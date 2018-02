En pleno ascenso

San Nicolás FC ya es sublider del Grupo A de Infantil "A", tras golear 4-0 a Furia Iguala

Iguala, Gro., Febrero 22.- Los buenos momentos siguen llegando para el conjunto de San Nicolás FC en el Clausura 2018 de la categoría Infantil “A” de la Liga Amateur de Iguala, ya que en su partido de la jornada 5 dentro del Grupo “A” no se detuvo ante nada para imponerse 4-0 a Furia Iguala, con este resultado los “Nicos” amanecieron en el subliderato del sector con 12 puntos que lo motivan de cara al cierre donde buscarán meterse a la liguilla una vez más.

El camino a la victoria de San Nicolás FC fue labrado por parte de Edgar Jiménez al minuto 15, esta anotación pegó en el ánimo de Furia Iguala que ya no pudo reponerse en el resto del partido, pero la debacle se acrecentó más para los “rojos” cuando al minuto 22, Noé Almeida se encargó de poner el 2-0 con el que dejaban noqueado a un rival que no tenía capacidad de reacción.

Previo a terminar al primer tiempo el mismo Jiménez se encargó de poner el 3-0 con el cual se fueron al descanso del medio tiempo. En el retorno a la cancha, Pedro Mario fue el encargado de poner el 4-0 final, el cual fue gestado al 45 de tiempo corrido.

En más resultados de este grupo, Cañeros sigue caminando firme rumbo a la clasificación luego de imponerse con goleada de 13-0 al Campo Agrícola; Ruffo Figueroa también goleó 8-0 al Real M que no ha podido regresar al triunfo; Tamarindos está en el tercer puesto luego de ganar 1-0 al Municipal; Tuzos Iguala mantuvo su cuarto puesto tras derrotar 3-1 a Preventivos, con esto llegó a 10 puntos y 20 de Noviembre volvió a la vida al vencer 8-1 a Preventivos “A”.