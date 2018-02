...más que mil palabras

Iguala, Guerrero, Febrero 19.-

LA VENGANZA DE MOCTEZUMA Y EL CINTURÓN. Todavía en España, antes de iniciar mi aventura por el continente americano, ya había oído hablar de la venganza de Moctezuma, aquel mal que ataca a los turistas españoles que llegados a México sufren cólicos, diarreas, vómitos y dolores estomacales. Naturalmente nada tiene que ver el picante de las comidas que puedes encontrar hasta en la cerveza, en zumos de frutas y en helados, o lo fuerte y diferente de la gastronomía respecto a la que nuestros sensibles estómagos están acostumbrados con la suave dieta mediterránea. El mal de Moctezuma es una venganza por la invasión y genocidio que protagonizaron los españoles en el siglo XVI con la conquista de América. Incluso consultando Google así lo afirma, los españoles, muy espabilados ellos, exportaron el maíz como base de alimentación ideal para la gente de escasos recursos en Europa y lo procesaron igual que el trigo, prescindiendo del método que utilizaban los “ignorantes” indígenas americanos que añadían al maíz el proceso de nixtamalización para liberar la niacina o vitamina B3, indispensable en la alimentación humana. Por este motivo miles de europeos murieron por el mal que denominaron en España el “Mal de la rosa” o “Pelagra” y todo por ignorar a los nativos mesoamericanos.



El dilema surge porque yo soy catalán y Cataluña nunca apoyó económicamente, ni de ningún modo, la barbarie que en nombre de la religión patrocinaron los Reyes Católicos, ni tampoco se sumaron a la conquista que siguieron gran parte de países europeos como Portugal, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Rusia y Dinamarca. Así, mientras media Europa saqueaba América, Cataluña, como país independiente que era en ese momento (unido a la Corona de Aragón por temas de la realeza pero manteniendo su total independencia en cuanto a instituciones políticas, administración, lengua, cultura, etc.) se dedicó a conquistar el Mar Mediterráneo, sus islas y el sur de Italia, declinando hacer “las Américas”.



El líder o Huey Tlatoani Azteca no ha tenido en cuenta mi carácter catalán, ni la historia, ni tan siquiera la actual reclamación de independencia en la que está sumida Cataluña respecto de España. Moctezuma tardó tan sólo 9 días en atacarme, fiebre, escalofríos, diarreas y vómitos. 4 días y varios kilos menos tardé en reponerme y a partir de ese momento, de forma cíclica, el mal vuelve a atacar, mucho más livianamente y llevadero, pues tan sólo consigue que mi peso esté controlado, mis excesos de tacos, tamales, tortas, guacamole, picadas, gorditas, pozoles, salsas, atoles, alambres, mezcal, tequila, cerveza, etc. se autorregulan con este mal, bajando de peso cada vez que agarro unos kilitos de más. Por todo esto me siento autorizado a recomendar a todo viajero que quiera visitar y disfrutar esta maravilla de país y su espectacular gastronomía, que no olviden un complemento de vestir que les resultará del todo imprescindible para evitar llevar los pantalones al estilo del inimitable Mario Moreno Cantinflas: EL CINTURÓN.



Fran de Góngora



