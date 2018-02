Frank en su tinta

ANDA “carburando” mal el dirigente estatal del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez. Para muestra bastan dos botones. El primero: Durante el proceso interno del tricolor para elegir a sus candidatos a presidentes municipales y diputados locales una aspirante igualteca le manifestó de su proyecto y Huicochea le preguntó: “¿Y tú para quién trabajas?”. Algo molesta, la aspirante de Iguala le respondió: ¿Cómo para quién?, pues para el PRI, ¿para quién más?”. Y es que el presidente tricolor no conoce todos los liderazgos del PRI en Guerrero y lo comprueba el hecho de que cuando los priistas iban a verlo para plantearle sus aspiraciones tenían que anotar su nombre completo, ciudad de origen, parte de su currículum y anexar una fotografía para poder identificarlos. Y si no los ubicaba, no los recibía. De hecho, el trabajo de Heriberto Huicochea solamente fue pasar las listas de aspirantes para que las palomeara “el primer priista de Guerrero”, algunos incluso recibieron la “bendición” del comité nacional y hasta de Los Pinos……… LA SEGUNDA pifia del líder estatal priista la cometió apenas el lunes, cuando afirmó que sería un riesgo para Guerrero que Nestora Salgado García llegue al Senado de la República por Morena, sin embargo, luego dijo que (Nestora) no ganará. En primer lugar, Huicochea debe ver primero su feudo, pues en él hay varios candidatos que, si ganan, serán un riesgo para Guerrero y, en segundo, si Nestora no va a ganar, ¿para qué se preocupa? Y no es defensa de la ex comandanta de la policía comunitaria de Olinalá, que también tiene lo suyo, pues estuvo detenida durante casi tres años acusada de secuestro en agravio del entones síndico Armando Patrón Jiménez, cuando era alcalde de Tixtla el priista Eusebio González Rodríguez, actualmente diputado local con licencia y candidato a diputado federal por ese Distrito (06) de la Montaña baja. A pesar de vivir en Estados Unidos y ser ciudadana norteamericana (aunque nació en Guerrero), Nestora es candidata a senadora por Morena, en el segundo lugar de la fórmula con Félix Salgado Macedonio…….. DE ENTRE Mario Moreno Arcos y los hijos dedos connotados priistas podría salir el nuevo secretario de Desarrollo Social del gobierno estatal, luego de la renuncia de Alicia Zamora Villalva para convertirse en candidata del PRI a diputada local por la Montaña baja, con sede en Chilapa. La delantera para convertirse en titular de Sedesol la lleva Mario Moreno, después de quedarse en el camino por la candidatura del PRI al Senado. Sin embargo, también suenan los nombres de Manuel Añorve Aguayo (hijo de Manuel Añorve Baños), quien es subsecretario de Sedesol, y de René Juárez Albarrán (hijo del exgobernador René Juárez Cisneros), quien es representante de la Casa de Guerrero en la Ciudad de México……. ESTO ES GRAVE: “La noche del 1 de julio será tensa, debido a que, de acuerdo a lo que ha decidido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los primeros resultados más o menos confiables de la jornada electoral dominical no estarán disponibles, en forma de conteo rápido, esa misma noche sino, según las preocupadas estimaciones del presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, hasta en la madrugada del lunes siguiente, por ahí de las dos o las cinco de la mañana. Córdova ha adelantado que esa tardanza puede generar diversas turbulencias y propiciar autoproclamaciones de victoria. Dichos anuncios triunfales sin base cierta, aunados al vacío de información oficial, abonarían a la especulación y la incertidumbre”. Incluso, hay que ya hablan de fraude electoral por el retraso de los resultados…….. SIMPLE dato: Antes en las escuelas los simulacros eran para saber qué hacer antes, durante y después de un sismo; ahora son para saber qué hacer antes, durante y después de una balacera……. PUNTO.