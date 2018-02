¡Reacción y triunfo!

Sexteta de Olivo se levantó de las cenizas para llevarse el Tazón a la Bandera, tras vencer a Combinado Morelos en tres disputados sets

Iguala, Gro., Febrero 20.- Con final feliz fue como las cosa resultaron para la escuadra de Olivo en el Tazón a la Bandera 2018 de volibol femenil, ya que la sexteta de la Ciudad de México tuvo que regresar del mas allá para llevarse una victoria en tres sets (22-25, 25-20 y 16-14) sobre Combinado Morelos que acarició la gloria pero terminó cediendo terreno en una batalla para recordar por mucho tiempo, disputada en las instalaciones del Cemec Voli Iguala “Carlos Zubillaga Lopez”.

En el arranque del encuentro ambos conjuntos no buscaron la explosividad en la red, ya que al estar muy altos los bloqueos intentaron mover la “bola” con dejaditas que ponían todo más interesante; el conjunto de Morelos tuvo una ventaja de 5-1 pero rápidamente se vio alcanzado por su rival, la cual le dio la vuelta 10-7 y pese a los esfuerzos del conjunto “tlahuica” no lograban recortar esa distancia de 4 puntos que se fue 16-12.

Para el cierre de este primer episodio Combinado Morelos logró darle la vuelta al marcador que las dejaba cerca de la gloria luego de ponerse 21-20, lo que obligo al conjunto “mexiquense” a pedir un tiempo fuera y en el momento cumbre el conjunto “morelense” logró sacar la mejor parte para imponerse 25-22.

Para el segundo llamado a la cancha Olivo salió a entregarse con todo y logró irse al frente 10-8 y en un abrir y cerrar de ojos las cosas se pusieron 17-12, con lo cual se vislumbraba quién se llevaría el capítulo y pese a que la sexteta de Combinado tuvo una pequeña reacción, no logró recortar la distancia que finalmente se escribió en 25-20, lo cual mandaba a definir e título en el último periodo.

En el tercero y definitivo set Olivo se fue el frente 8-7, lo que les daba una ligera ventaja en el cambio de cancha y al llegar la última parte del encuentro, las de la capital del país estaban 10-8, pero las “morelenses” no se quedaron cruzadas de brazos y se pusieron a tiro del campeonato con el 14-10, pero el carácter y determinación por parte de la escuadra de Olivo fue fundamental para ir recortando poco a poco la distancia hasta que pusieron las cosas en 14 iguales.

En la definición más allá de sus límites, la japonesa Kumamoto, libero del conjunto Olivo llegó a una asistencia para levantar a su equipo, esto fue fundamental para gestar el campeonato que finalmente se escribió con un 16-14 que celebraron con júbilo luego de regresar del mas allá para quedarse con la corona.

Al término del encuentro, directiva del Cemec Voli Iguala y representantes del patrocinador del evento premiaron a ambos finalistas con lo acordado en la convocatoria.