Pediatrucos... y algo más

EL VÓMITO EN NIÑOS.- Cuando un niño vomita, se pone pálido, sudoroso, desguanzado, frío, suelto de su cuerpecito, se ve como si se fuera a desmayar, se pone irritable, llora y cuando ya sabe hablar, pide agua, los padres al verlo así, lo primero que piensan es que se puede deshidratar y recurren a darle agua, suero, té, jugo o inclusive bebidas de las llamadas deportivas como el gatorade, con lo que, en la mayoría de las ocasiones lo único que consiguen es hacerlo vomitar más. Hay algunos padres que nos llaman para decirnos que su niño ya vomitó ¡7 veces!, y pues, ¿cómo va a dejar de vomitar su niño si le están dar y dar de beber de diferentes líquidos o hasta comida? Lo que hay que entender es que el vómito no es una enfermedad, sino que es un mecanismo de defensa de nuestro organismo que sirve para sacar algo que nos está haciendo daño. El vómito puede ir acompañado de tos, fiebre, diarrea o dolor de abdomen. Cuando un niño vomita lo más importante es guardar la calma y no darle de beber ni comer nada por lo menos 3 ó 4 horas aunque se revuelque en el piso de tanta exigencia. Si un niño vomita, todo lo que le dé lo seguirá vomitando y eso agravará más su estado general. El niño que vomita podría estar enfermo de la garganta, puede que comió algo que le hizo daño, quizá le va a dar diarrea o tendrá algún otro problema, como hepatitis o incluso apendicitis, por eso, es conveniente no darle ningún calmante de vómito ni tomado ni inyectado. Lo que se necesita es identificar la causa del vómito y eso se logra a través de un buen interrogatorio clínico, una adecuada exploración física y algunos análisis que puedan ser de utilidad, por eso le recomendamos que, si estando sano su niño de pronto empieza a vomitar, no le dé nada de beber ni de comer por lo menos 3 ó 4 horas, no permita que lo inyecten contra el vómito porque puede ser contraproducente, báñelo con agua tibia, dele tranquilidad, no se angustie ni lo angustie y si persiste vomitando, llévelo con su pediatra para que lo valore.

DON CHIMINO.- Rudesinda entró en chinga al hospital, llorando, desesperada pensando lo pior, que Alfredo, el papá de su hijo Enrique bía palmado o que taba tan grave que prodría petatearse esa noche. A mi me llamó Enrique pa que donara yo un poco más de mi sangre pa pasársela al Alfredo que se ´bía desangrado por una distraspción de las gentes de guardia en la Terapia. Una enfermera, al oyir sus gritos lamentosos de Rudesinda, salió pa calmarla y etxplicarle que, anque grave Alfredo, taba estable y que el doptor Enrique áhi taba al pendiente mero en la Terapia, que tomara asiento en la sala de espera y que le tarían dando informes, le quiso dar una pastilla pa los ñervos pero Rudesinda dijo que no tomaría nada que porque no juera a ganarle el sueño, que ella quería tar dispierta por cualquier cosa, yo, le dije a la enfermera que cuando quisieran sacarme mole de mis venas taba yo mas puesto que un calcetín, me dijo que tuviera yo pendiente pa que me llamaran si asina juera el caso. Anque ya pasaba de la media nochi agún todavía taban hartas gentes en la sala de espera, casi todo mundo traiba abrigos, chamarras, bufandas y hasta unos gorros con tapa orejas, algunos se miraban compujidos, unos qui´otros paticaban quedito, otros ya se miraban cansados y hasta taban cabeziando. Rudesinda seguía llorosa, quién sabe cuántos clínets ya llevaba de tantos mocos que le taban saliendo por sus narices de tanto chillar, no se quiso sentar, se puso a andar el pasillo de un lado pal´otro como loca poseída, de pronto lloraba y lloraba y a luego como que se ponía a rezar, era tanto su compujimiento que decedí llamarle a mi Puchunga pa padile que le llamara a Rudesinda pa calmarla tantito, y sí, me dijo que asina lo haría sólo que, adivinar si porque ya era la segunda vez que la dispiertaba, me dijo: “Oye, ¿y tú cuando piensas regresar, eh? Ahorita le hablo a Rudesinda, pero, yo creo que te estás metiendo en problemas y además, como que ya te gustó andar de argüendero, ¿no?” ¡Sopas perico! ¡Ya se encabronó mi vieja! Dije pa mi mismo, y que le digo: nooo pos yo qué mas quisiera ya retacharme pallá pero ya ves, cuando no es una cosa es otra, yo por mi, ya me ´biera retachado pero no falta algo que, ni modos, me ha tocado hacer pa ayudar a Alfredo, como orita que me tan llamando pa donar sangre. Y sí pues, taban prenunciando mi nombre seguro pa sacarme mi sangre. Y que le digo: no te´nojes conmigo vieja, dispénsame, yo qué más quisiera… Y