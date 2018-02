Monitoreo político

Qué tal estimados lectores los saludo con gran afecto esperando les vaya bien en esta penúltima semana del mes de febrero les comento que el Gobernador Héctor Astudillo Flores informó sobre varios temas uno de ellos la relación del gobierno con la Iglesia en donde manifestó que siempre hay una ruta de respeto una ruta de comunicación el tema de los dos sacerdotes sin duda hay dolor indignación que compartimos genero una serie de circunstancias que en lo particular no son circunstancias que sean muy gratas dijo que le hubiera gustado por principio que no hubieran asesinado a los dos sacerdotes, platicó con el arzobispo González y con el obispo Rangel en donde tuvieron una conversación que cree que fue oportuna fue correcta en la que el gobernador hizo lo que está a su alcance abona y abonará siempre para lo que se está haciendo respecto a este asunto se haga de la mejor manera espera que pronto existan mejores y mayores resultados de lo que se está investigando entorno al asesinato de estos dos sacerdotes e insistió que es un tema que no solamente como gobernador sino también como guerrerense hubiese deseado que nunca sucediera como gobernador desea que nunca sucedan hechos que lamentar cuando sabemos que alguien pierde la vida especialmente en sucesos pues como estos en donde participan armas y se les priva de la vida algunas personas.

Dijo que lo que trata de hacer es abonar con actos de convocatoria y espera que las cosas caminen de manera correcta a través de la Fiscalía lo que hizo también fue convocar al Vicefiscal para que también conocieran algunos avances de la investigación.

Astudillo Flores señaló que se acordó con el Arzobispo y el Obispo que estarán en contacto cuando se tenga algo a través de la fiscalía creo que será muy importante que la fiscalía respecto a las investigaciones, que hagan su trabajo que den resultado como se lo ha pedido a la Fiscalía para informar que más sabe que más se puede investigar de quienes fueron los responsables de este crimen de estos dos sacerdotes. Sobre el asunto turístico en el estado el gobernador Astudillo informó que ya está a la vuelta de la esquina el evento del Mextenis que es un acontecimiento deportivo en el mundo por supuesto que se verá en todo Latinoamérica espera que le vaya muy bien, después vendrá la Convención Nacional Bancaria en donde estarán invitando a todos los candidatos independientes a todos los candidatos y candidatas de las Coaliciones y seguramente será mas atractiva la reunión de los banqueros en Acapulco en donde estará el Presidente de la República en su inauguración.

El mandatario estatal envió una felicitación al Ejército Mexicano por su 105 Aniversario expresó su reconocimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional a cada uno de los elementos integrantes del Ejército Mexicano porque el gobernador siempre ha encontrado una gran respuesta para ayudar en momentos difíciles a los guerrerense por parte de la Defensa Nacional.

Finalmente el gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que el estado de Guerrero ha caminado bien en el tema agropecuario es uno de los datos que hay que destacar por eso siempre ha dicho que Guerrero tiene cosas muy buenas “somos pobres pero tenemos sol” “somos pobres pero tenemos turismo” “somos pobres pero tenemos una gran cantidad de productos del campo” que cada día son más valorados como el coco, el mango, el limón la Jamaica somos un estado que tenemos dos regiones que tiene un gran potencial ganadero como es la Tierra Caliente y la región de la Costa Chica y hay cosas muy buenas que destacar el hecho que los estados que más crecieron a nivel nacional en el tema del campo uno de ellos fue Guerrero, es por eso que hay una nota que indicó para que se distribuyera en los medios a efecto de que se conozca efectivamente que es lo que se ha logrado en el tema del campo, hay buenas cosas hay buenos resultados y hay que seguir avanzando no hay que bajar la guardia.

En esta semana traen una serie de acciones algo muy destacado dentro de las actividades cívicas será la celebración del 24 de febrero que nos llevará a recordar la conmemoración del nacimiento de nuestra Bandera en Iguala, se preparan para que Iguala luzca bien y muchas actividades que se deberán atender en el transcurso de la semana como es la obra pública, revisar programas sociales entre muchas otras cosas..!!

Pasando a otro tema estimados lectores como todos sabemos el pasado viernes 16 de febrero cumplieron los precandidatos del PRI al Senado con la convocatoria emitida por su Partido político los cuales tomaron protesta el Dr. Manuel Añorve Baños y su compañera de fórmula Gabriela Bernal Reséndiz para asumir la candidatura oficial del Partido Revolucionario Institucional al Senado de la República para los comicios del primer domingo de julio.

Manuel Añorve Baños comento que cuando recorrió el estado durante los días de precampaña pudo constatar la unidad, la fortaleza y sobre todo la confianza que existe entre la militancia para ganar la Presidencia de la Republica con José Antonio Meade, el Senado junto su compañera de fórmula, las Diputaciones Federales, las Diputaciones locales y las Alcaldías; asimismo informó que el próximo 30 de marzo darán inicio las campañas políticas en el ámbito federal mientras tanto durante este periodo de “silencio” sostendrán algunas reuniones privadas además de organizar con sus equipos de trabajo las estrategias que se implementaran y desde luego preparar lo que será la campaña y obviamente dar a conocer a partir del 30 de marzo cual será la ruta que llevarán a cabo Manuel Añorve Baños y Gabriela Bernal Reséndiz en el caso del Senado para poder elegir las regiones del Estado y hablar de cada uno de los temas de interés para la ciudadanía porque no les quede duda de que ésta fórmula integrada por Manuel Añorve y Gaby Bernal será la fórmula GANADORA para el Senado dela República. Finalmente el ex alcalde de Acapulco enfatizó que cumplirán con todo lo que marca la ley electoral porque saben perfectamente cuales son sus responsabilidades..!! Por otro lado estimados lectores les informó que el Arq. César Armenta Adame candidato del PRI a diputado local por el distrito 01 está ganando cada día más adeptos a su plataforma política que esta plasmada de excelentes propuestas que redundarán en beneficio del electorado de su distrito. Su forma de hacer política de César Armenta es de inclusión en donde todos los sectores de la sociedad participarán de manera activa aportando ideas que ayudarán en los diferentes rubros que tiene planteado en su proyecto que estamos seguros es el más viable., Éxito Arquitecto..!! Nos leemos hasta la próxima..!! Salud y Bienestar, Camarada..!! Ánimoooooooo..!!