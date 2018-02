Definitivamente, qué mal perspectiva tienen quienes opinan, y no van a la feria por eso, que sólo es para el comercio y para emborracharse.

Peores comentarios he escuchado. Y es cierto: hay muchas cantinas. Pero a esa área va el que busca emborracharse.

Mire: es como en la cotidianidad de nuestra ciudad. En los eventos culturales, generalmente asistimos los mismos, interesados en el arte y la cultura; pero, el área de antros de la calle de Aldama, cada fin de semana se ve atiborrada de gente, en su mayoría jóvenes.

En realidad, es el reflejo de lo que la gente quiere.

Sin embargo, depende de las expectativas de cada quien, sobre lo que pretende encontrar en la feria; porque, desde hace varios años, se han establecido centros de interés cultural y artístico donde, los que nos gusta disfrutar de estas actividades nos las pasamos muy bien.

En esta edición de la feria, he ido todos los días y en ninguno me he aburrido. Ya hasta tengo mi itinerario: primero llego al Museo de la Identidad Igualteca y ahí disfruto de las presentaciones de libros, de bailes regionales, del canto, de conciertos, de mucha gente talentosa, de Iguala, que va a compartir su arte y nos hace pasar ratos muy agradables. Por supuesto, hay que hacer un recorrido por el museo, donde podemos apreciar la laboriosidad de los encargados para mostrarnos importantes pasajes de nuestra historia local, estatal y nacional.

Nada más para que se den una idea: en este museo de han presentado: Armanrock, los Versadores de Cuernavaca, Alberto Carlos Pastrana Cázares, Zitlalkiauitl, Dan Rosendo, Orquesta Yohuala, Víctor Linarte, grupo Cultural Piedras Negras, Joaquín Martínez Miramontes, Mario Chong, grupo Grivers, Antonio León, grupo Macehualitzin, Ballet del Benemérito de las Américas, Guillermo de la Cruz Issa, Rodrigo Vivanco, Cuentacuentos de Iguala, Sociedad Musical Coco Jazz, revista Abigarrados, Lupita Ayala, Luis L. Soat…

Les puse los nombres a propósito. Si usted no tiene idea de quiénes son o de qué se trata, discúlpeme que se lo diga: anda medio norteado en cuestiones de cultura. Todos los nombrados se han presentado hasta el 22 de febrero, y faltan varios días de feria. ¿Qué espera para asistir, junto con la familia, a estos eventos?

Hoy sábado, por ejemplo: llevaremos a cabo la presentación de mi novela “Cuacuana”, en la modalidad de “Conversatorio”, con la participación del Lic. Mauricio Castrejón Leyva, secretario de cultura del estado, y el maestro Guillermo de la Cruz Issa, presidente de la Asociación de Cronistas e Historiadores de Iguala. Es decir: si usted ya leyó la novela, podrá asistir a escuchar los puntos de vista de estas dos personalidades que nos desmenuzarán en cuanto a la forma, el fondo y el contenido de la obra. Los esperamos a la 17:30 hrs., en el Museo Yoallan, de la Feria.

Pero el Museo Yoallan no es lo único. Está también el restaurante el Tehuehue, cuyo responsable es mi amigo René Ocampo, que ha conducido y resuelto cualquier continencia que han tenido, de manera que, sin lugar a dudas, la gente que asiste, se retira satisfecha por los eventos artísticos y por la atención que se les da al invitarles un taco de la muestra astronómica de cada municipio. Nos han visitado municipios como Tetipac, que trajo una gran variedad de alimentos típicos de su región y hemos disfrutado de su folklore con mucha admiración y respeto.

Luego, si usted quiere pasar un rato agradable, como yo lo hago, asista a las presentaciones que se realizan en el kiosco de la feria, donde participan artistas locales que no tienen oportunidad de pisar el escenario del Teatro de Pueblo. Ahí se presenta de todo: rock, banda, baladas, grupos, solistas y hasta payasos. Realmente se la pasa uno muy bien.

Pero, claro, los mayores espectáculos están en el Teatro del Pueblo, con artistas nacionales e internacionales. Antes, con la participación de grupos de danza de las escuelas de Iguala.

No le he mencionado, el área ganadera, la agrícola y la artesanal, que complementan las diferentes opciones que hacen la diferencia de quienes piensan sólo en los antros y el comercio.

Me despido, invitándolos a que me acompañen hoy, primero, al evento del Museo Yoallan, y después, a las 20:00 hrs., en el Tehuehue, donde leeré mi poema “Creación de amor”, con el cual obtuve el Primer Lugar de los Juegos Florales del año pasado, convocado con motivo de la Feria de la Bandera 2017.