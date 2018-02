Se invertirán casi 100 mdp para familias afectadas por sismo

El gobierno federal invertirá casi 100 millones de pesos para la reubicación de 215 familias de las colonias Ruffo Figueroa y Martelas que resultaron afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre del 2017 y realizar trabajos de reconstrucción en la Unidad Habitacional Infonavit, donde también existen daños, informó el coordinador Nacional de Infraestructura y Servicios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello.

Al término de una reunión con el alcalde de Taxco, Omar Jalil Flores Majul, con quien abordó las acciones a desarrollar en ese tema, el funcionario federal reconoció que el municipio enfrenta una situación importante de reubicación de dos colonias asentadas en una zona de alto riesgo, así como un proceso de reconstrucción en los 24 edificios de la citada unidad habitacional, para lo que se estará destinando casi 100 millones de pesos.

Armenta Tello dijo que si bien la gente está un poco desesperada por el paso de aproximadamente cinco meses de ocurrido el temblor, pero al hacer un análisis de lo ocurrido con los fenómenos naturales de “Ingrid” y “Manuel” en el 2013 que a más de cuatro años no se ha podido concluir porque no se hicieron las cosas adecuadas, ahora se dan pasos cortos pero muy sólidos.

Respecto a la reubicación de las 215 familias de las colonias Ruffo Figueroa y Martelas, informó que en la comunidad de Tehuilotepec se tiene un predio adecuado y además liberado de su impacto ambiental con una extensión de cinco hectáreas, para que en un futuro no se tenga un sobresalto que impida su reubicación, donde el municipio podrá dotar de los servicios dentro del polígono de contención urbana luego de que el cabildo lo aprobó.

Apuntó que la dependencia federal a su cargo gestiona los recursos para el tema de la reubicación en el espacio más viable, por lo que se hacen estudios para tomar decisiones seguras y poner en marcha el proyecto que hasta este momento es de 215 viviendas que incluye obras de construcción, urbanización e introducción de servicios, aunque se analiza ocupar un poco más y pedir autorización al cabildo para una mayor cantidad de casas.

José Manuel Armenta consideró que se deben hacer obras adicionales como la introducción de servicios al pie del fraccionamiento y facilitar el acceso vehicular, porque al realizar una edificación nueva en la zona habrá que detonarla y eso provocará asentamientos anexos, por lo que no se puede pensar únicamente en área para 215 viviendas o poco más.

Para el caso de la unidad habitacional Infonavit recordó que hubo necesidad de dictaminar las estructuras de los edificios y analizar la viabilidad de rehabilitarlas o reconstruirlas y estar listos y con la certeza de lo que se va a realizar.

Reconoció que no existen posibilidades de llevar a cabo una rehabilitación y por lo tanto lo viable es ir sobre la reconstrucción en el mismo sitio de los departamentos, porque los habitantes no aceptarían la rehabilitación de estructuras que no les garantice que en un futuro no se presenten situaciones que les generen temor y riesgo.

Menciono que las nuevas fracturas en los edificios del Infonavit ocasionadas con el sismo del fin de semana, son los elementos que se tienen para tomar la decisión de reconstruir esos espacios.

Puntualizó que existe apoyo solidario e institucional con el estado y municipio para tomar la mejor decisión y hacer una inversión importante con recursos adicionales a los que pueden tener como conducto del Fonden para la reconstrucción y sumarse al esfuerzo del gobernador, Héctor Astudillo Flores, en el ánimo de dar solución viable y definitiva.

El Coordinador Nacional de Infraestructura y Servicios de la Sedatu, José Manuel Armenta Tello, dijo que se tiene tiempo para iniciar los trabajos porque el malestar disminuirá cuando se inicien las labores y existe premura por comenzar las acciones para terminar ambos proyectos antes de finalizar el año, donde habrá una observancia de los tres órdenes de gobierno.