chín, que me cuelga. Yo agarré y jui a la ventanilla de informes y de áhi me mandaron a un cuarto, me acostaron en una cama y mientras me sacaban mi sangre de nuez, aproveché pa echarme una jetita, en eso que pego un brinco, mi celular que me puse en la bolsa de mi pantalón del lado derecho, comenzó a vribrar, como me taban sacando sangre del brazo del mismo lado, me costó trabajo sacármelo mi celular con mi mano izquierda, cuando al final pude, ya era la segunda vez que comenzaba a vribrar, era mi Puchunga que me dijo: “Estábamos hablando por teléfono Rudesinda y yo cuando se escuchó un ruido, quedé hablando sola, le preguntaba si seguía ahí y de pronto oí muchas voces, como de alarma, ¿pasa algo? ¿Estás con ella?” Y que le digo: no, yo estoy donando sangre pero ya me tan quitando la abuja de mi vena y en l´horita la voy a ver. “Me avisas por favor” Me dijo. Que voy carrera a la sala de espera y no vi a Rudesinda, en eso, que se acerca un señor con una gorra con bufanda, de bigotes blancos como de brocha gorda y que me dice “oiga, la señora con la que llegó usted, estaba hablando por su celular en el pasillo, no se fijo y se tropezó con una mochila que estaba en el suelo, se fue de bruces y se golpeó contra el borde de aquella mesa de madera, quedó desmayada y se la llevaron en camilla para el área de urgencias” ¡Chingüentes! ¡Qué mala pata! Que me voy a Urgencias y a través de un vigrio derondo de una puerta de madera pude ver que tenían a Rudesinda en una camilla, con una tripa en sus narices, yo creo que era otsígeno, en eso, que llega carrera el doptor Enrique, empujó la puerta como si juera de cantina y se metió pa´dentro a ver a su mamá. Mi cabeza comenzó como a darme de güeltas de tantas sospresas y mejor me jui a sentar, que le llamo a mi Puchunga, que le patico lo que taba pasando y que me dice: “¡qué bárbaros! ¡Van de calamidad en calamidad! Dios quiera y ya les pase pronto esa pesadilla, cuídate viejo” Mientras estuve áhi, miré que llegaban hartas gentes enfermas, unos tosiendo, otros doblándose por dolor, uno sangrando de su nariz, una embarazada que venía paso a pasito garrándose su panza haciendo muecas de dolor, no sé cuanto tiempo pasó pero yo, echo bolita de tantísimo frío, me garraba mis tobillos que sentía como que tenían yelos, ya empezaba a clariar el día cuando llegó hasta mi el doptor Enrique y que me dice: mi mamá se golpeo la cabeza, como se desmayó y empezó a vomitar, se le hizo una tomografía de su cráneo y tiene edema cerebral, es decir, está inflamado su cerebro, afortunadamente no hay fractura pero, hubo necesidad de internarla en la Terapia Intensiva y, cosas del destino, están sus camas una al lado de la otra, ambos sedados, afortunadamente mi padre está estable y conseguimos un paquete más de sangre y dos donadores dispuestos por si se necesita, confío en Dios que todo evolucione bien y quiero agradecerle todo lo que ha hecho por mis padres, si gusta váyase a descansar al hotel, cualquier cosa yo le aviso” Anque se miraba muy cansado, me dijo todo con tanta tranquilidá que le dije que qué bueno que ya tuvieran más sangre y que si por favor me pedía un tatsi y sí, me pidió un Ubrer, llegué al hotel direpto a la cama y no recordé hasta el medio día por tanta hambre que ya tenía, en la tarde regresé al hospital, pedí informes y me dijieron que ambos dos taban delicados y estables, en eso, sentí una mano sobre mi hombro, era Enrique que me dice, “venga conmigo” y me llevó a una oficina como consultorio, “tome asiento” Me dijo, “¡A sucedido un milagro! Le quitamos la sedación a mi papá y cuando abrió los ojos, enseguida reconoció a mi mamá, y hasta le gritó: “¡Rude, Rude, Ruditaaa! ¿Qué tienes? ¿Qué te pasó?” Lo bueno que ahí estaba yo y me acerqué a mi papá para calmarlo, le dije que mi mamá estaría bien, que estaba sedada y que en unos 2 ó 3 días estaría mejor” Se miraba contento el Enrique y sí pues, sin querer queriendo, anque enfermos, áhi taban otra vez juntos sus papases, yo, a otro día, agarré mis tiliches y me regresé pa Iguala, y, asegún supe después, Alfredo le dio una lana a la Débora pa que no tuviera jorobando y hizo las pases con Rudesinda, cuando pude hablar con Alfredo le pregunté a dónde le depositaba el dinero que me sobró, me dijo que me lo quedara, que taba muy agradecido y que si necesitaba algo, que con toda confianza le llamara, no me hice del rogar y me quedé con la lanita y.. híjoles, ¡hasta que por fin pude terminar de paticarles esta historia. Áhi nos pa l´otra, graciotas.