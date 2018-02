Enojo social irracional

Desde Nogales, Son., hace ocho días, el presidente de la República reconvino a la sociedad. Igual que en ocasiones anteriores, aprovechando motivo y auditorio, en su mensaje hizo un rápido balance del sexenio e insistió a “pensar bien y tener memoria de dónde nos encontrábamos hace seis años y cuánto hemos logrado a la fecha”. Esta vez, tratándose de poner en operación el hospital de zona número cinco del IMSS, no podía dejar de repetir haber creado más de 3 millones 200 mil empleos con los cuales presume haber superado a sus antecesores Vicente Fox y Felipe Calderón.

El mandatario, se define autocrítico y ser el primero en reconocer donde hay rezagos; “pero también el primero en demandar de manera comedida que haya memoria en la población y sepamos reconocer avances, logros y los beneficios que en el tiempo se han venido obteniendo”. De esta manera reclama a la gente, sobre todo a los críticos aunque no lo diga, que olviden y no valoren correctamente la administración que encabeza. Por demás, sabe que hay insatisfacción y molestia social; y ésta de ningún modo le parece justa. Incluso considera es “irracional”. Empero está seguro de que, si todo lo que ha logrado hasta hoy se transmite o difunde mejor, tal “enojo podría desterrarse”. Apuesta temeraria. Acciones y obras del gobierno federal tienen bastante publicidad antes, durante y después de realizarlas. Con mayor razón cada primero de septiembre por el Informe Presidencial. Entonces, seguramente no son el olvido fácil ni la desinformación las causas de la inconformidad. Es algo más obvio que sólo el presidente, equipo que lo acompaña y su partido, el PRI, no quieren ver ni aceptar.

Un mes antes, el secretario de la OCDE José Ángel Gurría, refiriéndose al crecimiento económico en el mundo después de la recesión de 2008-2009, afirmó: no ha beneficiado por igual a todos los estratos de la población y esa es una de las causas que explican el desencanto hacia las instituciones y los sistemas democráticos”, “la desigualdad del ingreso en México duplicó al promedio de los países que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico”, organismo al que pertenece el país desde 1994. Por la misma fecha el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, coincidió con el reporte del INEGI en cuanto a que la inflación en el año 2017 fue la más elevada en los últimos 17 años, repercutiendo en la depreciación del peso y alza de precios en frutas, verduras, gas de uso doméstico y transporte. Desde luego, afectando sobre manera los hogares de menor ingreso. Señalamientos como éstos ¿a poco se deben a que emisores de ese nivel no están debidamente informados?

Enrique Peña Nieto, cree, le han hecho creer, que cuanto ha hecho ha sido para bien de todo mundo y no sólo en beneficio de unos cuantos. No sabe, no imagina o no le interesa el impacto que han tenido sus políticas. En todo caso, irracional es quejarse por la falta de reconocimiento de parte de la sociedad a los logros de su gobierno. El olvidadizo es él. Los mexicanos sí tienen memoria que en 2006 la inflación fue de 3.63 por ciento; en 2012 la anual alcanzó 4.11 por ciento mientras que, el año pasado (2017), llegó a 6.77 por ciento. En contraparte, los empleos creados han sido con emolumentos precarios y los incrementos al salario mínimo nunca fueron suficientes para adquirir los artículos de la canasta básica. Asimismo, cualquiera persona con automóvil, con mayor razón si el sustento de su familia depende de la unidad de transporte que utiliza quien la sostiene, puede recordar que en el 2012 el litro de gasolina magna costaba 10.36 pesos; la prémium 10.95 y el litro de diésel 10.45 pesos. Ahora, y a pesar de las protestas por el gasolinazo, el alza, el gobierno la justificó y el costo es de 17.39, 18.10 y 17.90 respectivamente. ¿Puede la ciudadanía estar contenta y debe agradecer y aplaudir al gobierno esta situación, nada más porque lo pide el señor Presidente?

Para colmo no es todo. La promesa de campaña en torno a inseguridad y violencia, quedó en eso. Estadísticas oficiales indican, lamentablemente, que tenemos un escenario con mayor violencia e inseguridad que al principio del sexenio. En estas condiciones de miedo, dolor, indignación, angustia, impotencia, que hacen sentir a los ciudadanos de a pie en casi en todo el territorio nacional como animales de rastro, porque ven al gobierno rebasado, no queda pedirles esbocen siquiera un rictus de agradecimiento. Decir vean cómo estábamos y miren cómo hemos avanzado, es insultar la inteligencia del pueblo mexicano; injusto e irracional.

Ciertamente el presidente está presionado hasta por él mismo. Poco tiempo le queda para hacer lo que no ha podido y evitar que su gestión se recuerde como pésima o mediocre. Su ascenso a Los Pinos y el disfrute de las mieles del poder fueron de telenovela; desafortunadamente parecen no tener un final feliz. Los señalamientos de corrupción lo acompañaron y perjudicaron. Virgilio Andrade no convención ni borró la percepción que preocupaba a Peña Nieto, pero legalmente lo exoneró. Ahora, al poner a José Antonio Meade, la impresión que proyecta es que si el primero de julio triunfa el PRI, Meade además de consolidar las reformas estructurales tendrá que jugar el rol que en su momento ocupó el ex secretario de la Función Pública. Por tanto, cualquier esfuerzo vale la pena para que la sociedad entienda la verdad presidencial.