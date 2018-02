Palabrerío

Cuando veo al futuro de país tan oscuro y a los mejores niveles de vida para las clases populares materialmente inalcanzables, pienso que el pueblo tiene un sueño arraigado de que su destino cambiará cada 3 o 6 años, porque los que se apropiaron del poder de izquierda o de derecha le metieron en la cabeza que jamás podrá salir de su condición sino tan solo transformarla en una mínima parte, tener un poco más pero seguir igual, que debe ser conformista y pensar en pequeño, que vea a la política como una gran cantidad de obstáculos que él nunca podrá sortear sin la ayuda supuestamente desinteresada de los gobernantes, que sólo haga el mínimo esfuerzo porque por más que luche nunca podrá salir de donde se encuentra, que no debe saber nada de política porque para eso están sus líderes que le evitan el esfuerzo y el desgaste intelectual, que se preocupe solamente por lo inmediato y no haga planes para el mañana porque siempre habrá un político en su futuro, que no se asocie con personas que lo hagan pensar porque harán que pierda lo poco que tiene, en suma, que sea esclavo del mínimo esfuerzo porque siempre lo va a proteger papá gobierno y su mamá la virgen de Guadalupe.

Mientras que la Historia nos dice que desde la colonia hasta nuestros días, muchos mexicanos han luchado y no pocos han muerto, para obtener leyes que les otorguen garantías y derechos que los amparen ante cualquier abuso de poder, civil o político, paradójicamente, a pesar de la revolución mexicana, a más de cien años después, no se ha logrado transformar la estructura del poder político que asume la aplicación de las leyes sólo en los más débiles.

En nuestro país la autoridad ha sido investida de un orden vertical, propio de un sistema hegemónico que no permite por ningún motivo practicar la horizontalidad democrática. El desarrollo social se da de manera anárquica en la inmediatez administrativa intrascendente, sin metas a corto, mediano y largo plazo para mejorar la calidad de vida de las clases populares que son la mayoría, el gobierno se desenvuelve en medio de un carnaval de desperdicio de recursos económicos, impunidad ante la corrupción y creciente injusticia para los trabajadores del campo y la ciudad.

Y en medio de este río revuelto de la administración pública mexicana, los líderes sindicales son unos lastres que esclavizan a los trabajadores a un salario miserable que jamás les permitirá la superación personal, mientras que sus líderes parásitos no comparten las obligaciones laborales que tienen sus representados, ni mucho menos sus ingresos quincenales.

¿Quién sacará al pueblo mexicano de ese sueño arraigado de esperar que su realidad miserable cambie por sí sola, a través de la benevolencia de quienes los explotan o de quienes los gobiernan sólo para robarle su dinero? No hay respuesta por el momento, y parece que no la habrá durante mucho, pero mucho tiempo.

¿Tiene cultura política el mexicano?, y en particular el ¿igualteco?, por lo que se observa parece que no. Hay una obsesión patológica por ir a la cargada con el que vaya a ser candidato para la presidencia de Iguala. En lugar de que las clases populares se organicen para tener avances cualitativos como clase política, prefieren centrar sus esperanzas, atenciones y anhelos económico/sociales, en una sola persona. De esta manera, precandidatos se convierten en semidioses que declaran sin rubor alguno que son los auténticos representantes del pueblo, y los únicos que pueden sacarlos de su estancamiento en su modo de vida. Sin embargo, elecciones van y elecciones vienen, gana el PAN, PRD o PRI y el grueso de los ciudadanos siguen en las mismas condiciones de pobreza y estancamiento en su desarrollo social.

Sólo hasta que el pueblo mexicano decida representarse a sí mismo con conciencia de clase, podrá ser dueño de su propio destino, mientras tanto, seguirá dominado por los capitalistas y la alta burocracia política, esperando cada tres o seis años mejorar gracias a la benevolencia de los políticos aunque sea un poquito.

LA SONRISA VUELVE A MÍ, aunque de inicio con cierto desgano, la congoja desaparece de mi corazón, y en su lugar se instala una intensa y perentoria alegría, vuelven los sueños a poblar el yermo de mi cotidianidad, y en mi imprudencia imagino noches y días espléndidos acompañado de esa mujer que cuando pasa frente a mí se detiene todo mi mundo. Pero tengo temor porque mis desfalcos sentimentales me provocaron heridas que de cuando en vez suelen sangrar, entonces hago un recuento de mi pasado y descubro que con frecuencia he cultivado el aciago arte de echarlo todo a perder en cuestiones del amor.

