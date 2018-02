Meade, Anaya y Obrador, candidatos a Presidencia

José Antonio, Ricardo y Andrés Manuel, rindieron protesta este domingo, como abanderados de sus respectivos partidos políticos para presidente de México

Esta será una lección muy omplicada, nos estamos jugando l futuro de México; seré implacable vs. corrupción: JAMK

Ciudad de México, Febrero 19.- José Antonio Meade Kuribrena rindió protesta como candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sostuvo que la elección del 1 de julio “es decisiva porque de ella depende nuestro futuro, que no podemos arriesgar en ir adelante o hacia atrás”.

Ante 19 mil delegados del tricolor que lo ratificaron como su candidato en el Foro Sol, Meade sostuvo que su única obligación, pacto o alianza es con México y afirmó que será implacable en el combate a la corrupción.

“Encabezaré nuestro esfuerzo con mi ejemplo y mi conducta, sometida cada día a la evaluación crítica y objetiva de los mexicanos. Seré implacable en el combate a la corrupción”, afirmó.

Reconoció que el PRI va a una elección complicada. “México nos necesita de pie, listos para la batalla. Nos estamos jugando el futuro de México y nuestros hijos. Será una de las batallas más difíciles de nuestras historia” expresó.

El candidato priista dijo que la elección de julio de 2018 representará el reto de ir hacia adelante o hacia atrás y un claro retroceso, recordó, es cuando se ataca la libertad de expresión, cuando entra la corrupción en la política, cuando se agrede a las instituciones, cuando se cancela la educación de excelencia y cuando se ofrece impunidad a los criminales.

“Se va hacia atrás cuando se ataca la libertad de expresión; vamos hacia adelante cuando respetamos las críticas y las diferencias. Se va hacia atrás con la corrupción en la política. Vamos hacia adelante cuando se busca la legalidad. Va hacia atrás cuando se agrede a las instituciones; vamos hacia adelante con el respeto a las instituciones. Se va hacia atrás cuando se propone la impunidad hacia los delincuentes; vamos hacia adelante cuando se castiga a los que nos han hecho tanto daño”.

Explicó que quiere ser presidente para que México sea una potencia. Por ello, explicó que su gobierno se enfocará en tres objetivos fundamentales: que México sea la capital mundial del talento, que las familias y mujeres estén al centro de las políticas públicas y generar políticas públicas personalizadas.

Anunció que hará un cambio sin precedente en la política social, lo que implica la creación del primer Registro Nacional de Necesidades de cada persona, con el objeto de ofrecerles un apoyo real y a tiempo.

Subrayó que para llevar bienestar a cada mexicano no hay esfuerzo que escatimar ni tiempo que perder.

Indicó que para lograr que el país sea una potencia se debe convertir en un lugar donde la gente viva para triunfar.

“Un país que se apoye en el talento de cada mexicano, va a desarrollarse al máximo con educación de excelencia, tendrá la preparación para competir y para ganar frente a los mejores del mundo”, aseveró.

Dijo que habrá becas para los jóvenes para quienes su prioridad sea el estudio, apoyos financieros para quien requiera abrir un negocio, transporte para quienes enfrenten problemas de movilidad, medicinas para los adultos mayores que necesiten ayuda y respeto para las culturas milenarias de nuestros pueblos indígenas.

Luego de recibir su constancia como candidato del PRI a la Presidencia, Meade Kuribreña mencionó que su única obligación, pacto y alianza es con México.

Afirmó que esta elección es decisiva, “pues de ella depende nuestro futuro, el de nuestros jóvenes y el de las próximas generaciones, por lo que demandó no arriesgarlo”.

Acompañado por su esposa, Juana Cuevas, Meade dijo estar consciente de la naturaleza y de la trascendencia de su candidatura y se comprometió con los principios del PRI, la ley, la libertad, la democracia, la justicia social y el progreso.

En este sentido, dejó en claro que quienes no compartan esas convicciones son libres de ir hacia atrás.

Llamó a la militancia de las 32 entidades de la República que al, volver a sus localidades, lo hagan con la certidumbre de que el PRI ganará la elección del próximo julio con los mejores perfiles y las mejores propuestas.

En este marco, Meade confió en que ganarán “porque tenemos una coalición fuerte, vamos a ganar porque tenemos una coalición unida, vamos a ganar porque tenemos las mejores propuestas, vamos a ganar porque nos mueve el amor por México”.