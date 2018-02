Belanova, Presenta su nuevo disco "Viaje al centro del corazón"

La banda líder de electropop vuelve con nuevo sencillo “Nada es igual”, que forma parte de su nuevo material discográfico.

La agrupación de electro pop Belanova aseguró que el tema de las composiciones y arreglos musicales se debe de trabajar con honestidad y transparencia para entregarle al público canciones de calidad. Para ellos es más importante mantenerse fieles a la esencia de la banda que inclinarse hacia ritmos de moda.

En un momento de la música en el que se registran duetos o colaboraciones entre bandas, tanto del mismo género como de otros ritmos, la vocalista del grupo, Denisse Guerrero, aseguró que Belanova “siempre ha buscado lo mejor para la canción, que la haga buena. Se agrega lo que se necesita para que se escuche bien el tema y no aferrarte a hacerle un dueto a una canción cuando no lo necesita”.

Los integrantes de la agrupación coincidieron en que al momento para hacer una buena canción no se pueden forzar las cosas “cuando es a la fuerza se nota”, por lo que, no están “aferrados” a estar haciendo las cosas por moda, “es válido no hacer, lo que se supone que tienes que hacer, sino más bien ser fiel a tu ética como músico y como ser humano”.

Después un tiempo de no meterse a los estudios para presentar material inédito, el trío originario de Guadalajara, vuelve con su primer sencillo “Nada es igual”, que forma parte de su nuevo material discográfico, Viaje al centro del corazón, que está próximo a lanzarse en el mercado.

Los sonidos eléctricos y ritmo original consolidaron la carrera de la banda dentro de la industria musical, colocándose como uno de los máximos exponentes del género, y a más de 15 años de haber incursionado en este ambiente, los integrantes aseguran que para ellos sus transiciones artísticas son un reflejo de su evolución como seres humanos.