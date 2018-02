Frank en su tinta

EL DOMINGO 3 de diciembre de 2017 El Tintero twitteó: “Todo parece indicar que David Gama Pérez (PRI) y Oscar Díaz Bello (PRD) se disputarán la presidencia municipal de Iguala”. Los informes (encuestas, comunicados, trascendidos y opiniones) en poder de El Tintero y los mensajes mediáticos enviados y por enviar (sobre todo en lo que restaba del mes de diciembre) de los actores políticos y sus líderes de partidos así lo indicaban. La exclusiva provocó molestia en seguidores de unos aspirantes tricolores y amarillos, incluso algunos querían linchar al Tintero en redes sociales y otros hasta apostaban 10 mil pesos. Es natural, pues muchos aplaudidores de aspirantes le estaban apostando, cada quien, a su proyecto para asegurar un cargo en la próxima administración local. El tiempo confirmó la exclusiva. A las 12:06 horas del domingo 11 de febrero de 2018 David Gama Pérez se convirtió en candidato del PRI a la presidencia municipal de Iguala, luego de que los 548 delegados y delegadas a la Convención Municipal aprobaron por unanimidad su designación. A las 12:09 horas recibió su constancia como candidato a alcalde. Y a las 3:28 horas del viernes 16 de febrero de 2018 Oscar Díaz Bello fue aprobado (junto con otros 53 perredistas) como candidato del PRD a la alcaldía de Iguala, durante el Consejo Estatal Electivo de su partido. Siguiente pronóstico: La elección por la alcaldía de Iguala será de dos: Gama contra Oscar. Morena logrará el tercer lugar…….. EL PARTIDO Nueva Alianza presentó el sábado a Raúl Tovar Tavera como su candidato a la alcaldía de Iguala. El controvertido ex síndico, exdiputado local y exalcalde por el PRI afirmó que sigue siendo priista y que ganará la elección, incluso, fiel a su costumbre, se auto llamó “Rocky III”…….. NUEVA Alianza, también el sábado, presentó a Carlos Alberto Duarte Bahena como su candidato a la presidencia municipal de Cocula. El médico Duarte ya fue alcalde cuando Erik Ulises Ramírez Crespo estuvo detenido, pues es su suplente, y eso lo pone en reñida competencia con las candidatas del PRI, Teresa de Jesús Manjarrez (quien también ya fue presidenta), y del PRD, Guillermina Díaz Salgado (quien no tiene trayectoria política y de servicio público, pero pertenece al partido en el poder en el municipio coculense)…….. EL PRD acaba de cambiar de nombre y se llama Partido de la Revolución Familiar. He aquí sólo unos ejemplos: En Tlalchapa, Martín Mora Aguirre (ex diputado federal y exdirigente estatal del PRD) fue designado candidato a presidente municipal. Su hija (Amalia Mora Eguiluz) es la actual presidenta, su otra hija (Celeste Mora Eguiluz) la candidata a diputada local y su esposa (Guadalupe Eguiluz Bautista) es candidata a diputada federal por el Distrito de Tierra Caliente. En La Unión el candidato a alcalde es Crescencio Reyes Torres, hermano de Carlos Reyes Torres, uno de los líderes de la corriente ADG. En San Jerónimo va Miguel Ángel Barrientos Ríos, hermano del actual presidente estatal PRD, Ricardo Barrientos Ríos. El alcalde de Acapulco y líder de la corriente Nueva Mayoría, Evodio Velázquez Aguirre, puso a su esposa Perla Edith Martínez como candidata a diputada local plurinominal en el segundo lugar de la lista. ¡Y falta todavía la repartición de candidaturas a síndicos y regidores!........ NESTORA Salgado García es la compañera de fórmula de Félix Salgado Macedonio en Guerrero al Senado por Morena. En el PRI confirmaron a Manuel Añorve Baños y a Gabriela Bernal Reséndiz……. POR CIERTO, dos guerrerenses quedaron en la lista de Morena a diputados federales plurinominales. Se trata de Idalia Reyes Miguel (maestra cetegista de Atoyac) en el lugar 13 y de Manuel Huerta Martínez (militante de Iguala) en el sitio 14…….. SIMPLE apunte: No se murieron con el sismo, pero sí con el helicopterazo. Ahora sí, literalmente, el gobierno los mató…… PUNTO.