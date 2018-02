Monitoreo Político

Qué tal estimados lectores, para mí siempre será un gusto poder saludarles a través de estas líneas esperando se encuentren bien les comento que el alcalde de Taxco, Omar Jalil Flores Majul, informó que se iniciará la reconstrucción y reubicación de las casas que sufrieron afectaciones el pasado sismo del 19 de septiembre, en donde existen expectativas en que se pueda resolver a la mayor brevedad posible, ha insistido mucho y se están haciendo las cosas correctas, por eso se ha generado mucho tiempo en esta reconstrucción y reubicación y es posible que den inicio los trabajos en el mes de abril.

Omar Jalil señaló que hay certeza por parte del gobernador Héctor Astudillo Flores, hay certeza por parte del presidente municipal de Taxco (Omar Jalil), que hay certeza por parte del gobierno de la República y que hay una gran coordinación para ayudar a las familias afectadas por este fenómeno de la naturaleza.

Por su parte el Lic. Juan Salgado Tenorio, coordinador de Asesores del gobernador Astudillo, comentó referente a este tema de la reconstrucción de las viviendas que existe una gran coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal ya que solamente de esta manera se puede dar solución de manera puntual lo más que se pueda hacer sobre este asunto que lamentablemente algunas familias pierden su vivienda no tienen su hogar, no sabe dónde ubicarse genera desesperación y lo entendemos.

Salgado Tenorio informó respecto a la Unidad Habitacional del Infonavit que se está haciendo un diagnóstico un estudio para revisar cómo está la situación de cada edificio, “tengan la confianza de que el gobernador Astudillo está haciendo todo lo que está a su alcance, todo lo que está en sus manos está consciente de cómo está la situación, está consciente que las familias que perdieron su vivienda hay que atenderlas, todos tenemos la buena voluntad para sacar adelante esta situación..!!

Pasando a otro tema les comento un dato que desde mi punto de vista es muy importante señalar y me refiero en específico a la Dra. Flor Añorve Ocampo, candidata de unidad del PRI a la Presidencia Municipal de Taxco, quien ha sido la primera mujer que ocupa el cargo como presidenta de la Coordinación Política del Congreso de Guerrero, posición en la que demostró amplia capacidad política y de diálogo que quedó de manifiesto con su amplia experiencia construyendo acuerdos con los diferentes grupos y representaciones parlamentarias mediante la aprobación de leyes que han sido en beneficio del pueblo de Guerrero, siempre se ha caracterizado por ser una representante popular que da prioridad al diálogo y al consenso entre los diversos actores políticos estos fueron aspectos fundamentales que le permitieron generar puntos de coincidencia en el Congreso de Guerrero siempre buscando el bien común..!!

Por otro lado amables lectores quiero buscar la reflexión, pero quizá ya no de los ciudadanos estimados lectores, sino de “algunos” diputados y senadores también de la gente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que insisten en oponerse a la Ley de Seguridad Interior que insisten que sus “intereses personales, políticos” vayan en función de negar la posibilidad de que este país tenga esta Ley de Seguridad Interior; es importante también compartir el hecho que nuestro país tiene una Ley de Seguridad Nacional, una Ley que está evidentemente basada en nuestra Constitución Mexicana, creo que se necesita una Ley de Seguridad Interior, porque esta ley sirve cuando la seguridad pública está rebasada y las instituciones de los municipios o de los estados no pueden darle seguridad a la ciudadanía, eso es lo que está pasando en todo el país y por lo tanto me llama mucho la atención que “algunos senadores” como Manuel Bartlet o como Ernesto Roco quienes ya fueron gobernadores en México, es más Bartlet ya fue secretario de Gobernación en tiempos de Miguel de la Madrid y conoce los problemas de Seguridad Interior que puede tener este país, ya que fue precisamente él eso un ministro del Interior, pero no ahora se oponen por nada para llevar la contraria, se oponen también por ignorancia, se oponen porque no entienden o no quieren hacerlo que la necesidad que este país debe de salir no para fortalecer el abuso o para hacer una ley que vaya solamente para Fuerzas Armadas no; esta es una ley para los ciudadanos para que tengamos mayor certeza los ciudadanos de que habrá una respuesta institucional que nos de seguridad a los mexicanos que hoy sigue siendo la principal demanda ciudadana.

Es lamentable que estos senadores no lo comprendan así o que sus asesores no se los hayan dicho creo importante también que la incongruencia que está teniendo el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sea de esta magnitud ¿y por qué incongruencia?

Pues, porque por un lado él dice que las recomendaciones por violación a los Derechos Humanos por parte delas Fuerzas Armadas han ido cayendo, cayendo y cayendo es decir, son muchas menos de las que en otros tiempos se veían pero por otro lado, también se opone a esta ley porque insiste que los militares con ella van a abusar de los Derechos Humanos muy alejado de la realidad y lo vemos desde otro punto de vista no son las Fuerzas Armadas las que violan Derechos Humanos a la institución, desafortunadamente el que viola más derechos humanos es el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero bueno así lo quieren ver y habrá que recordarles que no hay que confundir a la gente yo creo que más también deberían de salir ellos de su confusión..!! Nos leemos hasta la próxima..!! Salud y Bienestar, Camarada..!! Ánimooooooo..!!