Que conste,...son reflexiones

Ahora, lo entiendo todo: resulta que las investigaciones científicas demuestran que eliminar flatulencias, pedos les dicen en mi pueblo, es más que beneficioso, porque combate el cáncer, el alzhéimer y otros males, y es cuando entiendo que hay políticos que viven más que otros a pesar de su mal genio y de su fama de pedorros, no porque saquen muchas flatulencias en público, pero, hacen que otros las tengan… como Trump, que ahora alienta a que los maestros reciban armas y entrenamiento, y esto sería muy bueno para la sección 22 y otros grupos de porros oficiales y no oficiales, que los maestros en vez de enseñar, tengan que asesinar o matar… eso, es, un gran pedo…

Hace años, en medio de la campaña para la presidencia donde competían Francisco Labastida contra Vicente Fox, Labastida no sabía que todo era una enorme farsa y que lo utilizaban para hacer el famoso “cambio democrático,” no por medio de las votaciones sino por medio de los arreglos cupulares entre México y Estados Unidos, porque a los gringos les convenía dar una diferencia para consolidar el robo financiero al salvar a bancos y banqueros y distraer a la gente con el cambio e impulsar la entrega de los fundos mineros, los energéticos, los ferrocarriles, y sobre todo, entrar de lleno a un juego perverso como el que parece, ahora, también tenemos, cuando a Meade se le nota que sus peores enemigos están en el sistema y en el PRI y que, simplemente, es uno más del juego perverso para imponer ahora sí a AMLO, que sería el único que podría frenar el encabronamiento social y político que vivimos y establecer, cuando menos, una pausa, para arreglar las cosas y que no estallen movimientos violentos como se operan ya en muchas partes del país. Que Mid vea lo que sucedió a Francisco Labastida, cuando este, como lo comentamos nosotros en aquellos años, declara que: “A MI NO ME GANÓ FOX, A MÍ ME GANÓ ZEDILLO”, ahora lo declara, y en su momento aguantó vara y en silencio aceptó esa derrota como aceptaba en la contienda lo que era más que evidente, era un simple “patiño” del gran teatro electoral que justificaba el gran robo a la nación y a los mexicanos que se generaba por medio del salvamento de bancos y de banqueros, por ello, en aquellos tiempos, don Pedro Hernández Maldonado, me decía que el bueno era Fox, y por esa misma razón Roberto Hernández y Harp Helú, eran los encargados de llevar las riendas del dinero a la campaña como ahora, en el caso de AMLO, lo hacen desde el OXXO, Romo, y como se operarán los recursos de los sindicatos norteamericanos y canadienses para consolidar el saqueo minero y el control de las industrias por medio de don Napoleón, y los mexicanos, en la pendeja, esperando cambios cuando todo nos hace pensar que se cambia, para continuar igual…

La crisis al igual que ayer era que los resultados de los gobiernos de Salinas y de Zedillo eran de espanto y que el saqueo a los fondos y recursos públicos eran brutales, tal como hoy, y sostiene que a él, Labastida, el presidente Zedillo no lo apoyó como ahora sucede con el apoyo abierto de Peña Nieto a Meade –se dice Mid- ,y sigue en la inocencia Labastida, porque asegura que Meade no tiene un enemigo en casa y la neta, no por Zedillo, sino por las condiciones de realidad que vivimos, es que muchos de los daños en la confianza y credibilidad de Meade, vienen de los pésimos resultados del gobierno, de la corrupción o de su percepción de la misma, por la gente, y de la crisis económica y el daño patrimonial que vivimos los mexicanos ante el saqueo y el entreguismo de los fondos y recursos públicos en favor a los agentes privados, para que hagan sus negocios, y si esto no es un enemigo real, no puedo entender lo demás. Lo cierto es que cuando menos, creo que, al igual que con Labastida, ahora, hay un acuerdo entre el gobierno y las fuerzas económicas más importantes y las norteamericanas para que se permita ganar a AMLO, y tomar el poder, tal como se permitió en su momento el que llegara Vicente Fox porque los tiempos y las circunstancias así lo demandan, porque hoy, como ayer, la gente está tan desesperada y encabronada que se puede levantar y hacerla, por su salud, de gran pedo…

Y no hay duda que tuvo valor Labastida para dejar pasar la pregunta y dejar claro que se le traicionó y se tenía pactado, no lo dice, pero es lo que sucede, con los gringos, para que en vez de él llegara Fox y se distrajera a la gente y no se viera y reclamara, por el robo nacional que se había generado con el ROBAPROA, al salvar bancos y banqueros, y es lógico que Fox logró tener los apoyos de la operación propagandística de la caca-cola y de sus amigos y los fondos de los banqueros y de los bancos, y por ello, de los gringos que le brindaron el apoyo, pero, ¡lástima Margarito!, no supo controlar el poder ni mantenerlo, por ello, sucumbió a la presión de muchos en favor de su esposa y a la “rebelión” en la granja que propiciaba Calderón, como “hijo desobediente” cuando andaba en el pedo, y así, Calderón, tuvo que aceptar la matanza ordenada por los gringos en la llamada “guerra contra el narcotráfico” aceptando la violación de la soberanía nacional por parte de las agencias de espionaje gringas y de la venta y regalo de armas a los mismos grupos de delincuentes, y ahí estamos anclados con miles y miles de asesinados, miles de desaparecidos, miles de encarcelados, miles de desplazados, miles de ofendidos y todo, para que los gringos pudieran consolidar el enorme negocio de la legalización de la mota y otras drogas, y así seguimos siendo más que títeres de ellos, aceptando lo que les hace bien, aunque nos lleve el tren a los mexicanos, y por ello, ahora, es claro que hay por ahí una gran negociación para que desde Estados Unidos acepten que llegue al poder, AMLO, sin pedos, para controlar un posible incendio político nacional, lo que en realidad sería un gran pedo para todos…