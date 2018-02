Después de que concluyeron las precampañas de los precandidatos a la Presidencia de la República, se ha abierto un periodo que se le denomina de “Intercampañas” lo cual ha suscitado un debate nacional acerca de que hacer y no hacer en esta etapa del proceso electoral.

1.- Las precampañas electorales fueron diseñadas para que al interior de los partidos políticos se desarrollaran procesos de selección de sus candidatos mediante contiendas entre los precandidatos. Algunos partidos sí llevaron a cabo estas precampañas para elegir a sus candidatos a encargos de elección popular, sobre todo en ciertas alcaldías, pero en el caso de los aspirantes presidenciales por la relevancia que tiene esta candidatura prácticamente los candidatos ya estaban seleccionados desde antes de que iniciaran las precampañas, de tal suerte que éstas se convirtieron una especie de campañas en su más amplio sentido debido a que no hubo una competencia interna que fuese dirigida a los militantes sino que fueron eventos que también se orientaron a los electores en general, con el objetivo de persuadir al conglomerado electoral.

2.- La etapa de las intercampañas fue prevista en la normatividad electoral para que durante este periodo se pudiesen desahogar los procesos inpugnativos internos, esto con el objetivo de garantizar los derechos políticos de los contendientes, sin embargo, como en el caso de las precandidaturas presidenciales ya se sabía quienes serían los candidatos no ha habido impugnaciones, pero si se han anunciado recursos electorales en contra de la selección de candidatos a otros encargos como es el caso de la lista de senadores que aprobó el Partido Acción Nacional. Esta prevención electoral para procesar jurídicamente procesos de controversias electorales entre precandidatos de los partidos ha generado una polémica en ciertos medios de comunicación, toda vez que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha prohibido que haya debates entre los candidatos presidenciales.

3.- La razón legal para que no haya debates entre los (pre) candidatos, es que a pesar de que ya hayan sido aprobadas las candidaturas presidenciales por los partidos políticos que los han postulado todavía no han sido registrados y reconocidos legalmente como tales por en INE, esto es así porque la ley fue concebida para regular la contienda interna en los partidos entre los precandidatos, sin embargo no previo con claridad el caso de que no hubiese competencia electoral interna y esto se debe corregir para establecer este supuesto normativo electoral, lo cual implica prevenir que en el caso en que no haya precampañas se fijen las reglas de lo que se debe hacer en este periodo del proceso electoral. Ello también conduciría a determinar con precisión, cuando se deberá admitir que hubo realmente precampañas internas y las reglas para que los contendientes tengan las mismas oportunidad en respeto al principio de equidad electoral.

4.- Algunos comentaristas políticos de medios de comunicación han cuestionado con severidad el que el INE no permita los debates entre los pre (candidatos) en este periodo, arguyendo que los debates son consustanciales a la democracia, lo cual es verdad, sin embargo hay que decir que su intencionalidad no es fomentar la democracia, puesto que en el pasado callaron cuando el régimen cerraba los medios a la oposición política, lo cierto es que saben que de acuerdo a todas las encuestas hay un puntero que es AMLO y que hay un aspirante, el del PRI en un lejano tercer lugar, por ello litigan los debates en esta etapa de intercampaña, para que haya alguna posibilidad de que este se pudiera acercar al primer lugar. Hay que revisar y corregir la normatividad electoral para cubrir las actuales deficiencias, pero no con un interés particular para beneficiar a uno u otro candidato sino para consolidar un verdadero sistema político democrático.

Twitter: @marcialRS60