Karla Souza, confiesa que fue violada por un director de cine

La actriz Karla Souza, relató cómo fue víctima de una violación por parte de un productor, del cual no quiso revelar su identidad.

Como parte de una serie de entrevistas especiales sobre el movimiento #MeToo enfocado a dar a conocer casos de acoso hacia actrices mexicanas, la periodista da a conocer una primera entrega protagonizada por la joven actriz Karla Souza.

"A las 2 de la mañana esta persona siente que tiene que venir a tocar la puerta de mi cuarto del hotel para decirme que acaba de pensar algo de la escena y que tiene que platicar conmigo; que viene muerto porque viene de filmar todo el día. Esto es algo que no tuvo que haber sucedido. Yo (estaba) con mi pijama de franela con pena, (él) entra al cuarto y no se va de ahí’’, relató la artista para luego detallar que esto se repitió muchas veces.

“Yo no quería que me tocara y en una de las instancias me agredió violentamente y sí, me violó”, cuenta la artista visiblemente afectada y nerviosa frente a las cámaras. ‘’Me cuesta decir esto’’, comparte.

Souza describe a su atacante como alguien “carismático” y que “le va muy bien en la carrera”. Narra cómo desde que comenzaron el rodaje de una serie que grabó a inicios de su carrera, recibió acoso y humillaciones por parte del director.

‘’Yo en ese momento no tenía la educación para saber qué era lo que estaba haciendo esa persona’’, abundó.

Famosos apoyan a Karla Souza tras revelar que fue violada por productor

La revelación que Karla Souza hizo de haber sido violada durante una producción audiovisual en la cual participaba, generó apoyo por parte colegas actores y productores de cine y teatro.

Entrevistados, actores como Eugenio Derbez y Mónica Huarte aceptaron que en su momento escucharon de cosas similares en forma de rumores.

“Están saliendo muchas noticias que no sabíamos, hace poco Salma Hayek habló de la agresión por parte de Harvey Weinstein (prodiuctor de Hollywood) y creo es el momento de hablar y si pasa en México hay que hacerlo. Yo no supe (de casos cercanos) aunque de repente escuchas cosas”, señaló Derbez.

“Pasan cosas fuertes, creo que sí pasa y ojalá nuestro país tenga la madurez de hacer algo al respecto, porque lo que está pasando en Estados Unidos ha sido inspirador”, expuso.

Leonardo Zimbrón, productor de “Nosotros los nobles”, quien lanzó al éxito masivo a Karla, dice que en los casi 20 años que lleva en el cine, jamás ha sabido de casos así, pero sí cree en que los actores pueden tener temor de hablar de eso.