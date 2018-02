Se manifiestan en Ometepec en contra de la candidatura de Rosa Coral

Militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de diferentes localidades de este municipio se manifestaron en las oficinas del Comité Ejecutivo Municipal de este instituto, aquí, en protesta por la designación de Rosa Coral Mendoza Falcón como candidato a la Presidencia Municipal.

Los perredistas expresaron su desacuerdo con lo que llamaron “imposición” de la candidatura de Mendoza Falcón, haciendo que integrantes del Comité Ejecutivo Municipal se reunieron para explicarles acerca de los acuerdos de la dirigencia estatal.

A mitad de la asamblea, algunas decenas de perredistas de diferentes comunidades llegaron con una caja de muerto, veladoras y cartulinas con leyendas de protesta en contra de la virtual candidata, quien aseguraron fue “impuesta” desde el Comité Ejecutivo Estatal.

“Cochoapa no acepta la candidatura de Coral porque ella no acepta la voluntad del pueblo”, “No apoyaste como diputada menos como presidenta”, “Decide el pueblo dinosaurios”, “El PRD lo hacemos los militantes. Fuera las cabezas corruptas”, “Exigimos que estatal y nacional tomar en cuenta la militancia de Ometepec (sic)”, decían algunas de las cartulinas.

En su intervención, la síndica procuradora del Ayuntamiento, Alejandra Bobadilla Toledo, invitó a la candidata Rosa Coral Mendoza a “ser objetivos y que se apeguen a la realidad para no llegar a un conflicto que termine en golpes, no peleemos el poder por el poder. Hoy les pregunto a ustedes: ¿quién va a ir a pedir el voto por alguien que está sentado y que no garantiza el triunfo?”.

Agregó que es tiempo de sumar, “porque el partido de enfrente está aplaudiendo esta decisión; deben de calificar quién trabaja y quién no. A mí la Sindicatura no se me dio por arte de magia, ni tampoco a nuestra regidora Rosario Montero Vázquez, que está aquí presente, y somos de Nueva Mayoría (corriente de Coral Mendoza). Sabemos perfectamente que las puertas se nos sierran y no existe esa aceptación para Coral ni de la sociedad de Ometepec, ni de la militancia, y nadie apoyará haciendo madruguetes”, sentenció.

Finalmente, dijeron que acudirán a las oficinas del PRD estatal para manifestarse y para que en Ometepec no impongan a ningún candidato, sino que “el que abandere sea alguien quien tenga aceptación de la sociedad en general”.

En la reunión se informó que la madrugada del domingo en una asamblea nacional, un grupo de personas agredió físicamente a simpatizantes del diputado Sebastián de la Rosa.

“No estamos de acuerdo con ese tipo de enfrentamientos; el diálogo es la mejor opción para llegar a mejores resultados”.