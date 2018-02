Frank en su tinta

“ESTAMOS bien, por favor no manden helicópteros”, fue la petición en tono sarcástico de usuarios de redes sociales de Iguala, luego del sismo de 6 grados en la Escala de Richter que se sintió a las 12:57 de este lunes y que fue la réplica de mayor intensidad de las más de 2 mil 500 registradas hasta el momento por el temblor de 7.2 grados del viernes por la tarde. Los comentarios a la publicación-petición fueron muchos y con reclamos a la autoridad federal. Y entre sarcasmo y sarcasmo cuestionaron la torpe manera de actuar de quienes conducían la noche del viernes el helicóptero que cayó en Jamiltepec (Oaxaca) y que mató a 13 personas, entre ellos niños, que se habían refugiado después del sismo. Esperaban ayuda y les llegó la muerte, de arriba, del helicóptero que trasladaba al secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y al gobernador Alejandro Murat. La Secretaría de la Defensa Nacional asumió toda la responsabilidad y se comprometió a pagar todos los gastos originados por la tragedia, sin embargo, hay un argumento que no cabe en la explicación oficial: “El piloto perdió el control de helicóptero por el polvo y la oscuridad”. ¡Válgame Dios! ¿Entonces el piloto era novato? ¿Nadie antes en la Sedena se había enfrentado a una situación así, con polvo y oscuridad? Ello quiere decir que solamente realizan trabajos sin polvo y con luz. No es creíble porque se supone que los elementos del Ejército Mexicano son preparados para actuar en situaciones y lugares extremos. En el caso de Jamiltepec hubo negligencia y la autoridad federal debe enfrentarla como tal. Y también en tono sarcástico (lo cual es común entre los mexicanos, incluso en medio de la tragedia), usuarios de redes sociales piden a las autoridades federales que, si van a ayudar, que a las comunidades lleguen caminando, porque en carro también los pueden atropellar. Ah, y que lleguen con la luz del día y que verifiquen que no haya polvo (“se vayan a caer y a aplastar a los damnificados”)……… LLEGÓ por Inbox: “Mi estimado Frank, somos maestros de primaria, amamos nuestro trabajo y nuestra ciudad, y con gusto participamos en los actos de la escuela y en los que nos invita el ayuntamiento, sobre todo en esta época de la Feria de la Bandera, como el desfile de apertura que se llevó a cabo el viernes pasado. Sin embargo tenemos una inconformidad muy grande en contra de los organizadores, ya que el desfile iba a empezar a las 4 de la tarde y comenzó casi una hora después. Preguntamos el motivo del por qué no empezaba y nos dijeron que porque no llegaban las Reinas (de la Bandera) y que en el presídium también faltaban algunas autoridades municipales. Lo malo del caso es que muchos maestros citamos a nuestros alumnos a las 3 de la tarde, por lo que llevaban ya más de una hora y media bajo los fuertes rayos del sol. No se vale. Si el desfile iba a empezar más tarde, los hubiéramos citado más tarde. Nosotros como adultos aguantamos el calor, pero los niños no, y hubo reclamos de padres de familia. El desfile inició hasta que un maestro le habló a la síndica Leticia Márquez Ocampo y le explicó la situación, y ella dio la indicación que se iniciara, aunque sin las Reinas. Ojalá para la siguiente haya mejor organización y mayor coordinación”......... POR CIERTO, el desfile de apertura de la Feria de la Bandera se vio afectado por el sismo de 7.2 grados y se suspendió un momento. Incluso, padres de familia que esperaban a sus hijos al final des desfile corrieron al centro de la ciudad para saber de ellos. Afortunadamente los maestros y algunos asistentes controlaron la situación y el desfile concluyó con éxito…….. SIMPLE invitación: A la conferencia magistral “La contrainsurgencia de José Gabriel de Armijo en el sur durante la Guerra de Independencia”, a cargo de Maestro Guillermo de la Cruz Issa, este martes a las 6 de la tarde en el Museo de la Bandera, dentro del ciclo de conferencias de la Asociación de Historiadores y Cronistas de Iguala, con motivo de los Festejos a la Bandera……. PUNTO.