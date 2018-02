Exigen maestros "idóneos" a la SEG plazas de Educación Físca

Maestros “idóneos” exigieron a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) la asignación de sus nombramientos, para que puedan impartir sus clases de Educación Física en nivel primaria, ya que dicen que su “idoneidad” termina el próximo 31 de mayo del año en curso, sin siquiera haber estado frente a un grupo escolar.

De 70 maestros de Educación Física que ya concursaron y aprobaron el examen de oposición, sólo a 21 les han entregado sus nombramientos; los otros 49 consideran que están en una “situación alarmante”, debido a que su carácter de “idoneos” está por caducar, dijo Isaí José Godínez Torres, representante de los quejosos.

Especificaron que cuando termine el periodo de “idoneidad” ya no podrán dar cátedra, para hacerlo tendrían que volver a concursar en un examen de oposición y así obtener su plaza. Sin embargo, esto les generaría problemas, dijeron, porque atrás de ellos vienen otras generaciones que van a participar.

Como se recordará, este problema se ha venido presentando desde el mes de octubre del año pasado. Marchas, protestas, bloqueos y toma de oficinas es a lo que se han visto obligados los maestros “idóneos” para exigir su plaza y hasta la fecha sigue sin haber respuesta por parte de la SEG, cuyo titular es José Luis González de la Vega Otero.

Los maestros idóneos de Educación Física ofrecieron una conferencia en las instalaciones del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) Sección 17, donde advirtieron que iniciarán una serie de acciones radicales en busca de una solución a sus demandas.

Y es que dijeron que este miércoles se reunieron con Margarita Nava Muñoz, coordinadora estatal del Servicio Profesional Docente de la SEG, para exponerle sus problemática, pero no tuvieron una respuesta favorable; ésta les dijo solamente que no les pueden dar los nombramientos porque maestros de su misma área no se han jubilado, y por tanto no hay vacantes disponibles.