Contexto Político

En mayo de 2014, Nestora Salgado García manifestó a un grupo de diputados federales que la entrevistó durante su estancia en un penal femenil, que analizaba renunciar a la nacionalidad mexicana y quedarse solamente con su otra nacionalidad: La estadounidense.

La ex comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá fue encarcelada por los delitos de secuestro y privación ilegal de la libertad.

“Nos tenían con una tortilla y frijoles, éramos como 70 personas en un cuartito, no teníamos para ir al baño y tomábamos agua de la que llovía, hasta que nos rescataron la Policía Federal y el Ejército el 21 el agosto (de 2013)”, narró Eugenio Sánchez González, quien permaneció dos meses privado de su libertad y le pedían 50 mil pesos para dejarlo libre. (Excélsior/15-I-2015).

“A mí me secuestró en Olinalá y me llevó a su cárcel en El Paraíso, me agarraron sus policías, tengo una carnicería, llevaba la carne y me dijeron que era robada”, reveló otra de las víctimas del abuso que cometió Nestora Salgado.

La comandante y promotora de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) fue detenida el 21 de agosto de 2013 por efectivos policiacos y castrenses, cerca de las instalaciones del Instituto Tecnológico de La Montaña, y fue trasladada a un penal de Tepic, Nayarit.

Tiempo después fue recluida al penal femenil de Tepepan, en la Ciudad de México, donde enfrentó más procesos en su contra.

El 13 de enero de 2015, la presidenta de la organización Alto al secuestro, Isabel Miranda de Wallace, señaló que hay indicios y pruebas de que Nestora Salgado participó en 40 secuestros, “yo lo que no me puedo pronunciar si es culpable o inocente porque es un juez quien tiene que valorar estas pruebas, pero tan hay pruebas, que las víctimas ayer estuvieron en conferencia de prensa diciendo toda la serie de barbaridades que ellas vivieron con Nestora”.

Debido a la fuerte presión que ejercieron organizaciones sociales y el ex gobernador Rogelio Ortega Martínez, Nestora Salgado salió posteriormente de prisión.

Pero “La Comandante” fue seducida por el sistema político que tanto cuestionó en su momento y ahora es candidata a senadora por Morena.

Andrés Manuel López Obrador, su tlatoani, así lo decidió. Por lo tanto, hará campaña junto con Félix Salgado Macedonio, otro polémico personaje del que hablaremos en otra entrega.

Por si no gana Morena en Guerrero, fue colocada también en el número 9 de la lista de senadores plurinominales. ¡Qué privilegiada!

Al igual que Napoleón Gómez Urrutia, líder minero prófugo de la justicia, quiere fuero para poder andar tranquilamente en las calles y burlarse de las personas que afectó cuando era comandante de la CRAC en Olinalá, Guerrero.

Pero eso sí, no renunció a la nacionalidad mexicana por mero interés personal.

El que cuestionó su postulación como candidata al Senado, fue Gonzalo Molina González, promotor de la CRAC en Tixtla y actualmente preso en el penal estatal de Chilpancingo, ya que dijo “es una traición a los principios de ese proyecto comunitario” y demuestra que tiene un acuerdo con el Estado. ¡Zas!

“Cómo es posible que estando ella en un proceso jurídico, que según su dicho, le impide regresar a México, y sobre todo venir a Guerrero, ahora haya aceptado ser candidata al Senado por el partido Morena, eso demuestra que tiene un acuerdo pactado con el Estado”, dijo Molina al ser entrevistado vía telefónica por el reportero Eduardo Yener.

Queda claro que los integrantes de la CRAC se sienten traicionados por su ex comandante en Olinalá.

ENTRE OTRAS COSAS… Al no ser ungido como candidato del PRI a la Alcaldía de Coyuca de Catalán, Erit Montúfar Mendoza fue designado delegado de la Secretaría de Gobernación en el estado de Guerrero.

El que sí logró ser candidato fue su hermano Abel Montúfar Mendoza, quien peleará el distrito 17. Su competidor será el también ex alcalde de Coyuca de Catalán, Rey Hilario Serrano, quien va por Morena, así como el que designe la coalición “Por Guerrero al Frente” (PAN-PRD-MC).