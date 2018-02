Ratifica INE nombramientos de supervisores electorales

El Consejo Local del Instituto Nacional (INE) en Guerrero ratificó este viernes los nombramientos de supervisores electorales aprobados por los consejos distritales, pese a la impugnación de partidos políticos.

Las impugnaciones fueron promovidas por representantes de Morena, PRD y PRI en los consejos distritales 01 de Tierra Caliente, 03 de Costa Grande, 05 y 06 de la Montaña y 9 de la región Acapulco.

Los representantes inconformes denunciaron que los consejos distritales violaron los requisitos de elegibilidad en el nombramiento de los supervisores electorales, porque algunos tienen antecedentes partidistas.

En esas denuncias los representantes de los partidos políticos inconformes se acusan mutuamente de que el órgano electoral designó como supervisores electorales a personas afiliadas a esos mismos institutos políticos.

Pero en el proyecto de resolución aprobado en la sesión extraordinaria de este viernes, el Consejo local del INE ratificó los nombramientos al considerar que todos los aspirantes cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria.

“Se propone la confirmación de dichos acuerdos en virtud de que las autoridades señaladas como responsables (consejos distritales del INE), se apegaron de manera puntual a lo establecido en el manual de contratación de supervisores y supervisoras asistentes electorales”, expuso el secretario general, Gregorio Aranda Acuña.

RESPETO A AUTORIDADES ELECTORALES

Tras la aprobación del resolutivo, el vocal ejecutivo del INE en Guerrero, Dagoberto Santos Trigo, demandó a los representantes de los partidos políticos respeto para las instituciones electorales.

Pero, sobre todo, a no poner en duda la capacidad de esas instancias ante la opinión pública, tras afirmar que los recursos de impugnación que promovieron en ese aspecto específico carecían de sustento legal.

Dijo que le preocupa que los partidos políticos representados en ese Consejo presenten escritos de impugnación “sin contar con los elementos de prueba idóneos, razonables, necesarios y convincentes”.

“No abona a la confianza y al prestigio de nuestra frágil democracia la idea de impugnar solamente por el acto de ir en contra de procedimientos y prácticas operativas que han probado su viabilidad y eficacia durante varios procesos electorales anteriores”, señaló, notoriamente molesto.

Aclaró que no está en contra de los recursos de impugnación, sino que no está de acuerdo en que se utilicen “como mero hecho de legitimación política, en una visión de cumplir con un interés muy particular”, lo que se traduce ante la opinión pública que el INE no está haciendo bien su tarea.

Otros consejeros denunciaron que los partidos políticos han afiliado a ciudadanos sin su consentimiento, lo cual constituye una violación a la ley electoral y que debido a eso algunos asistentes electorales aparecieron con filiación político sin que tuvieran conocimiento previo de eso.