federal. No respeta ni tiene limites. Al mismo tiempo recorta los presupuestos en general, incluidos los de salud, educación y servicios sociales. Sin embargo, su imagen no mejora, está en franca pudrición, mientras la inconformidad social toma las calles.

Al igual que lo ha hecho a lo largo de toda su administración, Enrique Peña Nieto rebasó el año pasado el gasto de publicidad aprobado por la Cámara de Diputados, quien había autorizado 3,700 millones de pesos para la difusión de actividades gubernamentales. Sin embargo, el Ejecutivo erogó más de 7 mil 800 millones de pesos. Un año antes, en 2016, los diputados aprobaron 4 mil 580 millones, pero se gastaron 10 mil 698 millones. El despilfarro inició en 2013, cuando los diputados presupuestaron 5 mil 481 millones de pesos para campañas de comunicación social, pero el gobierno federal ejerció 8 mil 154 millones. Los datos anteriores son del informe sobre el gasto en campañas y Difusión de Mensajes sobre Programas y Actividades gubernamentales, enviado por la Secretaría de Gobernación al Congreso de la Unión. La mayoría de esos recursos se destinaron a la Televisión.

De acuerdo a los mismos datos del gobierno, recopilados por Fundar, un centro de análisis de transparencia, Peña Nieto ha gastado más dinero en publicidad que ningún otro presidente en la historia del país, casi 2 mil millones de dólares en los últimos cinco años. Además, líderes de todos los partidos políticos recaudan cientos de millones de dólares en dinero estatal para publicidad, recursos que se distribuyen entre sus medios de comunicación favoritos. Antes de firmar un contrato publicitario, los responsables de comunicación social de los gobiernos les exigen a ejecutivos y directores involucrados una cobertura positiva. Esto distorsiona la información de los medios y pretende también distorsionar la realidad.

James Cavallaro, ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), recriminó al gobierno mexicano ese dispendio hecho en los últimos años, en lugar de enfocarse en reconocer la gravedad de la crisis en materia de derechos que enfrenta México. Durante su participación en la presentación en México del Informe Anual 2017-18 de Amnistía Internacional (AI), destacó que organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, otros relatores de la ONU, la propia CIDH, agrupaciones civiles nacionales y externas como AI y otras, han documentado la profunda crisis en la materia en el país. Sin embargo, el gobierno de Peña Nieto no la ha aceptado y en su lugar “ha gastado 2 mil millones de dólares en publicidad en lugar de responder a esta grave crisis. Ha buscado maquillar, promover su imagen y no mostrar un compromiso con los derechos humanos”.

Cavallaro, quien también fue relator especial para México y estuvo al frente del caso Ayotzinapa en la CIDH, resumió una pequeña parte de un informe que en 2016 presentó esa instancia de la Organización de Estados Americanos sobre la situación de las garantías individuales en el país. Y, a dos años de distancia, “la situación ha empeorado”, lamentó. El año pasado la violencia extrema se incrementó, las violaciones a derechos humanos continuaron y la impunidad es la regla. Con más de 46 mil homicidios, el 2017 fue el año más violento en tiempos recientes; la cifra de desaparecidos supera las 34 mil (según cifras oficiales), los casos de tortura son miles y sólo hay diez condenas por ese delito, además de que hay cientos de miles de personas desplazadas por la violencia.

Ninguna persona puede sentirse segura en territorio nacional si en los últimos10 años, por lo menos, 34 mil personas han desaparecido, destacó a su vez, Tania Reneam, directora de Amnistía Internacional México. “Cualquier persona que quiera tener un puesto de elección popular, o un puesto público, tendría que considerar no sólo la grave crisis de derechos humanos, sino el piso mínimo que han puesto los organismos internacionales en la materia”, puntualizó.

El primer paso para resolver esta situación es el reconocimiento honesto del Estado mexicano de la grave crisis en la materia, y partir de la realidad para diseñar políticas congruentes, subrayó el ex presidente de la CIDH, quien advirtió: mientras el gobierno mexicano se dedique a maquillar su imagen, en vez de afrontar la realidad, no se podrá superar esa situación.

DE LOS PASILLOS

El Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) confirmó este viernes la desaceleración de la economía mexicana. En 2017, el Producto Interno Bruto (PIB) repuntó 2.28 por ciento, una dinámica menor a la registrada en 2016, cuando avanzó 2.67 por ciento, con actividades como la minería –incluida la extracción de petróleo- y la construcción en plena recesión… Durante el cuarto trimestre del año pasado, el PIB tuvo un crecimiento de 1.5 por ciento a tasa anual, un desempeño menor al registrado en igual periodo de 2016, cuando la economía crecía a una tasa de 3.3 por ciento… El PIB de las actividades relacionadas con el petróleo tuvo el año pasado una contracción de 10.8 por ciento, la cual se sumó a la caída de 5.2 por ciento en 2016. En tanto, la construcción se contrajo el año pasado 1 por ciento, después de tres trimestres consecutivos de variación negativa. Este sector ha perdido dinamismo principalmente por la caída del gasto público en infraestructura, una de las medidas tomadas por el gobierno para reducir el déficit fiscal…

La estrategia del “cuarto de guerra” de José Antonio Meade es salvar su candidatura a cualquier precio. De ahí la arremetida judicial contra el abanderado presidencial del PAN-PRD, Ricardo Anaya, quien se les escapa en el segundo lugar de la carrera presidencial, y la utilización del llamado “PRI duro, experimentado y marrullero” a sumarse a su campaña, la cual hace agua por todos lados. A la salida de una reunión con mujeres del International Women´s Forum, en Chapultepec, Meade Kuribreña apoyo las investigaciones que lleva a cabo la PGR en el caso de Anaya. “La ambición de poder y la ambición de dinero se ven, se reflejan, y en esta economía, en este momento, en donde cada vez hemos puesto más instrumentos de información en manos del ciudadano, más difícil es esconderse de inconsistencias entre la forma de vivir y la forma de ser y eso es lo que tendrá que ser investigado”, consideró.