Gary Oldman se embolsa el Bafta al Mejor Actor

El británico Gary Oldman fue galardonado la tarde de ayer, en la 71 edición de los premios de la Academia Británica del Cine y de la Televisión, con el Bafta al Mejor Actor por su interpretación de Winston Churchill en Darkest Hour.

Oldman se impuso a Jamie Bell (Film Stars Don’t Die in Liverpool), Timothée Chalamet (Call Me by Your Name), Daniel Day-Lewis (Phantom Thread) y Daniel Kaluuya (Get Out).

Y LA MEJOR ACTRIZ ES

FRANCES MCDORMAND

La estadunidense Frances McDormand se llevó hoy, en la 71 edición de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, el Bafta a la Mejor Actriz por su papel en Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

McDormand, que el pasado mes de enero ganó el Globo de Oro a mejor actriz en un drama, se impuso a Annette Bening (Las estrellas no mueren en Liverpool), Sally Hawkins (La forma del agua), Margot Robbie (Yo, Tonya) y Saoirse Ronan(Lady Bird).

“Gracias a la gente británica del cine. Como han dicho antes en la gala, me cuesta seguir las reglas. Pero estoy con mis hermanas aunque no esté vistiendo de negro esta noche. Estoy encantada de que los activistas en todo el mundo se hayan inspirado en los tres anuncios y que los estén utilizando”, declaró la actriz tras recibir el galardón de manos de Chiwetel Ejiofor.