Educando con Valores

“Para que un sistema se considere eficazmente inclusivo se requieren cambios profundos en las mentalidades, las políticas y las prácticas”

El ámbito laboral en el que tengo la oportunidad de desempeñarme me da la posibilidad de conocer múltiples casos y experiencias relacionadas con la vida escolar… sin duda, lo anterior me permite dimensionar la trascendencia de la educación en la vida de todo ser humano; por ello, y dado nuestro contexto, considero necesario que quienes estamos inmersos (as) en la formación de las nuevas generaciones, como integrantes de los colectivos escolares, conozcamos y adoptemos los principios básicos de la educación inclusiva. La UNESCO, -al respecto-, aportó que “la inclusión se ve como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación. Se basa en el principio de que cada niño, cada niña, tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje distintos y deben ser los sistemas educativos los que están diseñados, y los programas educativos puestos en marcha, teniendo en cuenta la amplia diversidad de dichas características y necesidades; involucra cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias, con una visión común que incluye a todos los y las niñas del rango de edad apropiado y parte de la convicción de que es la responsabilidad del sistema regular, educar a todos las y los niños”.

Los principios de la educación inclusiva, (con base a autores como Lickona, Flynn, Stainbac y Jackson), son: a) Aceptación de la comunidad: ya que necesitamos comprender de algún modo qué es una comunidad, cuál es su aspecto, cuándo se produce, qué hemos visto o experimentado cuando describimos una escuela como comunidad, y “...es esencial tener una idea de lo que significa comunidad para poder fomentarlas en las escuelas. Muchas escuelas y clases inclusivas que consiguen su meta y enfatizan la comunidad se centran en el modo de organizarse de tal manera que todos se sientan ligados, aceptados y apoyados y en las que cada uno apoye a sus compañeros y a los demás miembros de la comunidad, al tiempo que se satisfacen sus necesidades educativas” (Stainback, Stainback y Jackson); y, b) Respeto a las diferencias y reconocimiento de la diversidad: en virtud de que se alude fundamentalmente al respeto y reconocimiento de la diferencia en los escolares para orientar las acciones a atender la cultura y la pedagogía de la diversidad. Se debe ponderar que el respeto y la atención a la diversidad es la esencia de la educación inclusiva, su razón de ser. Ahora bien, el reconocimiento de la diversidad debe concebirse como un rasgo personal irrenunciable y como un derecho del individuo que ha de ser no sólo contemplado, sino alentado en la escuela. Todo esto supone un salto cualitativo que supera modelos anteriores, en los que todos los individuos debían ir homogeneizándose en aras de la buena marcha del grupo y la uniformidad, generando conjuntos e individuos sin identidad.

La educación inclusiva se ocupa de aportar respuestas pertinentes a toda la gama de necesidades educativas en contextos pedagógicos escolares y extraescolares. Lejos de ser un tema marginal sobre cómo se puede integrar a algunos (as) estudiantes, es un método en el que se reflexiona sobre cómo transformar los sistemas educativos a fin de que respondan a la diversidad de las y los estudiantes. Se constituye como una aproximación estratégica diseñada para facilitar el aprendizaje exitoso para todos y todas las niñas y jóvenes, ya que hace referencia a metas comunes para disminuir y superar todo tipo de exclusión, desde una perspectiva del derecho humano a una educación; tiene que ver con acceso, participación y aprendizaje exitoso en una educación de calidad para todos y todas. Aunado a lo anterior, se refiere a remover todas las barreras para el aprendizaje, y facilitar la participación de las y los estudiantes vulnerables a la exclusión y la marginalización. Significa pues, que todos y todas las estudiantes reciban los soportes que requieren para tener la oportunidad de participar como miembros de una clase o aula regular con sus pares y contribuir a sus colegios.

Debemos tener claro que inclusión significa posibilitar a todas y todos los estudiantes participar de lleno en la vida y el trabajo dentro de las comunidades, tomando como punto de partida que se ve más como un enfoque de la educación, que como un conjunto de técnicas educativas; al respecto, Dyson destaca que la inclusión denota una serie de amplios principios de justicia social, equidad educativa y respuesta escolar.

También es importante clarificar que el concepto de educación inclusiva es más amplio que el de integración y parte de un supuesto distinto: implica que todos los niños y niñas de una determinada comunidad aprendan juntos (as), independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales, incluidos aquellos que presentan una discapacidad, y demanda modificar sustancialmente la estructura, funcionamiento y propuesta pedagógica de las escuelas para dar respuesta a las necesidades educativas de todos y cada uno de los niños y niñas, de forma que tengan éxito en su aprendizaje y participen en igualdad de condiciones.

En la escuela inclusiva todas y todos los alumnos se benefician de una enseñanza adaptada a sus necesidades y no sólo los que presentan necesidades educativas especiales. Para lograr esto, se necesitan marcos universales que establezcan de forma clara la visión, objetivos y resultados comunes, teniendo en consideración que actualmente la sociedad exige centros educativos que ayuden a construir el cambio social trabajando en conjunto, buscando la colaboración entre grupos, personas, comunidades e individuos para lograr una verdadera transformación que apoye a la mejora del tejido social y que trabaje a favor del colectivo y no de las individualidades. La educación inclusiva significa reducir o eliminar las barreras que dificulten el aprendizaje, lo que forma parte de una meta más amplia: lograr una sociedad más justa para todos y todas, donde se tenga claro la educación es un derecho, y que el logro de una educación de calidad e inclusiva, es prioritario.

