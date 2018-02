De manera oportuna y congruente, el Secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, consideró públicamente que no hay razón para darle una disculpa pública al Obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, por parte del Gobernador del Estado Héctor Astudillo Flores, por lo que afirma el prelado sobre que el mandatario lo trató en forma ríspida y grosera, al hacerle una llamada telefónica.

Asegura Florencio que Astudillo simplemente le manifestó su desacuerdo al Obispo, por la declaración que este hiciera en el sentido de que “Había autoridades formales, pero otros son los que mandan”. Quienes conocen al Gobernador saben que no acostumbra insultar u ofender a nadie bajo ningún concepto. El Obispo Rangel por su parte, ya es bien conocido por sus actitudes protagónicas y fuera de todo concepto bíblico.

La precipitación del Fiscal General Xavier Olea Peláez, al comentar una supuesta vinculación del Padre Germaín Muñiz García con la delincuencia organizada, generó una gran controversia en la que participó hasta el Arzobispo de Acapulco, Leopoldo González González, quien a diferencia de Salvador Rangel, expuso una opinión mesurada e inteligente sobre el doble asesinato de los dos sacerdotes, ocurrido en Taxco. Desde luego, no dejó de exigir que se castigue a los criminales.

Luego del diálogo entre el Gobernador y los obispos, queda en el panorama que se continúen las investigaciones por parte de la Fiscalía General, para esclarecer el asunto hasta sus últimas consecuencias y si en verdad se confirma con pruebas irrefutables, que alguno de los sacerdotes ultimados tenía ciertos nexos con la delincuencia, deberá ser aceptado por los jefes de la iglesia católica en Guerrero.

Todos sabemos que no todos los sacerdotes y ministros de cualesquier religión, son unos santos. Existen muchos que les encanta consumir bebidas alcohólicas, inclusive cierto tipo de drogas. El peor delito que cometen algunos miembros de la iglesia católica es la pederastia, que ya ha sido reconocida hasta por el Papa y se le combate al interior, por los mismos clérigos que nada tienen que ver con esta mala maña.

Las fotografías y los videos suelen ser pruebas irrefutables de algunos hechos. En el caso del finado Padre Germaín, apareció en dos gráficas con una sonrisa de oreja a oreja portando un arma de grueso calibre y acompañado por un grupo de sicarios. El Obispo Rangel Mendoza fue exhibido en un video recibiendo costosos regalos en Tlanicuilulco, tierra de un grupo poderoso de la delincuencia.

El obispo ahora afirma que no eran regalos costosos, pero él mismo dijo en el video: “Hasta me siento como una señora rica con estos obsequios”. Desde luego que no queremos con estos comentarios, desprestigiar a nadie en especial; pero es necesario que los jefes de la iglesia católica y de todas las religiones que operan en Guerrero, sean prudentes en sus declaraciones, como lo hace el Arzobispo de Acapulco, Leopoldo González Gonzáles, un auténtico Ministro de Dios, que no confunde la gimnasia con la magnesia.

PRI; LOS MORENO ARCOS.

Dentro del Partido Revolucionario Institucional, especialmente en la Zona Centro del Estado, se discute mucho sobre la actitud que tomarán los hermanos Mario y Ricardo Moreno Arcos, con respecto al proceso electoral. Se afirma que existe mucho menosprecio y marginación hacia estos dos importantes personajes políticos, porque hasta el momento la cúpula priísta no ha destinado espacio alguno para ellos.

El Contador Mario Moreno Arcos, continúa trabajando como Delegado del ISSSTE, donde en pocos meses ha hecho una labor extraordinaria, gestionando gran cantidad de recursos para las clínicas y hospitales de esa institución. Aunque hace algunos días manifestó que renunciaría al cargo porque existen ciclos que terminan, hasta el momento se mantiene firme en el puesto, como desde un principio.

Mario Moreno garantizaba el triunfo como candidato a Senador pero el puesto se lo dieron a Manuel Añorve Baños, el peor de los tres aspirantes (el otro es Héctor Apreza Patrón, otro buen elemento). Sin embargo, él dos veces ex Alcalde de Chilpancingo se mantuvo tranquilo, sin hacerla de tos. No tiene en sus planes renunciar al PRI y espera que concluyan las conversaciones que le hagan justicia a todos y se reconozcan los méritos de cada cual.

En los pasillos de la grilla se comenta que el PRI está negociando con el Partido Verde Ecologista la posibilidad de que le otorguen a Ricardo Moreno Arcos la diputación federal por el séptimo distrito. Se comenta también que Mario Moreno Arcos podría ser incorporado a la administración de Héctor Astudilo, en un cargo del primer nivel estatal.

Debe tomarse en cuenta que sin el apoyo decidido de la estructura que operan estos hermanos en Chilpancingo y municipios aledaños, el PRI puede perder tanto el Ayuntamiento capitalino, como los tres distritos en disputa. No es tiempo de cometer errores producto de ambiciones personales o de grupo, porque la competencia es una realidad. Veremos y comentaremos.