Urgen 300 policías para la seguridad de Iguala: Díaz

El encargado de la SSP municipal, Carlos Manuel Díaz, señaló que se necesitan más uniformados para que apoyen en prevención del delito; actuales, no son suficientes, indicó





Iguala, Gro., Febrero 20.- Tras señalar que se requieren de alrededor de 300 policías para garantizar la seguridad en Iguala, el encargado de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, Carlos Manuel Díaz García aplaudió el anuncio de que en esta semana se estará emiiendo la convocatoria para el reclutamiento de nuevos elementos policiacos.

Sin embargo, el síndico procurador Julio César Catalán Rendón dijo desconocer la disposición para contratar nuevos policías y lamentó la falta de coordinación y comunicación de parte del Enlace del Fortalecimiento y Seguridad Municipal (Fortaseg), Eduardo Tovar Moreno.

Sobre las necesidades del municipio en materia de seguridad, el mando policiaco Díaz García dijo que es urgente que haya más elementos municipales que apoyen en los trabajos de prevención del delito “porque los que estamos actualmente no nos damos abasto para abarcar todo el municipio”.

Indicó que actualmente los policías con los que cuenta el municipio hacen lo que pueden ante las carencias que se tienen en esta corporación, “hacemos lo que podemos para cumplir con las necesidades que a diario se presentan en materia de seguridad y el que hagan este anuncio para nosotros es una excelente noticia”, subrayó.

Consideró que para tener una Policía completa se necesitan aproximadamente 300 elementos policiacos más para poder brindar a la ciudadanía la seguridad que requiere, aunque precisó que otra de las carencias es la falta de armamento que de cierta manera limita los trabajos de vigilancia y seguridad que se realiza diariamente.

Sin embargo, dijo que en este momento se trabaja en todos los requerimientos administrativos que hacen falta “para que se nos dote del armamento y de esta manera podamos realizar un mejor desempeño en los trabajos de seguridad en beneficio de la población igualteca”.

Díaz García insistió que lo que más hace falta en este momento en la Policía Municipal es personal, porque actualmente sólo se cuenta con 74 elementos, que, aseguró, son muy pocos para abarcar todas las colonias y comunidades del municipio.

“Todo mundo sabe, no es un secreto que no estamos armados, pero aun así le hemos respondido a la ciudadanía al 100 por ciento en nuestro trabajo pese a estar sin armamento, acudimos a los auxilios que se requieren y esto me parece que es demasiado riesgoso para todos los compañeros”.

“Es necesario que los trámites que hacen falta se hagan a la brevedad y nos puedan armar nuevamente, afortunadamente actualmente tenemos solo 18 elementos que hacen falta evaluarse y pronto podamos estar armados nuevamente”.

Pidió comprensión a la población ya que dijo que “la ciudanía debe tener confianza en su Policía, nos estamos preparando y capacitando para poder brindar un mejor servicio, yo les pido se quiten esa mala imagen que tenían de nosotros, ya que todos los que conformamos esta corporación, con trabajo hemos demostrado que somos una nueva policía una corporación que el municipio necesita”.

Finalmente, dijo que gracias al trabajo arduo de todas las corporaciones de seguridad que operan en el municipio se ha logrado bajar este mes la incidencia delictiva, “en este mes los incidentes delictivos han bajado un 30 por ciento en Iguala, no tenemos una varita mágica, pero estamos trabajando para que cada vez sean menos los incidentes delictivos que se presentan”.

DESCONOCE SÍNDICO CONTRATACIÓN DE POLICÍAS

Luego de indicar que él desconoce que se vaya a emitir una convocatoria para contratar policías, el síndico Julio Cesar Catalán Rendón dijo que se requiere tener una coordinación en todas las áreas relacionadas con la Seguridad del municipio para que haya mejores resultados en este rubro.

El edil señaló que el anuncio de Tovar Moreno en el sentido de que en esta semana se iniciará el proceso de reclutamiento de nuevos elementos, afecta esta situación porque debe haber una planeación donde las diferentes áreas de Seguridad estén informadas y trabajen en coordinación a favor de la ciudadanía.

Catalán Rendón invitó a los funcionarios que por el bien de los igualtecos, a mantener una buena comunicación por lo menos con los departamentos ligados a la seguridad municipal para poder dar mejores resultados.