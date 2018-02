Guillermo del Toro, gana el Bafta al Mejor director por "The Shape of Water"

El cineasta mexicano Guillermo del Toro ganó ayer en la 71 edición de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, el Bafta a Mejor Director por The Shape of Water.

Del Toro, de 53 años, que hace poco más de un mes se llevó el Globo de Oro en esta misma categoría, se impuso a Martin McDonagh (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), Christopher Nolan (Dunkirk), Luca Guadagnino (Call Me by Your Name) y Denis Villeneuve (Blade Runner 2049).

“Gracias a la Academia por todo el apoyo brindado. La cultura inglesa me ha marcado mucho y me ha inspirado desde siempre. No oculto lo importante que han sido en mi carrera”, aseguró el mexicano con la ‘máscara’ en mano, recibida de manos de Patrick Stewart y Naomie Harris.

Este es el segundo Bafta que gana Del Toro, tras el conquistado en 2007 en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa por El laberinto del fauno.

El director, guionista, productor y novelista mexicano comenzó la gala optando a tres máscaras -Mejor Director, Mejor Película y Mejor Guión Original- por The Shape of Water.

La fantasía romántica de Del Toro, ambientada en Baltimore (Estados Unidos) en 1962 y que narra la historia de una joven conserje que trabaja en un laboratorio del gobierno de alta seguridad durante la Guerra Fría y se enamora de una criatura humanoide-anfibia capturada, optaba a 12 ‘máscaras’ en la gala de esta noche.

Pero finalmente se ha llevado tres: mejor director, música (Alexandre Desplat) y diseño de producción.

Guillermo del Toro, que ya ganó el pasado mes de enero el Globo de Oro a Mejor Director, se postula así como máximo favorito para los premios Oscar en esa categoría.