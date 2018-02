Epistolario

JORGE, amigo: The New York Times mandó a hacer una encuesta para saber qué querían sus lectores. Una de las cosas que respondieron es que estaban hartos de los temas de política. El periódico hizo cambios que le permitieron recapturar su audiencia. La política pasó a segundo término y su contenido se centró en la brevedad y lo visual. Aquí los medios siguen en los viejos contenidos y, al igual que los candidatos, no ofrecen material de lectura y análisis a las generaciones conocidas como Millenial y Zetas (no confundir con el cártel, por favor). Aun así nos la estamos pasando muy divertidos entre genialidades, ocurrencias y cinismo.

¿QUÉ QUERRÍA decir LÓPEZ OBRADOR con eso de la Constitución Moral? Sospechó que pensó en una especie de Código Moral de la sociedad, donde los principios (verdad, amor, lealtad y respeto) y valores (honradez, honestidad y tolerancia) sean de observancia general. Empero, para ello se requiere educación desde la familia. ¿Cómo promoverlos en una sociedad tan descompuesta? No sé tú, piénsalo.

MUCHOS se desgarran las vestiduras por la postulación de NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA) como candidato a senador plurinominal. Me pregunto por qué tanto escándalo cuando tenemos en el Congreso a personajes como ROMERO DESCHAMPS, sin dejar de reconocer que lo de “Napito” me parece una ocurrencia clientelar por parte de MORENA. Obvio: Con eso se echa a la bolsa el voto de los mineros.

DOÑA ROSARIO ROBLES, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (SEDATU) se presentó el miércoles en la PGR para que se “investigue” su situación patrimonial y financiera, con relación a una denuncia pública del diario Reforma sobre el desvío de mil 300 millones de pesos cuando estuvo en SEDESOL. Entre otras irregularidades sobre la gestión de Doña Chayo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó que en 2016 la Secretaría de Desarrollo Social realizó pagos por 65 millones 891 mil pesos a 17 mil 674 personas que tenían estatus de fallecidas.

Ahí, en la PGR, el diputado federal del Partido Movimiento Ciudadano, JORGE ALVAREZ MAYNEZ, la increpó. Doña Chayo no quiso recibirle un grueso expediente sobre su actuación y le dijo que las entregara en la misma PGR.

ROSARIO ROBLES, en cuyo matrimonio con el chiapaneco JULIO MOGUEL tuvo a su hija MARIANA MOGUEL, quien hasta hace dos meses fue presidenta del PRI en el D.F., ha estado ligada en su vida pública a escándalos mediáticos. Mujer con proclividad a los problemas. Se recuerda, por ejemplo, la millonaria sobrefacturación de los contratos que como jefa del Gobierno Capitalino suscribió con la agencia de publicidad Publicorp, y cuyo propósito fue crear un fondo subrepticio para financiar las campañas perredistas de 2000 y, en particular, su carrera política cuando ya no tuviera acceso al erario. Fue el famoso “Cochinito”.

Se recuerda también que en esas “danzas” hizo pasar como periodistas de Canal 40 a los trabajadores de Publicorp, que fueron aprehendidos in fraganti durante la campaña electoral de octubre de 2000 en Tabasco, en la que presuntamente efectuaban labores proselitistas y de espionaje a favor del candidato perredista a gobernador, RAUL OJEDA ZUBIETA. En este tráfico de influencias, “Chayo” invitó a los gobernadores perredistas de Chiapas, PABLO SALAZAR, y de Baja California Sur, LEONEL COTA MONTAÑO a contratar Publicorp para que les desarrollara sus campañas promocionales.

De acuerdo con una denuncia pública hecha en su momento (27 de enero de 2010) por CARLOS FRANCO, escritor, guionista y cineasta, ya como ex jefa de Gobierno, Rosario siguió recibiendo el apoyo de Publicorp, señaladamente en la Convención Nacional del PRD de 2001 en Zacatecas. Y lo más revelador: Rosario contrató (y pagó) espacios publicitarios en un canal de televisión por Internet que fue creado a la sombra de los contratos de Publicorp, tv-de-mente.com, empresa donde el centro de producción y postproducción de imagen eran de su verdadera dueña: Ella.

INDEPENDIENTEMENTE de su vida privada que me importa un comino, se recuerda que cuando era presidenta del PRD adquirió un supuesto préstamo por 520 millones de pesos que le hizo CARLOS AGUSTÍN AHUMADA KURTZ a ese partido, préstamo que el propio PRD nunca ha querido reconocer. Vale la pena leer el libro “Con todo el corazón”, cuya autoría es de la propia ROSARIO y publicado por Random House Mondadori.

Noticias recibidas de los pueblos del istmo de Tehuantepec dañados por los sismos de septiembre, hacen saber que doña Chayo fue declarada “non grata” porque no ha cumplido sus promesas.

DE OTRAS COSAS, muchos amigos saben que durante años acaricié el sueño de ser diputado. No se rían. Lo confieso sin rubor. Odié a JORGE DE LA VEGA DOMÍNGUEZ, entonces cacique de Chiapas, por haberlo impedido; hoy se lo agradezco. Para ser diputado se necesitaba haber hecho “escoleta” cargando el maletín del “líder” y sacudirle la caspa del saco. Tener siempre a flor de labios el “sí señor, lo que ordene”, lo cual no hice. Hoy, tampoco se requiere conocimiento y cultura, sino, también, otras cosas: “tablas”, “legûa” y arte histriónico.

Considero que la política es un arte y una ciencia, pero no estoy en contra de que cualquier ciudadano tiene per sé el derecho de aspirar y tener un cargo público. Una cosa es ésa, otra que los partidos busquen “clientela” postulando a gente famosa del deporte y la artisteada para ganar votos y conservar sus prerrogativas millonarias.

Varios partidos postularán, por ejemplo a: SERGIO MAYER, por MORENA a diputado federal por CDMEX; ARIEL LÓPEZ PADILLA, candidato a gobernador de Morelos por PT; CUAUHTÉMOC BLANCO, también candidato a ese cargo por MORENA; MARÍA ELENA SALDAÑA, “La Gûereja”, candidata a diputada federal en Morelos por Nueva Alianza; ERNESTO D’ALESSIO, candidato a diputado por Encuentro Social; EDUARDO CAPETILLO, candidato PRI para la alcaldía de Ocoyoacac, Estado de México; ROCÍO BANQUELS, candidata a diputada por CDMEX por el PRD, y ADOLFO RÍOS, futbolista, por MORENA a alcalde de Querétaro. COQUE MUÑÍZ será perfilado por el PES a una diputación federal.

Todos tienen derecho y Todos son ciudadanos y son elegibles. Por ende, no se les debe negar el derecho ciudadano. Pero pregunto: ¿Qué hizo IRMA SERRANO como senadora? ¿Y doña SILVIA PINAL como diputada? Y para ser más actuales, ¿qué méritos en la negociación y como legisladora mostró CARMEN SALINAS?

P.D.- Hoy murió “Miztli”, la hermosa puma, quien durante varios años fue mascota de los equipos de la UNAM en distintas disciplinas deportivas. ¡Qué tristeza!