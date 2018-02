Averígüelo Vargas

El trabajo realizado por el gobierno de Héctor Astudillo Flores muestra avances sustanciales en muchos campos de la actividad económica y productiva, que han impulsado al estado a ocupar una mejor posición dentro de las entidades federativas del país, con un progreso que no se había dado para nada en los últimos sexenios, especialmente en la década perdida de los gobiernos perredistas, en los que no sólo no hubo progreso, sino que se dio incluso un retroceso evidente.

Sin embargo, esos avances no se captan ni se pueden festinar adecuadamente porque la ola de violencia cubre y oculta las acciones positivas y los avances, que no pueden negarse en poco más de 2 años de la administración priista que arrancó en octubre del 2015.

El mejor resumen de lo que se ha avanzado lo hizo el mandatario estatal, HAF, en la reunión que sostuvo con los abogados de Guerrero, en el festejo por el 50 Aniversario de su Colegio.

Ahí planteó el gobernador:

“La economía creció y no lo dijo yo, sino organismos independientes. Hay desarrollo social, pues miles de guerrerense ya no viven en pobreza extrema; el campo está produciendo, estamos en el cuarto lugar a nivel nacional. En turismo, mejoran captaciones de visitantes, más vuelos internacionales y nacionales, aumentamos los cruceros de 8 a 75 para este año”.

Incluso en ese sector tan delicado como la violencia, recordó que “en seguridad caminamos, ya no estamos entre las entidades con más violencia, se contuvo en 2017. Y hay el compromiso de mejorar y atender en otros rubros”.

Guerrero va bien, sin duda con Héctor Astudillo, el jefe del Ejecutivo que desarrolla una actividad pocas veces vistas anteriormente, porque plantea que los problemas y las necesidades de Guerrero no aceptan descansos ni que se frenen las acciones de gobierno, en unión con los habitantes del estado.

La violencia surge básicamente de la delincuencia organizada que le corresponde combatir y eliminar al gobierno federal, pero esa situación se ha extendido tanto que no hay manera de controlar todos los días los enfrentamientos y la guerra entre los grupos delincuenciales que buscan eliminar a los contrarios en el amplio negocio de las drogas, sector en el que Guerrero es un fuerte productor.

IMPULSA TEJEDA VARGAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS EN CHILPANCINGO. —La actividad no es menor en el municipio capitalino, donde el alcalde Jesús Tejeda Vargas mantiene un diálogo constante con los sindicatos que actúan entre el personal, como lo hizo recientemente con el llamado Movimiento Unido de Trabajadores no Sindicalizado, que encabeza Salvador Vargas Arriaga, que es uno de los grupos más abiertos al entendimiento, en lugar de recurrir como otros grupos que sin aviso y sin negociación van al paro de labores, cierran las oficinas y amenazan con radicalizar sus acciones, como el Sindicato Independiente, que dirige Domingo Sánchez, quien busca supuestas soluciones, siempre por la vía de las amenazas y el chantaje.

También se mantiene contacto con escuelas capitalinas para impulsar el deporte, como se hizo recientemente en la escuela Justo Sierra, donde se organizó un torneo en el que participan los estudiantes de los distintos grados escolares.

Ahora se ha puesto en marcha la propuesta de apoyar proyectos productivos de la gente de la capital, en cuestiones y actividades relacionadas directamente con la solución delos problemas y necesidades de la población.

Se abrió la invitación para que quienes quieran desarrollar alguna actividad productiva acudan a la Secretaría de Turismo, que mantiene el contacto con la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, la que en 30 días resuelve las peticiones de apoyo y financiamiento que se le presenten y que representa un apoyo importante para los emprendedores, ya que los intereses que cobra son únicamente del 6 por ciento anual.

SORPRESAS Y RECHAZO POR ALGUNAS CANDIDATURAS DE MORENA QUE PREMIAN A FIGURAS CUESTIONADAS. —En su desesperación por ganar la presidencia de la República en esta tercera ocasión, el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador ha ido recogiendo del camino todo lo que encuentra, sin querer reconocer que en muchos casos se trata de gente muy cuestionada, incluso con antecedentes penales, lo que le importa muy poco, pues incluso llegó al extremo de ofrecer amnistiar a los integrantes de la delincuencia organizada y el narcotráfico, para llevarse los votos de la gente que está relacionada con esos grupos delincuenciales.

Pero hay casos como el de Nestora Salgado, supuesta policía comunitaria, quien inició las acciones que llevaron a la descomposición y perversión de esa expresión de vigilancia indígena, porque está documentado que “detenía”, pero más bien secuestraba a gente a la que luego ofrecía liberar a cambio del pago de miles de pesos.

En estos momentos en que la descomposición de la mayoría de los grupos de la supuesta policía comunitaria muestra una situación muy deteriorada, al cacique de morena se le “prende el foco” y decide enviarla en la peor propuesta que se ha presentado en ese sentido.

También lo es el caso de Napoleón Gómez Urrutia, supuesto líder minero que ha dejado abandonados a sus trabajadores en todos los problemas que enfrentan con las empresas mineras explotadoras, como las que encabeza Jorge Larrea, la principal empresa minera del país.

Y así, muchos otros.

EN EL CASO DEL PRD, ALGUNAS COSAS BUENAS SE DIERON en esta etapa de selección de candidatos, como el hecho de que dos de los peores alcaldes de ese partido, como son Evodio Velázquez, Aguirre, de Acapulco, y Hossein Nabor Guillén, de Tixtla, quedaron fuera de toda posibilidad de reelegirse o de recibir otra candidatura, como la que quería al Senado, el primero de ellos y a una diputación para el fallido primer edil tixtleco.

Son dos alcaldes que torcieron el buen desempeño en los municipios que por casualidad ganaron, ya que Evodio tuvo la alcaldía que le tocaba al doctor Terán Porcayo, porque ahí se le atravesó el loquito de Jacko Vadillo, que sólo sirvió para estorbar, mientras que en Tixtla, el ganador era Saúl Nava Astudillo, pero una mala maniobra lo dejó fuera de la alcaldía.

Ni Evodio no Hossein merecían ganar y ahora se comprueba en la nueva selección de oportunidades electorales.